Камила Валиева опубликовала видео своей тренировки

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева показала в соцсети, как тренируется.

Фигуристка дисквалифицирована до 25 декабря 2025 года за триметазидин. 

Валиева заявлена на ледовые шоу Татьяны Навки с 22 по 31 июля. Она выйдет на лед впервые после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации.

Валиева выступит в шоу Навки, несмотря на бан! Что за лазейку они нашли?

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29 комментариев
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Как говорится, минусуйте как хотите, но я все же верю и надеюсь, что Камила вернётся на соревнования после окончания дисквалификации.
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Очень хочу увидеть Камилу на соревновательном льду , верю , что вернётся , нельзя , чтобы такой талант остался не реализованным (
Камиле успехов и терпения , преодолеть этот сложный период !
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Ответ Дарья Любезнова
Как говорится, минусуйте как хотите, но я все же верю и надеюсь, что Камила вернётся на соревнования после окончания дисквалификации.
Вот то же самое, только мечтаю) Камила божит на льду, очень хотелось бы её возвращения
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Молодец, Камила! Тренируется, поддерживает форму. Скоро шоу, будет на льду выступать, а там и декабрь не за горами. Удачи!
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Ответ Дарья Любезнова
Как говорится, минусуйте как хотите, но я все же верю и надеюсь, что Камила вернётся на соревнования после окончания дисквалификации.
Шаг за шагом, индивидуальные тренировки, шоу и с 25.10.2025 можно возобновить тренировки в ТШТ.
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Камиле сил, терпения и успехов! Очень жду в шоу, а потом, возможно, на соревновательном льду. Она ярчайший талант, за которым хочется долго наблюдать
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Умница, успехов и гладкого льда😍
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Ответ Ольга Долгова
Не ждите, не вернется она в большой спорт.
Вот вы и не ждите , а мы подождём !
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Умница, верю и надеюсь увидеть на соревновательном льду. Время пролетит быстро.
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Теоретически возвращение может состояться 20 февраля 2026 года. Закончится олимпиада в Турине. Думаю сезон 26-27 наши появятся на международных стартах с минимальными квотами 1 чел. на каждом виде. Камиле 20 лет. Она уже в свои 16 - 17 не могла ничего выиграть на российских главных стартах и это при неком качественном спаде в после олимпийском сезоне 2022 - 23 и 2023-24. За предстоящие два года женское ФК уйдет далеко вперед, думаю триксели и четверные плотно войдут в обычный обиход девушек и к этому есть большие предпосылки. Посмотрите на сегодняшних юниоров, кто следит и немного понимает о чем я, меня поймет. Нет у Камилы никаких шансов не то что на пьедестал, а даже возможно на первую шестерку. Но главное она окончательно отвыкнет от тяжелой, каждодневной работы на тренировках, настоящих тренировках в подготовке к соревнованиям, а это вам не репетиции к шоу с одним прыжком в двухминутной программе на маленьком льду. Товарищи, не питайте иллюзий и не фантазируйте, не вернется Камила, как не возвращались многие до нее и после, но главное ради чего возвращение? Ради того, чтобы просто по выступать и быть при этом статистом, для звезды , которой была Камила, это будет невозможно осмыслить ей самой, да и отговорят ее знающие люди.
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Ответ Ольга Долгова
Не ждите, не вернется она в большой спорт.
А Вы не каркайте, и можете не ждать.
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Ответ Mari Gams
Очень хочу увидеть Камилу на соревновательном льду , верю , что вернётся , нельзя , чтобы такой талант остался не реализованным ( Камиле успехов и терпения , преодолеть этот сложный период !
Тоже очень хочу видеть ее на соревновательном льду.
Ну скоро шоу будет ,хоть там увидим Ками на льду
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У земляка, однако, тренируется.
Желательно крайне чтобы там ничем не "заразилась" и пила только свое.
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Ответ Ad notam
Шаг за шагом, индивидуальные тренировки, шоу и с 25.10.2025 можно возобновить тренировки в ТШТ.
А сколько дней на ОИ продлилось временное отстранение? Я точно уже не помню, но вроде день-два она была временно отстранена, пока ДАК не снял отстранение. И вот этот день-два нужно вычитать из срока дисквы.
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еще видео где тягу делает
https://t.me/teamkvalieva/13718
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Тренировка по ОФП с приличной нагрузкой у Камилы. Надо форму набирать, подсушиться и восстанавливать физические кондиции, а там уже и на льду пойдут прыжки, вращения и другие элементы. Удачи !
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Ответ наталья Головченко
А что в декабре?
Новые шоу
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молодец, схуднула
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Ответ Дарья Любезнова
Как говорится, минусуйте как хотите, но я все же верю и надеюсь, что Камила вернётся на соревнования после окончания дисквалификации.
слишком большой перерыв от тренировок на льду
к сожалению
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Ответ Emma Nevskaia
слишком большой перерыв от тренировок на льду к сожалению
а с чего вы взяли, что она не тренируется на льду??? арендовать целиком лёд не дёшево, но ей вполне под силу...
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Ответ Елена Спирина
Молодец, Камила! Тренируется, поддерживает форму. Скоро шоу, будет на льду выступать, а там и декабрь не за горами. Удачи!
А что в декабре?
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Ответ Вертухай98
Новые шоу
не факт... у Навки круглый год шоу... но с октября (кажись) её в шоу не будет...
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