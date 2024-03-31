Антонов о тренировках у Крыловой: «За два месяца проделана немаленькая работа. Надеемся в сезоне показать совершенно другой уровень катания»

Фигурист Михаил Антонов рассказал о тренировках в группе Анжелики Крыловой.

Антонов выступает в танцах на льду в паре с Полиной Усовой. Ранее они тренировались под руководством и Екатерины Волобуевой.

«Да, мы занимаемся у Анжелики Алексеевны Крыловой. Все хорошо, мы с Полиной очень счастливы, что оказались именно в ее группе.

Для нас было очень важно получить свежий взгляд на нашу пару. За два месяца в группе уже проделана немаленькая работа, поэтому надеемся в сезоне показать совершенно другой уровень нашего катания», – сказал Антонов.