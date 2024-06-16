Дрозд о дуэте с Шичиной: «Находимся в процессе создания ритм-танца. Произвольная программа была готова еще до отпуска»

Фигуристы Павел Дрозд и Елизавета Шичина работают над постановкой ритм-танца.

«Недавно вернулись на лед после отпуска. Находимся в процессе создания ритмического танца вместе с нашим тренерским штабом. Ксения Геннадьевна (Румянцева) и Екатерина Валерьевна (Волобуева) всегда отличались интересными постановками.

Произвольная программа была готова еще до отпуска. В общем, работа кипит, стараемся, скатываемся. придумываем», – рассказал Дрозд.

Дрозд – серебряный призер чемпионата России сезона-2022/2023 в дуэте с Елизаветой Шанаевой. В марте 2024-го их дуэт распался.

Шичина ранее выступала с Гордеем Хубуловым, они стали шестыми в финале юниорского Гран-при России-2023.