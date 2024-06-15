Алина Загитова: «Когда я была маленькая, мама пугала меня тем, что если я буду плохо кататься на коньках, то пойду в легкую атлетику»
Загитова рассказала, что в детстве ее пугали тем, что отдадут в легкую атлетику.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова является послом Игр БРИКС, которые проходят сейчас в Казани.
– Что вы говорите волонтерам, как вы их мотивируете?
– Они очень светлые люди, которые поддерживают атмосферу и заряжают позитивом.
– На турнире по синхронному плаванию недобор участников. Реально ли вас представить в этом виде спорта?
– Я плохо плаваю, поэтому нет, но если пригласят, то почему бы и нет. Почему бы не попробовать и этот вид спорта.
– Каким летним видом спорта вы хотели бы заняться?
– Я пробую разные виды спорта. Побегать я не против. Когда я была маленькая, то мама меня пугала тем, что если я буду плохо кататься на коньках, то пойду бегать (в легкую атлетику). Такая вот история, – сказала фигуристка.
Чтобы потом на ОИ менее чем за 90 сек делать все прыжковые.