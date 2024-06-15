Елизавета Худайбердиева: «Люди, способные написать ужасные гадости в комментариях или в личные сообщения – одинокие, несчастные и обделенные вниманием»

Теги сборная России болельщики Пхенчхан-2018 Олимпиада-2022 женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева высказалась о фанатах фигурного катания.

«В последние несколько лет существует вполне себе простая истина: фанатский сектор фигурного катания давным давно стал жестче и радикальнее, чем болельщики футбольного «Спартака» (и заметьте, даже без наличия пива на стадионе). <...> 

А началось все с корейской драмы 2018 года выпуска – Олимпиада в Пхенчхане. Уже состоявшаяся звезда отечественной и мировой фигурки, непобедимая и сотворившая прорыв в эволюции спорта Женя Медведева, еле сдерживающая эмоции, стоит на пьедестале главного турнира своей жизни. С серебряной медалью.

Она еще много лет будет шутить при любой возможности, что «быть второй – судьба, от которой ей не убежать». С той Олимпиады в Россию прилетели только две золотые награды: вместе с легендарной хоккейной сборной с титулом олимпийской чемпионки вернулась маленькая девочка-подросток – Алина Загитова.

Тогда никто и представить не мог, какие инфоповоды Алина будет создавать и сколько всякого разного будет крутиться вокруг ее имени.

Прошло много лет, а так называемые «медвеботы» и «загиботы» до сих пор готовы перегрызть друг другу глотки. Ну и, откровенно говоря, девушки сами нет-нет да и подогревают интерес к конфликту шестилетней давности, и провоцируют общественность покусать друг друга.

Практически идентичная история произошла спустя четыре года в Пекине. Так появились «щербаботы» и «трусоботы». Фанаты выстраивают теории заговоров, пишут фанфики обо всех, о ком можно и даже нельзя представить, призывают голосовать во всевозможных конкурсах, опросах и премиях.

С чем же связано такое огромное количество негатива, желчи, а иногда, даже угрозы расправой? Фанаты же бывают разные.

Думаю, та часть людей, которые способны в комментариях человеку или даже в личные сообщения написать ужасные гадости, являются людьми одинокими, несчастными и сильно обделенными вниманием», – написала Худайбердиева в колонке для «Матч ТВ». 

День, когда фигурка раскололась: Медведева проиграла Олимпиаду, Тарасова плакала в эфире и называла Загитову малОй

16 комментариев
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В фигурке пленных не берут 😂
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+11
Ну в личку гадости вообще перебор писать, я считаю.
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+11
Ответ Аленка_76
Ну в личку гадости вообще перебор писать, я считаю.
Тоже всегда удивляло. Ну ладно здесь полаялись по теме, обсудили и успокоились...Но лезть в личку к спортсменам, говорить им гадости, желать какие-то ужасные вещи...даже не представляю каким человеком нужно быть. А ведь это, к сожалению, существует повсеместно.
+11
-3
+8
Лиза, началось всё с Сочинской олимпиады. Разборки между фанатиками Плющенко и теми, кому не понравилось пролезание на ОИ через отдельные калитки. Юнаботы, фанаты Сотниковой, фанаты Липницкой. Корея-18 это уже вторая серия.
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Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания, меня зовут Юля
Есть хороший добрый канал, который ведёт Димитрий в ютубе " Фигурное катание - наша жизнь " Он очень интересно рассказывает о детских турнирах в Москве, и он очень крутой блогер, и ещё он инвалид и почти не может ходить
Ему будет приятно, если кто-то в ютубе подпишется на его канал ( там никакого хейта и хайпа на распиаренных именах!) и напишет под его видео - шортсами слова поддержки
Ну и если кому просто интересно именно детское катание по Москве, то тем более рекомендую!
Спасибо за внимание!
+5
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+4
Такое впечатление, что фк тут у многих с 2018 года только началось) Я конечно Роднину тоже не помню, но начиная с конца 90-х прекрасно. И баталии здесь всегда были. Плющенко-Ягудин полыхало даже через экран, многих особо агрессивных пользователей до сих пор помню по никам)) Сашуля-Анюта - это, на мой взгляд, вообще детский лепет считаю...
+8
-4
+4
Ответ Тайга86
Тоже всегда удивляло. Ну ладно здесь полаялись по теме, обсудили и успокоились...Но лезть в личку к спортсменам, говорить им гадости, желать какие-то ужасные вещи...даже не представляю каким человеком нужно быть. А ведь это, к сожалению, существует повсеместно.
К сожалению(
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-2
+4
Ответ Аленка_76
Ну в личку гадости вообще перебор писать, я считаю.
Если бы только в личку ( некоторые фанаты уже и в реал перешли ( тетя Оля не даст соврать .
Вообще пишущие гадости про незнакомого человека , который ещё и замечательный спортсмен , добившийся высоких результатов, мягко говоря , вызывают удивление и вопросы про здоровье )
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+4
Ответ Mari Gams
Если бы только в личку ( некоторые фанаты уже и в реал перешли ( тетя Оля не даст соврать . Вообще пишущие гадости про незнакомого человека , который ещё и замечательный спортсмен , добившийся высоких результатов, мягко говоря , вызывают удивление и вопросы про здоровье )
Ну это вообще кошмар
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Думаю, не обязательно. Просто нехорошие, мягко говоря.
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Ответ Утренняя Аврора
Лиза, ты не права. Быть под микроскопом фанатов - это удел всех более или менее известных людей. Это две стороны медали. Известность и внимание. Надо это воспринимать либо спокойно, либо с юмором. И никакой " глотки перегрызть " давно в помине нет. Ты не в теме. Мы здесь просто общаемся, 😊, высказываем своё мнение, а кто-то просто развлекается. Ни о какой войне речи вообще нет. Если мы что-то и говорим неприятное , это не значит, что мы не любим ту или иную спортсменку. Критикуем, любя. Ненавистников здесь не наблюдается. Просто у каждого человека свое мнение. И это понятно.
Потому что здесь относительно хорошая модерация. Не понимаю, почему спортс считают прям ужасом. А вот заходить в некоторые каналы вообще страшно — там реально глотки грызут, сплошной мат и отборные оскорбления.
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Ответ Виктория Обер
Ужасные гадости, ужасные. Столько понаписать и ни одной свежей мысли. Абсолютный ихний стандарт. Это могла начеркать и рудик и валачко и т.д. Вы знаете их имена.
Ихний?
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Ответ Тайга86
Такое впечатление, что фк тут у многих с 2018 года только началось) Я конечно Роднину тоже не помню, но начиная с конца 90-х прекрасно. И баталии здесь всегда были. Плющенко-Ягудин полыхало даже через экран, многих особо агрессивных пользователей до сих пор помню по никам)) Сашуля-Анюта - это, на мой взгляд, вообще детский лепет считаю...
==баталии здесь.....Плющенко-Ягудин.== Здесь?
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