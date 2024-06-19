Ирина Роднина: «Каким тренером будет Туктамышева, покажет только время. Вот начнет работать, увидим, что она из себя представляет»

Теги сборная России Ирина Роднина Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о перспективах Елизаветы Туктамышевой в роли тренера.

«Сейчас в Кисловодске на сборах с командой Алексея Николаевича [Мишина] я хочу сконцентрировать внимание на своих ощущениях и понять для себя, могу ли я связать свою дальнейшую жизнь с тренерством. Сразу ответ я вряд ли найду, но в будущем вижу себя в этом амплуа», – рассказала Туктамышева в интервью «СЭ».

«Каким будет она тренером, покажет только время. Вот начнет работать, увидим, что она из себя представляет. Определенные знания у нее есть. И опыт достаточно большой. Все остальное зависит от нее.

Тренерская стезя достаточно часто выбирается. У нас много фигуристов, которые продолжают работать в этом направлении. Все в их руках», – отметила Роднина.

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1 комментарий
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Никаким. Слишком в себя влюблена.
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