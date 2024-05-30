Татьяна Тарасова: «Участие Валиевой в шоу Навки будет большим событием для российского спорта»

Тарасова назвала участие Валиевой в шоу Навки большим событием для спорта России.

Фигуристка Камила Валиева начнет выступления в ледовых шоу Татьяны Навки с июля. Она исполнит роли в спектаклях «Руслан и Людмила» и «Вечера на хуторе».

«Конечно, я очень жду возвращения Камилы на лед, она большая молодец. Участие Валиевой в шоу Татьяны Навки будет большим событием для российского спорта», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг. Срок наказания отсчитывается с 25 декабря 2021-го.

Валиева выступит в шоу Навки, несмотря на бан! Что за лазейку они нашли?