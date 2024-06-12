Валиева поздравила с Днем России: «Для меня этот праздник всегда имел особое значение. Русский народ по-настоящему смелый, сильный и искренний»
Камила Валиева опубликовала поздравление с Днем России.
«Сегодня вся наша страна отмечает День России – для меня этот праздник всегда имел особое значение, потому что русский народ по-настоящему смелый, сильный и искренний.
Поэтому я искренне поздравляю всех нас, россиян, с праздником, желаю нашей стране двигаться только вперед и постоянно развиваться», – написала фигуристка в телеграм-канале.
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Почему-то это возникает именно в контексте русских обычно, к другим национальностям так не придираются. Русский это не только конкретная национальность, но и в целом более широкое понятие для людей, ассоциирующих себя с Россией.
Пушкин кто? Далеко не русский по национальности, однако это не мешает ему быть великим русским поэтом. Так и со всем остальным.
татарстан не моноэтническая республика, там почти половина - русские...
Опошлили вконец это слово "русский"
Раньше это была национальность, а теперь Кадыров и прочие тоже русские
Вернулись к первоначальному значению этого прилагательного - проживающие на определенной территории