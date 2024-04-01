Бабаев-Смирнов о дуэте со Ждановой: «Когда мы вышли на первые соревнования, то посмотрели друг на друга и поняли, что надо зажечь»

Жданова и Бабаев-Смирнов рассказали, почему любят выступать под народные мотивы.

– Хотела поговорить про ваш прошлогодний произвольный танец под грузинскую музыку. Как возникла идея поставить столь необычную программу?

Тимур Бабаев-Смирнов: Идею предложил наш любимый тренерский штаб. Отдельное спасибо Ксении Геннадиевне Румянцевой и Екатерине Валерьевне Волобуевой, очень их любим! Мы долго думали над музыкой и решили попробовать грузинские народные танцы. Послушали музыку, стали пробовать разные характерные связки на льду. Еще мы занимались грузинскими танцами в зале. Хотелось максимально отобразить грузинский колорит на льду. Работы на самом деле было проведено много.

– Даже в зале танцевали! Интересно. Кто был вашим педагогом?

Варвара Жданова: Я нашла в интернете девушку-хореографа. Она из Грузии. Как оказалось, музыку к нашему танцу написал ее родственник. Сначала мы работали на полу, а потом она приходила на лед – и мы переносили движения. Благодарны тренерам за эту постановку. Танец получился необычным и запоминающимся.

– Случаем, не получали комментариев от или ?

Бабаев-Смирнов: Таких комментариев, к сожалению, не было.

– Ваши выступления обычно вызывают сильные эмоции у публики. Чувствуете поддержку аудитории?

Жданова: Конечно, чувствуем. Когда выходишь на лед и видишь зрителей, хочется показать себя с лучшей стороны. Когда слышишь аплодисменты, кататься легче, хочется доставить зрителям удовольствие.

– Умение так влиять на трибуны – врожденное или приобретенное?

Бабаев-Смирнов: Когда мы встали в пару и вышли на первые соревнования, то посмотрели друг на друга и поняли, что надо зажечь. А дальше все идет от души. Не скажу, что это специально нарабатывали. Настроение появляется на соревнованиях. Когда кричат и поддерживают трибуны, внутри чувствуешь драйв и азарт.

– Вам отлично удается кататься под народную музыку. Откуда такая любовь к танцам народов мира?

Жданова: Подходящую музыку нам подбирают тренеры. Под народные мотивы интересно кататься, нам удается перевоплотиться в представителей народов мира, мы изучаем другую культуру. В этом году, например, мы катали индийский танец. Тоже ходили к хореографу, изучали характерную информацию.