Рудковская о Валиевой в шоу Навки: «Конечно, она должна участвовать в шоу. То, что Камила исчезла с ледового пространства, не есть хорошо. Ее ждут»
Яна Рудковская высказалась об участии Камилы Валиевой в шоу Татьяны Навки.
— Татьяна Навка как конкурирующий бренд вас не беспокоит возвращением Валиевой?
— Я бы начала с того, что вообще многие заблуждаются, что идут на прим. Конечно, они имеют значение. Но давно идут уже на бренд. Поэтому Таня и ставит себя одну на билборды, я ее абсолютно понимаю.
Есть бренд Плющенко, есть — Авербуха и есть — Навки, это три крупные компании, которые делают качественные шоу. У нас свой стиль — балет, масштабная сценография и много артистов и фигуристов.
Поэтому, если будет написано «Евгений Плющенко представляет», это уже сделает кассу. Дальше добавляется пул поклонников фигуристов, но он небольшой по сравнению с основной аудиторией.
Что касается Камилы, конечно, она должна участвовать в шоу. Если юридическая возможность появилась и она имеет право, надо кататься. Видимо, юристы нашли способ, как это сделать.
То, что Камила исчезла с ледового пространства, не есть хорошо. Ее ждут.
Уверена, у Тани будет большой успех с ней, Камилу любят. Она украсит любое шоу, как Саша Трусова, Аня Щербакова, Женя Медведева, Лиза Туктамышева и Алина Загитова. Я бы сама хотела сходить посмотреть! Буду на «Новой волне» в Сочи в августе — обязательно постараюсь прийти, — сказала Рудковская.
Валиева выступит в шоу Навки, несмотря на бан! Что за лазейку они нашли?
‐------
В общем, знайте, звезды, свое место. Здесь вам не тут.
А от Камилы отстань. Все помнят как ты ее поливала, в т.ч. за лишний вес, в т.ч не стесняясь в речевых оборотах