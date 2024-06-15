Чеботина о номере с Загитовой: «Мне нужен был двойник на премию «Муз-ТВ». Я выложила это в сторис, Алина ответила: «Я»

Теги сборная России светская хроника женское катание Алина Загитова Люся Чеботина Фигурное катание

Певица Люся Чеботина рассказала об идее номера с Алиной Загитовой.

Чеботина: Мне сказали, что мне срочно нужен двойник на премию «Муз ТВ», где у меня в номере должна быть девочка очень-очень похожая на меня. Мы долго искали, почти месяц не могли найти человека, который будет похож на меня. Несмотря на то, что мы с Алиной давно дружим, мне даже в голову не приходило, что она может быть моим двойником. 

Я выложила сторис, что мне очень нужен двойник, и Алина смеющимся эмодзи ответила: «Я». 

Загитова: Прикол в том, что я никому не отвечаю ни на какие сторис, не лайкаю. И такая: «Ха-ха-ха, это я». 

Чеботина: И по итогу досмеялись. Я говорю «Алин, срочно набери меня». Алина мне набирает, я рассказываю ей концепцию номера, что мы такие все подружки, белый лебедь против черного. И так сложилось, благодаря нашей команде, укладкам, мейку... Как думаете, похожи?

Загитова в номере Чеботиной на премии Муз-ТВ: тот случай, когда и правда эффектно

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92 комментария
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- Да, подождите Вы гражданин, на Вас персональный наряд."
+114
-9
+105
Головка от ***
+83
-19
+64
Загитова уже на Леру Кудрявцеву похожа стала. Помотал шоубиз
+70
-6
+64
Ответ Lana-shu
Комментарий скрыт
Желаешь присесть?
+69
-14
+55
Учитывая, что сейчас, сделав брови, губы и скулы, - все поголовно на одно лицо, двойником Чеботиной сможет стать любая гламурная чика. Я не понимаю, как их мужики находят свою бабу среди "подружек".
+55
-6
+49
Алинотька уже докатилась до того, что двойников играет, а как всё хорошо начиналось - олимпийская чемпионка.
+51
-11
+40
Ответ It’s my life
Загитова уже на Леру Кудрявцеву похожа стала. Помотал шоубиз
только беда в том, что Лера на 30 лет старше;))
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+32
то есть Заги ещё и сама напросилась;)))) я то думала её позвали как приглашенного гостя, а тут оказывается, что Люся всем желающим в стори обьявила:)
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Загитова радуется и в восторгом о том, что первая написала и предложила себя клоном Чеботиной, чтобы быть на подтанцовке, как сказал про нее Басков, и та спустя месяц поисков дала согласие?
Быть копией Чеботиной это вершина успеха)) Какое ж тут открытие амбассадорство Игр БРИКС, и присутствие на открытии, когда можно на подтанцовке у Чеботиной ее клоном побыть.
+36
-10
+26
Люсе надо подкачать верхнюю губу, чтобы как у Загитовой.

А вообще удивительный путь у Алины - от ОЧ и всех титулов в ФК до подтанцовки у фанерной поп-певички. "Вверх по лестнице, ведущей вниз"...
+31
-11
+20
Люся на 5 лет старше, но выглядит свежее.
+28
-8
+20
загитова на кудрявцеву стала похожа
+22
-3
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Ответ Raphanus
Учитывая, что сейчас, сделав брови, губы и скулы, - все поголовно на одно лицо, двойником Чеботиной сможет стать любая гламурная чика. Я не понимаю, как их мужики находят свою бабу среди "подружек".
перепутал- не измена :))
+21
-3
+18
Теперь понятно кто оригинал
+22
-5
+17
Штамповка
+25
-8
+17
Ответ It’s my life
Загитова уже на Леру Кудрявцеву похожа стала. Помотал шоубиз
Потаскал.
+22
-6
+16
Будучи чемпионкой становиться подтанцовкой второсортной певички в тем более таком амплуа - это очень печально
+24
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Клон Люси, что ещё в жизни нужно?
+21
-6
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Еще бы Загитова упустила возможность постоять на сцене рядом с какой-нибудь певицей..
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Жалко сейчас не начало 90-х, а то могла бы ездить по стране и изображать Люську, как Ласковый май)
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+13
Зная Алину, возможно она хотела выразить совсем другую мысль.
+21
-8
+13
Имея звание олимпийской чемпионки и на такое размениваться.. Это же как нужно любить внимание?
+19
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+12
Ой, как будто секрет, что Чеботина перешла из ФК Динамо в ХК СКА на корпоративы, а там у Ромы Ротенберга Загитова в семейном кругу, поэтому и состыковали.
+17
-5
+12
Я родилася в сторис, я в сторис и состорюсь.
+16
-5
+11
Ох уж эти певицы ртом.
+15
-4
+11
Конечно похожи. Сразу видно в один косметологический центр ходят и, скорее всего, даже к одному мастеру. Все на одно лицо, даже удивительно, что так долго не могла клона найти)
+15
-5
+10
Ответ Artemon1302
Комментарий скрыт
Если бы хотели видеть только Алину, то этот инста кастинг и не объявляли, а изначально предложили бы только ей.
+11
-2
+9
Лючия Чиабатта и Алини Дзагги.
+12
-3
+9
Она же больше не занимается фигурным катанием. Зачем её тут форсят?
+10
-2
+8
Мы долго искали, почти месяц не могли найти человека, который будет похож на меня. Несмотря на то, что мы с Алиной давно дружим, мне даже в голову не приходило, что она может быть моим двойником.

----

Ну кому она дичь эту втирает

Ясно же, что непохожи, но это же узкий круг

А таких как чеботина на каждом рынке пять штук
+11
-3
+8
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