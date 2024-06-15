Алина Загитова: «Уже сегодня я в Казани, прилетела на Игры БРИКС, где являюсь послом»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Игры БРИКС Фигурное катание

Алина Загитова сообщила, что посетит соревнования Игр БРИКС.

«Вчера я была лучшей подругой Люси Чеботиной на премии Муз-ТВ. А уже сегодня я в Казани, прилетела на Игры БРИКС, где я являюсь послом!

Сегодня к шести часам поеду смотреть ушу в Татнефть-Арене, может, увидимся с вами там в зрительском холле!

А после я поеду на обновленный стадион, смотреть легкую атлетику!» – написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.

Загитова в номере Чеботиной на премии Муз-ТВ: тот случай, когда и правда эффектно

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23 комментария
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Смотреть соревнования - трудная и ответственная миссия. Главное, чтобы говорить ничего не пришлось, В остальном, верим, Алина Ильназовна справится.
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Ответ Маргарита Михайловна
Все спортсмены получат огромный заряд адреналина при появлении Алины Загитовой и прилив сил!
А вы с юмором, Маргарита, уже не первый раз замечаю)
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Вообще-то, Алина, Игры БРИКС уже начались. Ты немного опоздала.
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"Вчера я была лучшей подругой Люси Чеботиной"
🤦‍♂️
что-то мне уже даже немного жаль Алиночку.
Это как "муж на час", и "лучшая подруга на день". 🤨
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Ответ Тайга86
Комментарий удален модератором
Главное теперь досидеть до конца спортивных игр. А то если снова какой-нибудь певице окажется нужна подруга, то наш не очень надежный посол забудет все на свете и побежит сверкая пятками
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Ответ abdulrah
"Вчера я была лучшей подругой Люси Чеботиной" 🤦‍♂️ что-то мне уже даже немного жаль Алиночку. Это как "муж на час", и "лучшая подруга на день". 🤨
Свою любимицу пожалейте. Вчера узнали кто у кого на час😀
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+2
Ответ Маргарита Михайловна
Вся жизнь там где Алина Загитова!
Бывает)
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Ответ Маргарита Михайловна
Ну всё! Теперь центр спортивной и культурной жизни переместится в Казань!
Центр спортивной жизни сейчас в Германии
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Ответ Максим Медов
Главное, что она на ОИ была первой, а не второй. 😉
Когда это было? мы все когда-то были молодыми. А так одна из 4 . порядковый номер 3.
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Кто бы сомневался, что на следующий день после концерта, Алина помчится в Казань! Молодец девочка, всегда при деле💪Ну, маховик времени имеется😉Бесконечное уважение абсолютной чемпионке✌️
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Да уж, нелегкое это дело, вчера только нескромно извивалась полуголой и открывала рот под чужую фанеру, а сегодня смотрит ушу и атлетику. Пожелаем ей терпения и выдержки..
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Ответ Железная Леди
Комментарий удален модератором
Не переживайте, Алина и там будет первой.
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Тайга, это очень хорошо, что право выбора всегда за Алиной.
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Комментарий удален модератором
Ответ Маргарита Михайловна
По-настоящему игры БРИКС начинаются только с прибытием Алины Загитовой!
А до этого несколько дней какие игры шли? Кажется, вы сейчас дискредитируете нашу альтернативу ОИ, непорядок, вы это, осторожнее!!!!
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Ну прям вездесущая, туда послали, сюда послали... Куда бы ещё тебя послать?
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Комментарий удален модератором
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