Туктамышева о словах Бойковой про «тупых спортсменов»: «Не могу сказать, что есть прямо глупые спортсмены. Сложнокоординационные виды заставляют голову работать»

Елизавета Туктамышева прокомментировала слова Бойковой о «тупых спортсменах».

– В России межсезонье часто не скучнее сезона. Яркое высказывание последних дней – Саши Бойковой, что есть «тупые спортсмены». Согласна?

– Давай сначала поймем, что такое «тупой спортсмен».

– По версии легкоатлета Шубенкова – те, с кем не о чем поговорить.

– С каждым человеком есть о чем поговорить. Сколько я людей ни встречала, всегда можно подстроиться и найти интересную тему. У всех спортсменов есть свои интересы. Не могу сказать, что есть прямо глупые спортсмены. Раньше любили говорить это про боксеров, но бокс – безумно сложный вид спорта, мозг должен работать максимально быстро. Сложнокоординационные виды заставляют голову работать. Ты не можешь ничего не соображать, но быть великим спортсменом.

Мне кажется, есть не глупые спортсмены, а те, кому легче выступать. А есть те, которые возлагают на себя много ответственности и не могут отключить поток мыслей. Еще не понятно, умный это спортсмен или глупый. Умение отключать мысли – это ты родился таким или ты настолько преисполнился, что научился?

– Что меня еще больше удивляет – почему в фигурном катании все так оправдываются. Саша на следующий день обязательно должна была написать, что не то имела в виду. Ты замечаешь эту тенденцию?

– Тенденция есть, и думаю, не только в фигурном катании и не только в российском. Есть несколько спортсменов, которым приходилось объяснять свои слова. Мне кажется, мир стал настолько... социален, что ли, что тебе каждое слово может выйти боком. Нужно думать, что ты говоришь. Но я не сторонник такого подхода. Я хочу, чтобы люди могли выражать мысли и эмоции так, как они хотят.

Почему оправдываются? Потому что слова сказываются на репутации. В фигурном катании она важна. Приходится следить, потому что спортсмены боятся, или предполагают, или были свидетелями того, как из-за репутации могут меняться их результаты. Нам приходится жить по этим правилам. У нас не бег – 100 метров пробежал быстрее всех, и ты первый. У нас есть нюансы, – сказала чемпионка мира 2015 года.

Бойкова рассказала о знакомых «тупых спортсменах» – пришлось оправдываться