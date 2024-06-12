Слушания в CAS по апелляциям России на распределение медалей командника ОИ-2022 продлятся до позднего вечера

Слушания в CAS по итогам командника фигуристов на ОИ-2022 продлятся до вечера.

Спортивный арбитражный суд ( ) 12 июня проводит слушания по распределению медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

26 февраля CAS зарегистрировал отдельные апелляции Олимпийского комитета России ( ), Федерации фигурного катания России и российской команды, которые просят вернуть сборной России первое место в командном турнире.

Из-за дисквалификации за допинг сборная России лишилась золота командного турнира Олимпийских игр в Пекине и опустилась на третье место.

На первое место переместилась команда США, на второе – сборная Японии. Планируется, что американцам и японцам вручат награды во время летней Олимпиады в Париже.

Итог дела Валиевой – награждение фигуристов на летней Олимпиаде? Инсайд, в котором много странностей