Алина Загитова: «Когда я была маленькая, мама пугала меня тем, что если я буду плохо кататься на коньках, то пойду в легкую атлетику»

Загитова рассказала, что в детстве ее пугали тем, что отдадут в легкую атлетику.

Олимпийская чемпионка является послом Игр БРИКС, которые проходят сейчас в Казани.

– Что вы говорите волонтерам, как вы их мотивируете?

– Они очень светлые люди, которые поддерживают атмосферу и заряжают позитивом.

– На турнире по синхронному плаванию недобор участников. Реально ли вас представить в этом виде спорта?

– Я плохо плаваю, поэтому нет, но если пригласят, то почему бы и нет. Почему бы не попробовать и этот вид спорта.

– Каким летним видом спорта вы хотели бы заняться?

– Я пробую разные виды спорта. Побегать я не против. Когда я была маленькая, то мама меня пугала тем, что если я буду плохо кататься на коньках, то пойду бегать (в легкую атлетику). Такая вот история, – сказала фигуристка.