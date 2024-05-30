Татьяна Тарасова: «Участие Валиевой в шоу Навки будет большим событием для российского спорта»

Теги Татьяна Тарасова Татьяна Навка сборная России женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Тарасова назвала участие Валиевой в шоу Навки большим событием для спорта России.

Фигуристка Камила Валиева начнет выступления в ледовых шоу Татьяны Навки с июля. Она исполнит роли в спектаклях «Руслан и Людмила» и «Вечера на хуторе».

«Конечно, я очень жду возвращения Камилы на лед, она большая молодец. Участие Валиевой в шоу Татьяны Навки будет большим событием для российского спорта», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг. Срок наказания отсчитывается с 25 декабря 2021-го.

Валиева выступит в шоу Навки, несмотря на бан! Что за лазейку они нашли?

15 комментариев
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Это событие глобального масштаба, весь мир затаив дыхание прильнëт к экранам стараясь не пропустить уникального действа - допингистка в шоу.
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С каких пор покатушки в палатках стали считаться спортом?
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величайшим событием, чоужтам
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С каких это пор приправительственное шоу стало видом спорта.тьфу.
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будет большим событием для российского спорта» --- Для мирового. И даже для межгалактического, я бы сказал.
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Давно у нас ледовые шоу спортом стали?
Хорошо бы Тарасовой отдохнуть недельку от журналистов (и заодно нам от нее)
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Ответ Pentrak
С каких пор покатушки в палатках стали считаться спортом?
А на трибунах зрителей посчитают, как занимающихся спортом чего не сделаешь оади выполнения 1001 поручения о 70% занимающихся спортом.
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Главное что по поводу участия в шоу скажет пресловутая ВАДА.
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Намек на то, что Вада ей еще накинет, и Валиева опять подставит сокомандников, теперь тех, кто с ней в одном шатре катается? Нашли типа бюджетные деньги и нарушение отстранения? Больше спорт никак не связать с этим
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Ответ Tacciana
Комментарий скрыт
Камила тут, Камила там! Трам-пам-пам-тарам-тарам!
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Это будет венец российского спорта, после которого российский спорт можно полностью закрывать.
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Как выступление Камилы в шоу Навки может быть большим событием для российского спорта? Это событие для Навки, для болельщиков Ками, видимо для ТАТ...Большим(нет, просто огромным) событием для спорта, это станет с окончанием дисквы, если Камила решит вернуться в соревновательный режим. Вот это будет действительно круто и уникально по своему.
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Шоу Навки вроде бы не спорт. А будь оно спортом, то Валиева получила бы ещё 4 года.
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Ответ RusVector
Камила тут, Камила там! Трам-пам-пам-тарам-тарам!
мда... интервью... премия ири... 1/4 квн... вечер ПСБ...
вот и вопрос... а к егэ она уже готова...
p.s она ещё и перекрасилась...
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