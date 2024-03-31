«Очень люблю Люсю Чеботину, Крида, МакSим, слушаю Анну Асти, Сергея Лазарева, Ваню Дмитриенко». Трусова ответила на вопросы о предпочтениях в музыке

Александра Трусова ответила на вопросы о предпочтениях в музыке.

– Как часто ты слушаешь музыку?

– Последнее время часто. Иногда просто хочется включить музыку – я колонку включаю и слушаю дома даже.

– Какой трек чаще всего играет у тебя сейчас?

– «Таро» (песня Егора Крида – Sports), наверное.

– Последний концерт, на котором побывала?

– Я была на Big Love Show, там много разных исполнителей было.

– На чей концерт очень хочешь попасть?

– Хочу на сольник Люси Чеботиной.

– Любимая песня на все времена?

– «Знаешь ли ты» МакSим.

– Какой музыкальный инструмент хотела бы освоить?

– Пианино и скрипку.

– Умеешь играть на чем-то?

– Нет, не умею.

– Любимый трек из твоих программ?

– Свой («Два крыла» – Sports).

– Предпочитаешь русских или зарубежных исполнителей?

– Русских.

– Рок, рэп или поп?

– Давайте рок будет. Но, честно говоря, чтобы прямо слушать рок – так не бывает.

– Песня, под которую ты точно начнешь танцевать?

– «Зима в сердце».

– Каких исполнителей ты слушаешь?

– Очень люблю Люсю Чеботину, Крида, МакSим, слушаю Анну Асти, Сергея Лазарева, Ваню Дмитриенко.

– Песни со смыслом или с цепляющей мелодией?

– Наверное, со смыслом больше люблю, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.