Слушания в CAS по апелляциям России на распределение медалей командника ОИ-2022 продлятся до позднего вечера

Теги сборная России допинг ОКР CAS Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Слушания в CAS по итогам командника фигуристов на ОИ-2022 продлятся до вечера.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 12 июня проводит слушания по распределению медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

26 февраля CAS зарегистрировал отдельные апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания России и российской команды, которые просят вернуть сборной России первое место в командном турнире.

Из-за дисквалификации за допинг Камилы Валиевой сборная России лишилась золота командного турнира Олимпийских игр в Пекине и опустилась на третье место.

На первое место переместилась команда США, на второе – сборная Японии. Планируется, что американцам и японцам вручат награды во время летней Олимпиады в Париже.

Итог дела Валиевой – награждение фигуристов на летней Олимпиаде? Инсайд, в котором много странностей

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