Камила Валиева опубликовала видео своей тренировки
Камила Валиева показала в соцсети, как тренируется.
Фигуристка дисквалифицирована до 25 декабря 2025 года за триметазидин.
Валиева заявлена на ледовые шоу Татьяны Навки с 22 по 31 июля. Она выйдет на лед впервые после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации.
Валиева выступит в шоу Навки, несмотря на бан! Что за лазейку они нашли?
Камиле успехов и терпения , преодолеть этот сложный период !
Ну скоро шоу будет ,хоть там увидим Ками на льду
Желательно крайне чтобы там ничем не "заразилась" и пила только свое.
https://t.me/teamkvalieva/13718
к сожалению