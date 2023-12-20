Иосиф Пригожин: «У Загитовой в медиа прекрасный образ. Если она будет обращать внимание на то, что говорят вокруг, то никогда ничего не добьется»

Теги сборная России светская хроника женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Продюсер Иосиф Пригожин оценил образ Алины Загитовой в медиа.

«Прекрасный образ, прекрасная спортсменка. Она очень талантливая! Хейт? Собака лает — караван идет.

Алина — выдающаяся спортсменка. Если она будет обращать внимание на то, что говорят вокруг, то никогда ничего не добьется. Вижу цель — иду к ней.

Спортсмены в спорте, когда выходят на лед, ни на кого не обращают внимания. Вот так же ей нужно и в жизни — не читать бредни вокруг.

Вот мне наплевать, что обо мне пишут. А Валерия (жена Пригожина) тоже реагирует. Пытаюсь ей объяснить, что не надо реагировать на дерьмо», — заявил Пригожин.

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21 комментарий
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Ответ Ольга Ив
Ничего не понимаю, что за опрос про Алину и Сашу, к чему все это??
Ну, если с Сашей понятно: выпустила песню). Но я не пойму, чью башню Алина развалила)
+24
-7
+17
Крута Загитова, по каждому поводу и без проводятся обзвоны, любимая фигуристка, абсолютная чемпионка❤❤❤👑👑👑
+26
-15
+11
Здравый смысл вошел в чат!)
+20
-10
+10
Ничего не понимаю, что за опрос про Алину и Сашу, к чему все это??
+14
-6
+8
Ответ Charliz
Ну, если с Сашей понятно: выпустила песню). Но я не пойму, чью башню Алина развалила)
Похоже теперь перед каждым её выходом будут непонятные опросы, как раньше перед выступлениями.
+13
-6
+7
Алина всегда в центре внимания — это главный показатель успешности её образа. Она всегда разная и, при этом, всегда остаётся самой собой.
+25
-19
+6
на спортсе когда-нибудь будет спорт?
+10
-4
+6
Хорошо сказал. Известные медийные люди следят за Загитовой Алиной! Ух ты. А нам говорят что она никому "не интересна".
+7
-1
+6
Все так и есть, уже 6-ой год, такое количество организованного хейта от желающих быть вместо нее ни на кого из фигуристов не выливалось, даже официальное лицо - Коган в отношении Загитовой - ”хейт - это нормально” 🤦‍♂️
Сил и терпения Алине на ее пути все выдержать и двигаться дальше.
+22
-17
+5
Отлично сказано! По крайней мере человеком, чего то добившимся. А не очередным лузером.
+11
-8
+3
Ответ chespo
Все так и есть, уже 6-ой год, такое количество организованного хейта от желающих быть вместо нее ни на кого из фигуристов не выливалось, даже официальное лицо - Коган в отношении Загитовой - ”хейт - это нормально” 🤦‍♂️ Сил и терпения Алине на ее пути все выдержать и двигаться дальше.
И посмотрите источник стоит, что у режиссёра, что здесь sport24. Прям все аккурат к ЧР напечатали, готовились...
+10
-9
+1
Ответ Perfectooo
А какая связь между Загитовой и ЧР?
Она записывает там влоги. К любому её публичном выходу выпускают непонятные опросы. Раньше так делали перед её выступлениями на соревнованиях, сейчас в медиа. И все сейчас один источник. Совпадение? Не похоже.
+12
-11
+1
👍Пригожин правду сказал об ентом афончике из погорелого тиянтера, тонко умно : не надо реагировать на дрьм
+10
-10
0
Ответ Ольга Ив
Она записывает там влоги. К любому её публичном выходу выпускают непонятные опросы. Раньше так делали перед её выступлениями на соревнованиях, сейчас в медиа. И все сейчас один источник. Совпадение? Не похоже.
Ну так из спорта выдавили в 17 с половиной лет ( все выиграла, должна уйти), теперь из седиа надо убрать, мешает многим.
+13
-13
0
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