Валиева поздравила с Днем России: «Для меня этот праздник всегда имел особое значение. Русский народ по-настоящему смелый, сильный и искренний»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева опубликовала поздравление с Днем России.

«Сегодня вся наша страна отмечает День России – для меня этот праздник всегда имел особое значение, потому что русский народ по-настоящему смелый, сильный и искренний.

Поэтому я искренне поздравляю всех нас, россиян, с праздником, желаю нашей стране двигаться только вперед и постоянно развиваться», – написала фигуристка в телеграм-канале.

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53 комментария
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Ответ Бу!
Молодец, Камила. Систематически не стыдится хотя бы изобразить патриотизм для молодежи. Но я думаю, она искренняя девочка и правда так думает.
изобразить патриотизм --- это в точку.
+25
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+16
Искренне в суде рассказывала про несуществующего деда. Камила, сегодня твоих сокомандников скорее всего окончательно лишат медалей из-за твоего допинга, постеснялась бы вылезать со своим ценным мнением
+24
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+12
Ответ Vera25
Искренне в суде рассказывала про несуществующего деда. Камила, сегодня твоих сокомандников скорее всего окончательно лишат медалей из-за твоего допинга, постеснялась бы вылезать со своим ценным мнением
Постеснялась - это не про Валиеву, она себя олимпийской чемпионкой провозглашала.
+15
-8
+7
Ответ Hardy
Русский народ в день России выделять? Однако)
Как же достали такие придирки к национальностям!
Почему-то это возникает именно в контексте русских обычно, к другим национальностям так не придираются. Русский это не только конкретная национальность, но и в целом более широкое понятие для людей, ассоциирующих себя с Россией.
Пушкин кто? Далеко не русский по национальности, однако это не мешает ему быть великим русским поэтом. Так и со всем остальным.
+10
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Кукла российских чиновников.
+7
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+5
Только в День России уж точно надо было написать "российский народ". А еще точнее народы России потому что народов в России много. И именно этим сильна Россия.
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Ответ Max Zdanov
В недавней японской документалке она единственная из наших звездных девочек после 2022 года, кто четко указал, что ей очень не нравилось выступать без родного флага и гимна, и это в интервью не для наших сми. Так что кого кого а Ками сложно обвинить в изображении патриотизма.
Зато допинг кушать понравилось 😏. Тем более ещё и в материальнои плане радует.
+7
-3
+4
Ответ Бу!
Молодец, Камила. Систематически не стыдится хотя бы изобразить патриотизм для молодежи. Но я думаю, она искренняя девочка и правда так думает.
была бы патриотом, то знала бы разницу между "русским народом" и "российским народом".
+13
-9
+4
Ответ aleksandramurzova
Камила - гордость страны, столкнувшаяся с огромной несправедливостью жизни! Талантливейшая девушка!!!
Она подвела всю нашу олимпийскую сборную по фигурному катанию
+3
0
+3
Ответ Бу!
Молодец, Камила. Систематически не стыдится хотя бы изобразить патриотизм для молодежи. Но я думаю, она искренняя девочка и правда так думает.
Я думаю, она его имитирует.
+7
-4
+3
Не понимаю смыслы этого праздника. Радоваться, что Советский союз рухнул?!
+3
-1
+2
Ответ Анастасия Балканова
Хорошо, поясню. Русский - национальность (татары, буряты, удмурты и т.д. к этому понятию не относятся), россиянин - гражданство (и к этому понятию соответствуют все нации, проживающие на территории государства). Россия - многонациональное государство, а в своем посте она поздравила представителей только одной нации России
Снова мимо…. Единственно верный вариант - «русский народ», т.к. «русский» используется при принадлежности к этносу.
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+2
Ответ Анастасия Балканова
Хорошо, поясню. Русский - национальность (татары, буряты, удмурты и т.д. к этому понятию не относятся), россиянин - гражданство (и к этому понятию соответствуют все нации, проживающие на территории государства). Россия - многонациональное государство, а в своем посте она поздравила представителей только одной нации России
Она все сказала правильно.
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Ответ Анастасия Балканова
была бы патриотом, то знала бы разницу между "русским народом" и "российским народом".
Это вы, похоже, не знаете, что rus на английском идентично и русскому, и российскому. Таковы особенности языка. Это во-первых. Во-вторых, вы знаете, что в Индии, США, Китае и т.д. проживают сотни разных этнических групп? Я татарка, но почему-то меня вообще не ущемляет, если меня за границей называют русской. Свои комплексы сами разгребайте повышением уровня образования, в том числе по истории и культуре.
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+2
Ответ aek4
Я думаю, она его имитирует.
Симулирует))
+4
-2
+2
Ответ Viks
изобразить патриотизм --- это в точку.
надо понимать свою ответственность перед публикой, если ты публичная личность.
+6
-4
+2
Молодец, Камила. Систематически не стыдится хотя бы изобразить патриотизм для молодежи. Но я думаю, она искренняя девочка и правда так думает.
+16
-15
+1
Что ж, положение обязывает.
+2
-1
+1
Ответ Анастасия Балканова
Хорошо, поясню. Русский - национальность (татары, буряты, удмурты и т.д. к этому понятию не относятся), россиянин - гражданство (и к этому понятию соответствуют все нации, проживающие на территории государства). Россия - многонациональное государство, а в своем посте она поздравила представителей только одной нации России
А может и верно, праздник хрен знает чего.
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Ответ Viks
Постеснялась - это не про Валиеву, она себя олимпийской чемпионкой провозглашала.
И будет и далее так себя называть скорее всего
+5
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А что произошло то 12го июня 1990? Ой. РСФСР объявила о гос.суверинитете. Интересно, кто же развалил союз. Так что же вы празднуете "Величайшую геополитическую катастрофу"? Нет ли здесь дискредитации?
+6
-5
+1
Ответ Анастасия Балканова
при этом сама она русской не является
вы уже выяснили, кто её отец?... поделитесь, интересно...
татарстан не моноэтническая республика, там почти половина - русские...
+5
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+1
Камила можно хоть один пост написать самой не пользуясь пиарщиками. Пора уже 18 то исполнилось.
+2
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Мама,перестань писать тексты для своей дочери,ей всего 18.
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0
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Ответ Анатолій Кононов
Она ведь молодица?
Пан Анатолiй має рацію, вона молодиця.
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Ответ aleksandramurzova
Камила - гордость страны, столкнувшаяся с огромной несправедливостью жизни! Талантливейшая девушка!!!
Ха-ха-ха!
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Ответ фуфырка
А при чем тут праздник России и русский народ? Россияне уж тогда.
Этого не знает никто кроме не умных ее пиарщиков
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Ответ Анастасия Балканова
была бы патриотом, то знала бы разницу между "русским народом" и "российским народом".
Вот вы, очевидно, не знаете ;)
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Ответ Адам Нинуху
Это Россия идиот а не Русь
Глотатель - вернись к букварю, освой азы русского языка, потом напряги место в которое ты ешь и попытайся осмыслить написанное мною.
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А татарский народ?

Опошлили вконец это слово "русский"

Раньше это была национальность, а теперь Кадыров и прочие тоже русские

Вернулись к первоначальному значению этого прилагательного - проживающие на определенной территории
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