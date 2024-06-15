Загитова о зимних Играх БРИКС: «Было бы интересно, конечно»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Игры БРИКС Фигурное катание

Алина Загитова оценила идею зимних Игр БРИКС.

Летние Игры БРИКС проходят сейчас в Казани, Загитова является их послом. 

«Было бы интересно, конечно», – ответила олимпийская чемпионка на вопрос о возможной организации зимних Игр. 

«Очень рада быть амбассадором Игр БРИКС. Это огромная ответственность, благодарю Татарстан за такое доверие.

Игры БРИКС отчасти похожи на Олимпиаду. Была сегодня на ушу, соревнованиях по спортивной гимнастике, сейчас на легкой атлетике. Завтра планирую посетить плавание, думаю, будет интересно», – отметила Загитова. 

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3 комментария
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«Было бы интересно, конечно» : бразильские конькобежцы, индийские хоккеисты...
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можно ещё и весенние,осенние...круглогодичные
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зимние игры Bricks, наложи ледяных кирпичей
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