Туктамышева о насилии в отношении детей в спорте: «Есть тренеры и родители, которые готовы на все ради результата и используют неэтичные методы»

Теги сборная России художественная гимнастика Елизавета Туктамышева женское катание Маргарита Мамун детский спорт Фигурное катание

Елизавета Туктамышева высказалась о насилии в спорте.

– Смотрела интервью Маргариты Мамун Кравченко?

– Кравченко регулярно смотрю.

– И как тебе положение детей в гимнастике?

– Мне очень грустно, и меня злит, что дети в спорте могут встречаться с насилием. Я никогда не сталкивалась с этим сама, но знаю от многих, что проблема существует. Не только в гимнастике, но и в фигурном катании есть тренеры и родители, которые готовы на все ради результата и используют неэтичные, на мой взгляд, методы.

Потому что мы так высоко задрали планку в спорте – может показаться, что на одном позитиве и желании ребенка уже невозможно достичь высоких результатов. Но мне хочется верить, что это не так, и найти золотую середину. Чтобы ребенок мог кататься и не бояться, что его отругает тренер или родитель.

Страх – сильная эмоция, на ней можно показывать максимум. В детстве у меня был строгий тренер, на страхе я могла очень много работать. Но только на нем делать все неправильно. Не хочется, чтобы дети чувствовали себя угнетенными, чтобы они показывали невозможное только ради того, чтобы их не трогали.

– Ты вообще уникальный пример, получается. И образ «она кайфует на льду», и солидные результаты.

– Я не знаю, как так получилось, – сказала чемпионка мира 2015 года.

Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез

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11 комментариев
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Про Винер тоже долго молчали. И в ФК-молчание тоже когда-то закончится. Найдется один смельчак, его поддержат другие.
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Насилие - это ужасно. Но если спортсмены в курсе, что есть конкретные тренеры, использующие такие методы, почему не называют фамилии? Понятно, что Лизу спросили про Винер, но она сама завела речь о фк. Кому как не известным спортсменам поднимать этот вопрос, где конкретика?
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история про то, как тренер Лизы какому то мальчику пальцы выкручивал в раздевалке - вымысел?
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0
+2
Ответ N-fox
Насилие - это ужасно. Но если спортсмены в курсе, что есть конкретные тренеры, использующие такие методы, почему не называют фамилии? Понятно, что Лизу спросили про Винер, но она сама завела речь о фк. Кому как не известным спортсменам поднимать этот вопрос, где конкретика?
Лиза против Винер ничего не посмеет сказать))) А теоретически про ФК - сколько угодно)
+2
0
+2
Почему родители Мамун не забирали ее из спорта?
+1
0
+1
Ответ N-fox
Насилие - это ужасно. Но если спортсмены в курсе, что есть конкретные тренеры, использующие такие методы, почему не называют фамилии? Понятно, что Лизу спросили про Винер, но она сама завела речь о фк. Кому как не известным спортсменам поднимать этот вопрос, где конкретика?
Разве она имеет на это право? Как она может называть конкретные фамилии когда сами действующие лица молчат и не собираются выносит сор из избы?
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-3
0
Ответ Maria L
Разве она имеет на это право? Как она может называть конкретные фамилии когда сами действующие лица молчат и не собираются выносит сор из избы?
Тогда не надо ничего и говорить. Лиза, похоже, тоже не собираеься сор из избы выносить. Так, добавила для красного словца.
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-1
0
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