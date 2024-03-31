«Очень люблю Люсю Чеботину, Крида, МакSим, слушаю Анну Асти, Сергея Лазарева, Ваню Дмитриенко». Трусова ответила на вопросы о предпочтениях в музыке
Александра Трусова ответила на вопросы о предпочтениях в музыке.
– Как часто ты слушаешь музыку?
– Последнее время часто. Иногда просто хочется включить музыку – я колонку включаю и слушаю дома даже.
– Какой трек чаще всего играет у тебя сейчас?
– «Таро» (песня Егора Крида – Sports), наверное.
– Последний концерт, на котором побывала?
– Я была на Big Love Show, там много разных исполнителей было.
– На чей концерт очень хочешь попасть?
– Хочу на сольник Люси Чеботиной.
– Любимая песня на все времена?
– «Знаешь ли ты» МакSим.
– Какой музыкальный инструмент хотела бы освоить?
– Пианино и скрипку.
– Умеешь играть на чем-то?
– Нет, не умею.
– Любимый трек из твоих программ?
– Свой («Два крыла» – Sports).
– Предпочитаешь русских или зарубежных исполнителей?
– Русских.
– Рок, рэп или поп?
– Давайте рок будет. Но, честно говоря, чтобы прямо слушать рок – так не бывает.
– Песня, под которую ты точно начнешь танцевать?
– «Зима в сердце».
– Каких исполнителей ты слушаешь?
– Очень люблю Люсю Чеботину, Крида, МакSим, слушаю Анну Асти, Сергея Лазарева, Ваню Дмитриенко.
– Песни со смыслом или с цепляющей мелодией?
– Наверное, со смыслом больше люблю, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.
И чуть дальше перечислены самые любимые хард-роковые исполнители😂😂😂
Сегодня в ТГ выложили эту Кукушку в Рязани…
Ну… нельзя так не уважать зрителей и катать в такой плохой форме…. И дело не в очередной бабочке. Саша просто не едет, ей просто не хватает физ подготовки.
С Кондратюком летала, как бабочка..
Мо-На!
Мо-На-Ко!
(на мотив Раммштайн)😼
Монако зачем?!
Монако зачем, если тебя там нет?..
КОгда твОй взглЯд свЕееетит ярко,
В этом смысла ноль, если тебя…..НЕЕЕЕЕЕТ(Nein)👹