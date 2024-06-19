Туктамышева о словах Бойковой про «тупых спортсменов»: «Не могу сказать, что есть прямо глупые спортсмены. Сложнокоординационные виды заставляют голову работать»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Александра Бойкова Фигурное катание

Елизавета Туктамышева прокомментировала слова Бойковой о «тупых спортсменах».

– В России межсезонье часто не скучнее сезона. Яркое высказывание последних дней – Саши Бойковой, что есть «тупые спортсмены». Согласна?

– Давай сначала поймем, что такое «тупой спортсмен».

– По версии легкоатлета Шубенкова – те, с кем не о чем поговорить.

– С каждым человеком есть о чем поговорить. Сколько я людей ни встречала, всегда можно подстроиться и найти интересную тему. У всех спортсменов есть свои интересы. Не могу сказать, что есть прямо глупые спортсмены. Раньше любили говорить это про боксеров, но бокс – безумно сложный вид спорта, мозг должен работать максимально быстро. Сложнокоординационные виды заставляют голову работать. Ты не можешь ничего не соображать, но быть великим спортсменом.

Мне кажется, есть не глупые спортсмены, а те, кому легче выступать. А есть те, которые возлагают на себя много ответственности и не могут отключить поток мыслей. Еще не понятно, умный это спортсмен или глупый. Умение отключать мысли – это ты родился таким или ты настолько преисполнился, что научился?

– Что меня еще больше удивляет – почему в фигурном катании все так оправдываются. Саша на следующий день обязательно должна была написать, что не то имела в виду. Ты замечаешь эту тенденцию?

– Тенденция есть, и думаю, не только в фигурном катании и не только в российском. Есть несколько спортсменов, которым приходилось объяснять свои слова. Мне кажется, мир стал настолько... социален, что ли, что тебе каждое слово может выйти боком. Нужно думать, что ты говоришь. Но я не сторонник такого подхода. Я хочу, чтобы люди могли выражать мысли и эмоции так, как они хотят.

Почему оправдываются? Потому что слова сказываются на репутации. В фигурном катании она важна. Приходится следить, потому что спортсмены боятся, или предполагают, или были свидетелями того, как из-за репутации могут меняться их результаты. Нам приходится жить по этим правилам. У нас не бег – 100 метров пробежал быстрее всех, и ты первый. У нас есть нюансы, – сказала чемпионка мира 2015 года.

Бойкова рассказала о знакомых «тупых спортсменах» – пришлось оправдываться

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35 комментариев
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Думаю, что количество "тупых" спортсменов, особенно профессионалов, изначально примерно равно среднестатическому среди других специальностей. Скорее, уместнее говорить о недообразованности и инфантильности, так как учиться им некогда, живут они в своём узком мире, больше подчиняясь, чем принимая собственные решения. И вот с таким багажом они выходят в большую жизнь. Любое занятие влияет на человека по-своему, какое-то больше развивает физически, какое-то интеллектуально, какое-то творчески. Это вкратце, хотя получилось длинно)
+27
-1
+26
Ответ miladoc1
Да ладно Лиза, разве можно сравнивать работу мозга спортсмена и медика или инженера???!!!
Ох, сколько тупых медиков мне встретилось!
+18
-3
+15
Никто не отбирает право говорить то, что думаешь. Говори, но так, чтобы изначально было понятно, что имеешь ввиду. И чтобы не приходилось переобуваться.
+14
0
+14
Ничего они не заставляют. Вернее, в спорте работают совсем другие участки мозга, отвечающие за мышечную память.
+20
-6
+14
Ум понятие относительное. Есть житейский ум, есть эрудиция, есть способности к логическому мышлению. Бойкова говорила вроде о тупых эмоционально, которые не занимаются самокопанием во время выступлений и умеют отключать эмоции.
+14
-1
+13
Ответ ретроградный меркурий
Комментарий удален модератором
На рефлексах все строится в борьбе. Профессиональные борцы, кстати, в среднем действительно довольно глупые. Бокс намного сложнее.
+10
0
+10
Да ладно Лиза, разве можно сравнивать работу мозга спортсмена и медика или инженера???!!!
+19
-11
+8
Тупой - это же больше юмористический термин, очень глупо обсуждать вообще такое..
Понятно, что спорт не способствует росту интеллекта и общей грамотности, но в современном мире этого и не требуется
А снимать кружок большого ума не надо, так что всё нормально, сколько можно мусолить одно и тоже..
+9
-2
+7
Голову заставляют работать уроки математики в школе, а не каток с 3х лет вместо них.
+14
-7
+7
Ой не знааааю.... Умная Аня Щербакова, и то что-то в последнее время не использует свой ум.
+12
-6
+6
"По версии легкоатлета Шубенкова – те, с кем не о чем поговорить." Умный и начитанный, это разные вещи.
+6
-1
+5
Ответ Блинчик
"Нам приходится жить по этим правилам". А не были бы такими непроходимыми терпилами, могли бы выражать мысли, как хотите.
Нельзя жить в обществе и быть от него свободным. Этикет и этика - это то, чему детей с младых ногтей учат в большинстве культур.
+5
-1
+4
Ответ ретроградный меркурий
Комментарий удален модератором
Если у боксера или другого спортсмена не важно от вида будет хорошо работать голова, это в плюс он будет больше побеждать. Рефлексы не все решают.
+5
-1
+4
1. Вам не повезло. 2. По какому критерию вы оцениваете медиков? 3. Тупее спортсменов, если им засчитывать их физкультурное образование, я людей не встречала (я не сравниваю с теми, кто не имеет образование вообще).
+5
-1
+4
"Сложнокоординационные виды заставляют голову работать".
Это телесный интеллект, и он у спортсменов хорошо развит, является для них доминантным. Есть и другие виды интеллекта: ментальный, эмоциональный, социальный, вербально-лингвистический и т.п., -- которые у спортсменов развиты... у каждого по-разному.
+4
0
+4
ФК—это жизнь. И люди здесь разные. Есть, например, крайне некорректные люди)
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0
+2
Туктамышева своими рассуждениями об СССР подтвердила, что есть тупые спортсмены, и она из их числа.
+19
-17
+2
Ответ JulkaRoZetka
Тупой - это же больше юмористический термин, очень глупо обсуждать вообще такое.. Понятно, что спорт не способствует росту интеллекта и общей грамотности, но в современном мире этого и не требуется А снимать кружок большого ума не надо, так что всё нормально, сколько можно мусолить одно и тоже..
«в современном мире этого и не требуется» - ошибочно. Во-первых, такими людьми легко крутить вертеть, разводить на деньги и т.д., а во-вторых, до сих пор такие часто погибают преждевременно именно из-за тупости
+2
0
+2
Спортсмены работают на автомате. Никакого великого ума не надо, если ты 5000 раз на тренировках при срыве одного каскада цепляешь тройной к резервному прыжку, догадаться это сделать в прокате. Наоборот излишние рассуждения в прокате только мешают.
+6
-5
+1
Ответ private dancer
Ничего они не заставляют. Вернее, в спорте работают совсем другие участки мозга, отвечающие за мышечную память.
В теннисе думать надо
+4
-3
+1
Ответ Тройной подбородок
Ох, сколько тупых медиков мне встретилось!
Я бы больше сказала. Среди них вообще мало интеллектуалов.
+4
-3
+1
Ответ miladoc1
Да ладно Лиза, разве можно сравнивать работу мозга спортсмена и медика или инженера???!!!
Есть спортсмены, которые становятся медиками с одним и тем же мозгом. Это не взаимоисключающие категории)
+1
0
+1
У нас есть нюансы, – сказала чемпионка мира 2015 года.

Это как у ВИЧа и Петьки из анекдота про нос ?
+3
-3
0
- мозг должен работать максимально быстро.
- Постоянные удары по голове никому на пользу не идут. А двигаются они опять же на автомате, за счет годами наработанных навыков. О мыслительной же деятельности этих гениев мы можем судить по речам бывших боксеров, ставших политиками.
0
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0
Оправдываются потому что, для того чтобы заниматься сложнокоординационным видом спорта мозгов хватает, а для дискуссий - нет.
+4
-4
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О чём?
+1
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Ответ Рита Стародубцева
Есть спортсмены, которые становятся медиками с одним и тем же мозгом. Это не взаимоисключающие категории)
Согласитесь, что это скорее исключение, чем закономерность.
0
0
0
Ответ Максим Медов
"По версии легкоатлета Шубенкова – те, с кем не о чем поговорить." Умный и начитанный, это разные вещи.
Могу поговорить практически обо всем. Но не хочу.
+2
-2
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