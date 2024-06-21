«Мясо сочное и нежное». Камила Валиева снялась в рекламе шашлыка

Камила Валиева снялась в рекламе шашлыка.

«Сегодня я решила устроить себе день отдыха и отправиться на природу. И, конечно же, с собой люблю мой любимый шашлык в маринаде. Природа – это лучшее место для отдыха и вкусного шашлыка.

Вкус – просто восхитительный, мясо сочное и нежное. Честно говоря, я не ожидала, что смогу приготовить такой шашлык самостоятельно», – сказала .