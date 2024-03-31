«Очень люблю Люсю Чеботину, Крида, МакSим, слушаю Анну Асти, Сергея Лазарева, Ваню Дмитриенко». Трусова ответила на вопросы о предпочтениях в музыке

Теги сборная России женское катание Александра Трусова музыка Егор Крид МакSим Люся Чеботина Фигурное катание

Александра Трусова ответила на вопросы о предпочтениях в музыке.

– Как часто ты слушаешь музыку?

– Последнее время часто. Иногда просто хочется включить музыку – я колонку включаю и слушаю дома даже.

– Какой трек чаще всего играет у тебя сейчас?

– «Таро» (песня Егора Крида – Sports), наверное.

– Последний концерт, на котором побывала?

– Я была на Big Love Show, там много разных исполнителей было.

– На чей концерт очень хочешь попасть?

– Хочу на сольник Люси Чеботиной.

– Любимая песня на все времена?

– «Знаешь ли ты» МакSим.

– Какой музыкальный инструмент хотела бы освоить?

– Пианино и скрипку.

– Умеешь играть на чем-то?

– Нет, не умею.

– Любимый трек из твоих программ?

– Свой («Два крыла» – Sports).

– Предпочитаешь русских или зарубежных исполнителей?

– Русских.

– Рок, рэп или поп?

– Давайте рок будет. Но, честно говоря, чтобы прямо слушать рок – так не бывает.

– Песня, под которую ты точно начнешь танцевать?

– «Зима в сердце».

– Каких исполнителей ты слушаешь?

– Очень люблю Люсю Чеботину, Крида, МакSим, слушаю Анну Асти, Сергея Лазарева, Ваню Дмитриенко. 

– Песни со смыслом или с цепляющей мелодией?

– Наверное, со смыслом больше люблю, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.

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33 комментария
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-Давайте рок будет... (с)
И чуть дальше перечислены самые любимые хард-роковые исполнители😂😂😂
+49
-2
+47
Трусова себе не изменяет, односложные предложения, да,нет, хорошо, нравится, можно.. Лексикон Эллочки-людоедки.
+43
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Рок от Люси Чеботиной - это серьезно. Главное - козу показать.
+29
-1
+28
короче, нормальную музыку не слушает.
+27
-1
+26
Вчера все поклонники Саши писали, что программы неудачные, времени не было накатать. Лучше б Кукушку катала - вот где драйв, программа, настоящая Саша…
Сегодня в ТГ выложили эту Кукушку в Рязани…
Ну… нельзя так не уважать зрителей и катать в такой плохой форме…. И дело не в очередной бабочке. Саша просто не едет, ей просто не хватает физ подготовки.
+23
-1
+22
Выбирает из предложенного рок, но при этом не слушает.
+21
-3
+18
номер под рок-музыку - ниочем.. Саша совершенно не в форме.. прокаталась по кругу-руками помахала.. сделала бабочку (так прыгала, неужели все так запущено??) И кто на такое вообще ходит? глянуть на фигуристов вживую?
+16
-2
+14
Интересно было смотреть, как в конце шоу многие стали участвовать в прыжковом баттле, а "королева квадов" стояла в сторонке и хлопала в ладоши)
+24
-10
+14
Ответ Ирина Ларина
Вчера все поклонники Саши писали, что программы неудачные, времени не было накатать. Лучше б Кукушку катала - вот где драйв, программа, настоящая Саша… Сегодня в ТГ выложили эту Кукушку в Рязани… Ну… нельзя так не уважать зрителей и катать в такой плохой форме…. И дело не в очередной бабочке. Саша просто не едет, ей просто не хватает физ подготовки.
Игнатов выжал из нее все соки.😂
С Кондратюком летала, как бабочка..
+14
-4
+10
Кто все эти перечисленные?
+12
-2
+10
Ответ Westmoreland
Трусова себе не изменяет, односложные предложения, да,нет, хорошо, нравится, можно.. Лексикон Эллочки-людоедки.
До Эллочки ещё расти. Пока уровень 12-летней.
+13
-4
+9
Ответ Oleandra
Интересно было смотреть, как в конце шоу многие стали участвовать в прыжковом баттле, а "королева квадов" стояла в сторонке и хлопала в ладоши)
Времена меняются. К сожалению.
+10
-3
+7
Ответ Vladimir Arutin
Комментарий скрыт
Щербакову называли королевой квадов?
+15
-8
+7
Ответ Oksana bask
номер под рок-музыку - ниочем.. Саша совершенно не в форме.. прокаталась по кругу-руками помахала.. сделала бабочку (так прыгала, неужели все так запущено??) И кто на такое вообще ходит? глянуть на фигуристов вживую?
я тоже задаюсь вопросом кто на это ходит и зачем, это даже ледовым шоу не назвать, нет ни декораций ни сюжета, старые костюмы, старые программы, немного нового второпях на коленке, тупо чëс стричь капусту.
+6
0
+6
отличные предпочтения! не хватает только Бузовой и Guns n roses
+9
-4
+5
Когда спрашивают о предпочтениях, то надо говорить о зарубежных или отечественных исполнителях, а не русских.
+6
-2
+4
Односложно
+7
-3
+4
Не поспеваю за молодёжью, кто все эти люди, Лазарева только знаю
+4
0
+4
Ответ papadok
Рок от Люси Чеботиной - это серьезно. Главное - козу показать.
Мо!
Мо-На!
Мо-На-Ко!
(на мотив Раммштайн)😼
+6
-2
+4
Ответ philadelphia7650
короче, нормальную музыку не слушает.
Как и многие представители еë поколения
+2
0
+2
Ответ veramarso
-Давайте рок будет... (с) И чуть дальше перечислены самые любимые хард-роковые исполнители😂😂😂
Я бы даже сказал, грайндкор👹
+3
-1
+2
зашел посмотреть "хнык, кто все эти люди?" - чек.
+4
-2
+2
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Мо! Мо-На! Мо-На-Ко! (на мотив Раммштайн)😼
Монако зачем?!
Монако зачем?!
Монако зачем, если тебя там нет?..
+1
0
+1
Ответ Westmoreland
Трусова себе не изменяет, односложные предложения, да,нет, хорошо, нравится, можно.. Лексикон Эллочки-людоедки.
Ну это формат интервью, наверное, такой. Короткие ответы без лишних разглагольствований.
+5
-5
0
Ответ veramarso
-Давайте рок будет... (с) И чуть дальше перечислены самые любимые хард-роковые исполнители😂😂😂
Женское фигурное катание - уже ничего удивительного))
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Ответ Mion
Даже интересно, есть ли у Окко перед Сашей обязательства не приглашать в шоу Аню?)
А есть предпосылки? Поделитесь, пожалуйста…
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Ответ закрыт по беспределу
Монако зачем?! Монако зачем?! Монако зачем, если тебя там нет?..
🤣🤣
КОгда твОй взглЯд свЕееетит ярко,
В этом смысла ноль, если тебя…..НЕЕЕЕЕЕТ(Nein)👹
0
0
0
А чего Игнатов сегодня один по Челябинску 15 км наматывал?
+2
-2
0
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