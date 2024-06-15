Алина Загитова выступила на сцене вместе с Люсей Чеботиной на премии «Муз-ТВ»

Алина Загитова приняла участие в номере Люси Чеботиной на премии «Муз-ТВ».

Фигуристка спела вместе с Чеботиной песню «Лучшая подруга».

Также Загитова награждала на церемонии победителя в номинации «Лучшее видео» – им стал певец Мот с клипом «Случайности не случайны»