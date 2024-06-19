Туктамышева о насилии в отношении детей в спорте: «Есть тренеры и родители, которые готовы на все ради результата и используют неэтичные методы»

Елизавета Туктамышева высказалась о насилии в спорте.

– Смотрела интервью Маргариты Мамун Кравченко?

– Кравченко регулярно смотрю.

– И как тебе положение детей в гимнастике?

– Мне очень грустно, и меня злит, что дети в спорте могут встречаться с насилием. Я никогда не сталкивалась с этим сама, но знаю от многих, что проблема существует. Не только в гимнастике, но и в фигурном катании есть тренеры и родители, которые готовы на все ради результата и используют неэтичные, на мой взгляд, методы.

Потому что мы так высоко задрали планку в спорте – может показаться, что на одном позитиве и желании ребенка уже невозможно достичь высоких результатов. Но мне хочется верить, что это не так, и найти золотую середину. Чтобы ребенок мог кататься и не бояться, что его отругает тренер или родитель.

Страх – сильная эмоция, на ней можно показывать максимум. В детстве у меня был строгий тренер, на страхе я могла очень много работать. Но только на нем делать все неправильно. Не хочется, чтобы дети чувствовали себя угнетенными, чтобы они показывали невозможное только ради того, чтобы их не трогали.

– Ты вообще уникальный пример, получается. И образ «она кайфует на льду», и солидные результаты.

– Я не знаю, как так получилось, – сказала чемпионка мира 2015 года.

Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез