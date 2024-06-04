Валиева примет участие в шоу «Руслан и Людмила» с 22 по 31 июля. Это будет ее первое выступление после дисквалификации

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Алина Загитова Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Камила Валиева выступит в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Шоу с участием Валиевой пройдут в Сочи 22, 24-29 и 31 июля. С 12 по 14 июля в шоу будет выступать Алина Загитова. 

Валиева выйдет на лед впервые после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации. Фигуристка дисквалифицирована за триметазидин на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. 

Валиева выступит в шоу Навки, несмотря на бан! Что за лазейку они нашли?

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18 комментариев
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Я бы сходил на шоу "Дедушка и порошок"
+22
-16
+6
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
ЗА-ЧЕМ так рисковать, я не понимаю.
ЧЕМ рисковать? Вы серьезно думаете, что она сможет вернуться в фк?
+9
-4
+5
дам....хватит уже эту допингистку пиарить и везде ставить
+7
-6
+1
А что, у вундеркинда Всея Руси все егэшечки сданы и в вузик зачислен?
+2
-1
+1
Ответ Beyond
Я бы сходил на шоу "Дедушка и порошок"
Да это в новостях можно посмотреть, когда приезжает.делегация новых друзей с востока.
+2
-1
+1
До конца 25 года дисквал
+5
-5
0
шоу-то кто ставит?
+2
-2
0
Просто не перестанут пиарить эту допингистку
+8
-8
0
Ответ Тайга86
Комментарий скрыт
Успешно складывается, символично. В Сочи же её официально запустили в космос
0
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
В ФК не вернётся, а во всевозможных шоу, в т.ч.заграничных, будет свобода. А так еще +4 года схем. Оно ей так надо?
В заграничных? В ближайшие годы? После встреч с ВВП? Грешно смеяться над Камилой
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