Алина Загитова: «Когда я была маленькая, мама пугала меня тем, что если я буду плохо кататься на коньках, то пойду в легкую атлетику»

Теги Бег сборная России женское катание Алина Загитова Игры БРИКС Фигурное катание

Загитова рассказала, что в детстве ее пугали тем, что отдадут в легкую атлетику.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова является послом Игр БРИКС, которые проходят сейчас в Казани.

– Что вы говорите волонтерам, как вы их мотивируете?

– Они очень светлые люди, которые поддерживают атмосферу и заряжают позитивом.

– На турнире по синхронному плаванию недобор участников. Реально ли вас представить в этом виде спорта?

– Я плохо плаваю, поэтому нет, но если пригласят, то почему бы и нет. Почему бы не попробовать и этот вид спорта.

– Каким летним видом спорта вы хотели бы заняться?

– Я пробую разные виды спорта. Побегать я не против. Когда я была маленькая, то мама меня пугала тем, что если я буду плохо кататься на коньках, то пойду бегать (в легкую атлетику). Такая вот история, – сказала фигуристка.  

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну собственно в олисезон Алина после каждой тренировки бегала 2 раза в день кроссы.
Чтобы потом на ОИ менее чем за 90 сек делать все прыжковые.
+8
-4
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий