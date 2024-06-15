Алина Загитова выступила на сцене вместе с Люсей Чеботиной на премии «Муз-ТВ»
Алина Загитова приняла участие в номере Люси Чеботиной на премии «Муз-ТВ».
Фигуристка спела вместе с Чеботиной песню «Лучшая подруга».
Также Загитова награждала на церемонии победителя в номинации «Лучшее видео» – им стал певец Мот с клипом «Случайности не случайны»
Там кто-то возле трона является на 7 секунд и прыгает в пропасть за троном
Видимо, это и есть наш экспириенс АЗ
Спасибо, что не пела
Чеботина до того звезда, что ее узнает ограниченный круг приближенных
Опять Алина на троне))
Медве...оты минусуют, не могут уснуть