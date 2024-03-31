Антонов о тренировках у Крыловой: «За два месяца проделана немаленькая работа. Надеемся в сезоне показать совершенно другой уровень катания»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Ксения Румянцева Полина Усова Михаил Антонов Фигурное катание

Фигурист Михаил Антонов рассказал о тренировках в группе Анжелики Крыловой.

Антонов выступает в танцах на льду в паре с Полиной Усовой. Ранее они тренировались под руководством Ксении Румянцевой и Екатерины Волобуевой.

«Да, мы занимаемся у Анжелики Алексеевны Крыловой. Все хорошо, мы с Полиной очень счастливы, что оказались именно в ее группе.

Для нас было очень важно получить свежий взгляд на нашу пару. За два месяца в группе уже проделана немаленькая работа, поэтому надеемся в сезоне показать совершенно другой уровень нашего катания», – сказал Антонов.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий