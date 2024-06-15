Алина Загитова выступила на сцене вместе с Люсей Чеботиной на премии «Муз-ТВ»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова музыка Фигурное катание

Алина Загитова приняла участие в номере Люси Чеботиной на премии «Муз-ТВ».

Фигуристка спела вместе с Чеботиной песню «Лучшая подруга».

Также Загитова награждала на церемонии победителя в номинации «Лучшее видео» – им стал певец Мот с клипом «Случайности не случайны»

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35 комментариев
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Кто там загитову не нашел, на 1:43 ставьте

Там кто-то возле трона является на 7 секунд и прыгает в пропасть за троном

Видимо, это и есть наш экспириенс АЗ

Спасибо, что не пела
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Ответ aleksandramurzova
В этом и прикол. Я тоже не поняла какое отношение к этому номеру имеет Загитова. Она оказывается там с самого начала была)))
Да жесть

Чеботина до того звезда, что ее узнает ограниченный круг приближенных
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Ответ Askorbinka
Да. Смело. Дерзко. Уверенно. Только Загитова так может🔥❤
Смело, дерзко, уверенно она раньше могла, когда мелкая была, а сейчас одни понты за счет популярности.
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Ответ RMandYNWA
Трэш-клип Милохина с Басковым- это конечно совсем другой уровень 😂
А носастая Асти разве чем то лучше?))
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Я вообще ее не увидела)) Может в массовке где-то))
+5
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+1
Ну что, какой там счет Медведева : Загитова?)
Опять Алина на троне))
Медве...оты минусуют, не могут уснуть
+6
-5
+1
За эффектный поворот с присаживанием на трон- 6.0 6.0 6.0 😍
+4
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+1
Фигура👌Идеальная🔥
+1
0
+1
Ответ Lana-shu
Вот это Алина удивила! Было круто. И очень неожиданно.
Да. Смело. Дерзко. Уверенно. Только Загитова так может🔥❤
+7
-6
+1
Ответ marina8797
Фигура👌Идеальная🔥
Мечтаешь о такой?))
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Шикарная
+7
-7
0
Ответ Mari Gams
Алина уверено внедряется в шоу- биз : на подпевках у Зиверт , на подтанцовке у Люси , платье как у Клавы , браво !
Трэш-клип Милохина с Басковым- это конечно совсем другой уровень 😂
+1
-1
0
Ответ Ксюша Каблукова
Какая же ты фанатка - даже любимых Алининых певиц не знаешь))
Спасибо, не надо)))
+1
-1
0
Ответ aleksandramurzova
Да, в роли этой Чиботиной (если правильно назвала).
Какая же ты фанатка - даже любимых Алининых певиц не знаешь))
+2
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Ответ Ксюша Каблукова
А где она?)) В роли певицы?
Да, в роли этой Чиботиной (если правильно назвала).
0
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0
Алинааа! Шикарная!
+1
-1
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Молодец Алина !!!
+3
-3
0
Вот это Алина удивила! Было круто. И очень неожиданно.
+10
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Это было крышесносно 🔥
+8
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