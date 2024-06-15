Алина Загитова: «Уже сегодня я в Казани, прилетела на Игры БРИКС, где являюсь послом»

Алина Загитова сообщила, что посетит соревнования Игр БРИКС.

«Вчера я была лучшей подругой Люси Чеботиной на премии Муз-ТВ. А уже сегодня я в Казани, прилетела на Игры БРИКС, где я являюсь послом!

Сегодня к шести часам поеду смотреть ушу в Татнефть-Арене, может, увидимся с вами там в зрительском холле!

А после я поеду на обновленный стадион, смотреть легкую атлетику!» – написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.

Загитова в номере Чеботиной на премии Муз-ТВ: тот случай, когда и правда эффектно