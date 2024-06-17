Рудковская о Валиевой в шоу Навки: «Конечно, она должна участвовать в шоу. То, что Камила исчезла с ледового пространства, не есть хорошо. Ее ждут»

Теги Евгений Плющенко Татьяна Навка Илья Авербух сборная России женское катание Яна Рудковская Спорт-Экспресс Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Яна Рудковская высказалась об участии Камилы Валиевой в шоу Татьяны Навки.

— Татьяна Навка как конкурирующий бренд вас не беспокоит возвращением Валиевой?

— Я бы начала с того, что вообще многие заблуждаются, что идут на прим. Конечно, они имеют значение. Но давно идут уже на бренд. Поэтому Таня и ставит себя одну на билборды, я ее абсолютно понимаю.

Есть бренд Плющенко, есть — Авербуха и есть — Навки, это три крупные компании, которые делают качественные шоу. У нас свой стиль — балет, масштабная сценография и много артистов и фигуристов.

Поэтому, если будет написано «Евгений Плющенко представляет», это уже сделает кассу. Дальше добавляется пул поклонников фигуристов, но он небольшой по сравнению с основной аудиторией.

Что касается Камилы, конечно, она должна участвовать в шоу. Если юридическая возможность появилась и она имеет право, надо кататься. Видимо, юристы нашли способ, как это сделать.

То, что Камила исчезла с ледового пространства, не есть хорошо. Ее ждут.

Уверена, у Тани будет большой успех с ней, Камилу любят. Она украсит любое шоу, как Саша Трусова, Аня Щербакова, Женя Медведева, Лиза Туктамышева и Алина Загитова. Я бы сама хотела сходить посмотреть! Буду на «Новой волне» в Сочи в августе — обязательно постараюсь прийти, — сказала Рудковская. 

Валиева выступит в шоу Навки, несмотря на бан! Что за лазейку они нашли?

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10 комментариев
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Сама Рудковская больше надеется и ждёт Аню Щербакову. Кузнецов об этом спросил у неё в интервью.
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Брэнд, делать кассу... В этом вся Рудковская. Вроде бы задали вопрос про Камилу, но надо свое шоу прорекламировать.
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"Если будет написано «Евгений Плющенко представляет», это уже сделает кассу. Дальше добавляется пул поклонников фигуристов, но он небольшой по сравнению с основной аудиторией."
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В общем, знайте, звезды, свое место. Здесь вам не тут.
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Ну ну, не свисти. Коль было бы достаточно одного только имени ЕП, не позволила бы Трусовой диктовать условия. Пока впечатление такое, что это Янка у нее на подтанцовках, а не наоборот.
А от Камилы отстань. Все помнят как ты ее поливала, в т.ч. за лишний вес, в т.ч не стесняясь в речевых оборотах
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Яна похвалила Камилу! К чему бы это?
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Хорошо сказала, Яна.
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не являются поклонницей Яны - но тут вполне разумные мысли, и по моему лучше не скажешь... Это я про Камилу... И то что Евгений с Яной "подкармливают" бывших спортсменов - тоже хорошо, востребованность после спорта очень важна... в современных условиях "спортивный век" очень короткий в ФК, за редким исключением... Но и имена имеют значение!
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"Если юридическая возможность появилась и она имеет право, --- С какого? С чего появилась юридическая возможность? Что произошло?
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Ответ ДИОНИС
Яна похвалила Камилу! К чему бы это?
Не к добру 🥺🥺🥺
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Ответ ДИОНИС
Яна похвалила Камилу! К чему бы это?
И заодно сказала что все эти "Приемы" особо ничего не стоят, это и в огород Трусовой что бы больше не просила
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