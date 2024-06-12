Валиева поздравила с Днем России: «Для меня этот праздник всегда имел особое значение. Русский народ по-настоящему смелый, сильный и искренний»

Камила Валиева опубликовала поздравление с Днем России.

«Сегодня вся наша страна отмечает День России – для меня этот праздник всегда имел особое значение, потому что русский народ по-настоящему смелый, сильный и искренний.

Поэтому я искренне поздравляю всех нас, россиян, с праздником, желаю нашей стране двигаться только вперед и постоянно развиваться», – написала фигуристка в телеграм-канале.

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