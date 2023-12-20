Иосиф Пригожин: «У Загитовой в медиа прекрасный образ. Если она будет обращать внимание на то, что говорят вокруг, то никогда ничего не добьется»

Продюсер Иосиф Пригожин оценил образ Алины Загитовой в медиа.

«Прекрасный образ, прекрасная спортсменка. Она очень талантливая! Хейт? Собака лает — караван идет.

— выдающаяся спортсменка. Если она будет обращать внимание на то, что говорят вокруг, то никогда ничего не добьется. Вижу цель — иду к ней.

Спортсмены в спорте, когда выходят на лед, ни на кого не обращают внимания. Вот так же ей нужно и в жизни — не читать бредни вокруг.

Вот мне наплевать, что обо мне пишут. А Валерия (жена Пригожина) тоже реагирует. Пытаюсь ей объяснить, что не надо реагировать на дерьмо», — заявил Пригожин.