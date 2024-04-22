Дрозд о дуэте с Шичиной: «Мы много работаем над всем, спокойно скатываемся. Процесс идет продуктивно и интересно»

Теги сборная России танцы на льду Павел Дрозд Матч ТВ Елизавета Шичина Фигурное катание

Танцор на льду Павел Дрозд сообщил, что тренируется с Елизаветой Шичиной.

Дрозд ранее выступал с Елизаветой Шанаевой. Фигуристы становились серебряными призерами чемпионата России.

Елизавета Шичина каталась с Гордеем Хубуловым. Их дуэт стал шестым в финале Гран-при России среди юниоров 2023 года.

«Мы много работаем над всем, спокойно скатываемся. Процесс идет продуктивно и интересно.

Я очень рад быть частью новой‑старой команды. Все остальное сможете увидеть уже в сезоне, — рассказал Дрозд.

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1 комментарий
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Всё-таки с этой девушкой. Думал, что с Ушаковой будет, как-то вовремя у нее «не получилось» с Яблоковым. Получается она у разбитого корыта осталась? Но вообще странно , что скатывает с молодой и начинающей в его то возрасте
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