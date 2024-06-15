Чеботина о номере с Загитовой: «Мне нужен был двойник на премию «Муз-ТВ». Я выложила это в сторис, Алина ответила: «Я»
Певица Люся Чеботина рассказала об идее номера с Алиной Загитовой.
Чеботина: Мне сказали, что мне срочно нужен двойник на премию «Муз ТВ», где у меня в номере должна быть девочка очень-очень похожая на меня. Мы долго искали, почти месяц не могли найти человека, который будет похож на меня. Несмотря на то, что мы с Алиной давно дружим, мне даже в голову не приходило, что она может быть моим двойником.
Я выложила сторис, что мне очень нужен двойник, и Алина смеющимся эмодзи ответила: «Я».
Загитова: Прикол в том, что я никому не отвечаю ни на какие сторис, не лайкаю. И такая: «Ха-ха-ха, это я».
Чеботина: И по итогу досмеялись. Я говорю «Алин, срочно набери меня». Алина мне набирает, я рассказываю ей концепцию номера, что мы такие все подружки, белый лебедь против черного. И так сложилось, благодаря нашей команде, укладкам, мейку... Как думаете, похожи?
Загитова в номере Чеботиной на премии Муз-ТВ: тот случай, когда и правда эффектно
- Я!
- Цементный завод.
-Я!
- Погрузка угля!
- Я!
- Уборка конюшен.
- Я!
- Кроме,того…
- Я!
- Да, подождите Вы гражданин, на Вас персональный наряд."
Быть копией Чеботиной это вершина успеха)) Какое ж тут открытие амбассадорство Игр БРИКС, и присутствие на открытии, когда можно на подтанцовке у Чеботиной ее клоном побыть.
А вообще удивительный путь у Алины - от ОЧ и всех титулов в ФК до подтанцовки у фанерной поп-певички. "Вверх по лестнице, ведущей вниз"...
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Ну кому она дичь эту втирает
Ясно же, что непохожи, но это же узкий круг
А таких как чеботина на каждом рынке пять штук