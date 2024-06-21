«Мясо сочное и нежное». Камила Валиева снялась в рекламе шашлыка

Теги видео Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева снялась в рекламе шашлыка.

«Сегодня я решила устроить себе день отдыха и отправиться на природу. И, конечно же, с собой люблю мой любимый шашлык в маринаде. Природа – это лучшее место для отдыха и вкусного шашлыка.

Вкус – просто восхитительный, мясо сочное и нежное. Честно говоря, я не ожидала, что смогу приготовить такой шашлык самостоятельно», – сказала Валиева.

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129 комментариев
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Кто-то в одиночку идёт в лес жарить шашлык? И этот кто-то - молоденькая девушка? Идиотская реклама, если честно
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+75
Кринж
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И, конечно же, беру свой любимый шашлык....
Честно говоря, я не ожидала, что смогу приготовить такой шашлык самостоятельно....превзошёл все мои ожидания

Неувязочка в рекламе : раз любимый шашлык, то уже не первый раз готовит или все таки удивляется (значит первый раз) что самостоятельно приготовила и превзошёл все ожидания 😊
+55
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+40
Реклама очень плохая, кто это снимал
+43
-5
+38
Ответ Raphanus
Кто-то в одиночку идёт в лес жарить шашлык? И этот кто-то - молоденькая девушка? Идиотская реклама, если честно
Да, надо было подогнать какого-нибудь парня туда, даже не представляю девушку, которая бы в одиночку жарила себе шашлык в лесу, сюр какой-то🤪
+36
-5
+31
Согласен, очень неправдаподобная реклама, с чем всегда ассоциируется шашлык на природе, с большой дружной семьей или с толпой друзей и подруг, обычно так и делают рекламу шашлыка, барбекю, сосисок и тд, на природе, а тут, типа сделать весь акцент на валиевой, что бы никто не отвлекал внимание от нее, думаю это былазадумка мамаши камилы, рекламщики то не идиоты, они прекрасно знают с чем у народа ассоциируется шашлык на природе, и люди поймут что это фальшиво, никто в повседневной жизни, не пойдет в лес , на природу, жарить шашлык один, разве что какой то маргинал, при виде которого, люди увидя его в лесу в одиночестве жарящим шашлык, покрутят у виска пальцем и сочтут его мягко сказать оссобенным
+32
-7
+25
С каким же опозданием спортс печатает новости.. реклама - кринж, видимо со спонсорами тяжело.
+25
-3
+22
Все одна , и поехала и поджарила и съела. Почему фанатов не позвала?
+29
-8
+21
Ответ Ir2019
Кринж, но жить то как-то надо)
Вот никогда не поверю, что у нее туго с деньгами. Неужели вообще не смотрит, на что соглашается?
+22
-2
+20
Плохо себе представляю, чтобы известная балерина рекламировала еду. Камиле больше бы подошла реклама таблеток для похудения или комплекса упражнений. А вообще последнее время с пиаром Валиевой явный перебор, какой-то пир во время чумы, да еще в неком извращенном варианте.
+24
-5
+19
Олимпийской чемпионкой в этот раз себя не назвала?
+35
-16
+19
Все посты из тг Камилы тянут сюда. Даже рекламу. Неужто нечего рассказать про сборы фигуристов, про постановки программ, можно же взять интервью у тренеров, спортсменов.....
+29
-15
+14
Кринж
+17
-4
+13
Ответ Александр Иванов
Комментарий скрыт
Ещё купите билет и пешком идите назло кондуктору
+20
-7
+13
Ответ Bechet
Отличная реклама. Надеюсь больше рекламодателей у Ками будет. Ведь ее еще дполнительно опубликуют на спортс.ру с кучей комментариев
Глупая реклама и плохо снятая
+18
-5
+13
При всем уважении к Ками - реклама дебильнейше-отстойнейшая, снята очень плохо.
+14
-2
+12
Как же она надоела. Допингистка.
+25
-13
+12
Для меня вообще немного кринжово, что Камила рекламирует мясо, в то время как, например, та же Аня делает посты о защите животных. Реклама мяса все-таки такое себе..
+28
-16
+12
Ответ jqzn88xn6n
Кринж
Кринж, но жить то как-то надо)
+16
-4
+12
А лицо все шире становится, даже прическа, которая должна скрыть щеки несправляется, превратилась в инстателку, которых миллионы, рекламирующих все подряд, даже медведеву переплюнула, стала ходячей рекламой всего и теперь ни чем не отличается от тысяч российских баб в инсте и телеге, если не знать что она спортсменка, то подумаешь, очередная телка, набравшая подписоту и теперь монетизирует свою популярность, рекламируя все и вся, эт первая фигуристка которая рекламирует шашлык, так тоон вреден для спортсменов, типа девочки спортсменки кшьте больше шашлыка, станете чемпионами
+32
-20
+12
По дедушкиному рецепту? А что за специи?
+15
-4
+11
Нет ничего хуже рекламы, где рекламирующий вообще не понимает и не разбирается в том о чём говорит и конечно не может отвечать за качество и прочее, просто по бумажке по слогам читает.
+24
-13
+11
Она сейчас к фигурному катанию не имеет никакого отношения, зачем здесь эти новости? Даже если это реклама или она реально что-то готовит, это её дело, какой смысл это обсуждать?!
+16
-5
+11
Ответ Hennady
Не переходить же всем на вегетарианство
Нет конечно. Но можно и не рекламировать. Реклама это ведь не только деньги, но и репутация. И да образ девушки, выступающей за защиту животных, гораздо выигрышнее. Я понимаю, что Камиле сейчас видимо не приходится выбирать контракты, но все же
+18
-7
+11
Вот ведь людям делать нечего, сидят и обсуждают рекламу.
+18
-8
+10
Ответ N-fox
Все посты из тг Камилы тянут сюда. Даже рекламу. Неужто нечего рассказать про сборы фигуристов, про постановки программ, можно же взять интервью у тренеров, спортсменов.....
Так по всех сюда тянут, вы как первый раз здесь 😊
+19
-9
+10
Ответ Ольга Ив
И, конечно же, беру свой любимый шашлык.... Честно говоря, я не ожидала, что смогу приготовить такой шашлык самостоятельно....превзошёл все мои ожидания Неувязочка в рекламе : раз любимый шашлык, то уже не первый раз готовит или все таки удивляется (значит первый раз) что самостоятельно приготовила и превзошёл все ожидания 😊
Раньше дедушка готовил
+23
-13
+10
Короткий путь через допинг от ОИ до рекламы шашлыка.
+15
-6
+9
Какая-то фальшивая реклама.
+21
-12
+9
Репутация все ниже и ниже.... Могли бы, хотя бы, подбирать ей подходящие рекламы и проекты, а тут лишь бы что...
+10
-3
+7
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