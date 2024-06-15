Камила Валиева опубликовала видео своей тренировки

Камила Валиева показала в соцсети, как тренируется.

Фигуристка дисквалифицирована до 25 декабря 2025 года за триметазидин.

Валиева заявлена на ледовые шоу Татьяны Навки с 22 по 31 июля. Она выйдет на лед впервые после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации.

Валиева выступит в шоу Навки, несмотря на бан! Что за лазейку они нашли?