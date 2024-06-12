Слушания в CAS по апелляциям России на распределение медалей командника ОИ-2022 продлятся до позднего вечера
Слушания в CAS по итогам командника фигуристов на ОИ-2022 продлятся до вечера.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 12 июня проводит слушания по распределению медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине.
26 февраля CAS зарегистрировал отдельные апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания России и российской команды, которые просят вернуть сборной России первое место в командном турнире.
Из-за дисквалификации за допинг Камилы Валиевой сборная России лишилась золота командного турнира Олимпийских игр в Пекине и опустилась на третье место.
На первое место переместилась команда США, на второе – сборная Японии. Планируется, что американцам и японцам вручат награды во время летней Олимпиады в Париже.
Итог дела Валиевой – награждение фигуристов на летней Олимпиаде? Инсайд, в котором много странностей