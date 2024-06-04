Валиева примет участие в шоу «Руслан и Людмила» с 22 по 31 июля. Это будет ее первое выступление после дисквалификации

Камила Валиева выступит в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Шоу с участием Валиевой пройдут в Сочи 22, 24-29 и 31 июля. С 12 по 14 июля в шоу будет выступать Алина Загитова.

Валиева выйдет на лед впервые после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации. Фигуристка дисквалифицирована за триметазидин на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года.

Валиева выступит в шоу Навки, несмотря на бан! Что за лазейку они нашли?