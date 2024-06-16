Дрозд о дуэте с Шичиной: «Находимся в процессе создания ритм-танца. Произвольная программа была готова еще до отпуска»

Теги сборная России танцы на льду Павел Дрозд Ксения Румянцева Екатерина Волобуева Елизавета Шичина Фигурное катание

Фигуристы Павел Дрозд и Елизавета Шичина работают над постановкой ритм-танца.

«Недавно вернулись на лед после отпуска. Находимся в процессе создания ритмического танца вместе с нашим тренерским штабом. Ксения Геннадьевна (Румянцева) и Екатерина Валерьевна (Волобуева) всегда отличались интересными постановками.

Произвольная программа была готова еще до отпуска. В общем, работа кипит, стараемся, скатываемся. придумываем», – рассказал Дрозд.

Дрозд – серебряный призер  чемпионата России сезона-2022/2023 в дуэте с Елизаветой Шанаевой. В марте 2024-го их дуэт распался.

Шичина ранее выступала с Гордеем Хубуловым, они стали шестыми в финале юниорского Гран-при России-2023.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Паша в своем репертуаре.
Интересно, как долго эта продержится. Сезон или два?
+4
-1
+3
Ответ Tacciana
Паша в своем репертуаре. Интересно, как долго эта продержится. Сезон или два?
Хорошо, если не после ОП
+1
0
+1
Ответ Ann P
Мне жалко Шанаеву(
Вот вообще не жалко!
Еще до эпизода с нанесением травмы сопернице о ней многое было понятно.. а уж после этого, и ее сопутствующего поведения - как вообще можно ей сочувствовать хоть в чем-то?..
0
0
0
Ответ King_bez_ice
Хорошо, если не после ОП
Как только они проедут перед судьями и зрителями, и станет понятно, что вау-эффекта нет, Паше сразу станет скучно.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий