Андрей Ежлов: «Думаем, что на следующий сезон мы покажем сальто в одной из программ»

Теги сборная России танцы на льду Софья Шевченко ТАСС Андрей Ежлов Фигурное катание

Андрей Ежлов хочет включить сальто в соревновательную программу.

Ежлов выступает в танцах на льду с Софьей Шевченко. 

Ранее ISU исключил сальто из списка запрещенных элементов. Ранее за исполнение сальто фигурист наказывался двумя баллами штрафа.

«Мы очень рады, что ISU, наконец-то, признал сальто легальным элементом.

Честно признаюсь, мы уже думали над тем, чтобы вставить его в одну из программ на будущий сезон, пытались сделать сальто с помощью взаимодействия между партнерами, чтобы не получить дедакшн.

Теперь задача стала куда проще. Мы думаем, что на следующий сезон мы покажем сальто в одной из программ», – сказал Ежлов. 

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3 комментария
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Надо понимать, что всё остальное доведено до идеального и конкурентно на мировом уровне, не хватает только сальто.
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Сальто, безусловно, очень важно (нет) именно в танцах, эстетики непременно добавит .(нет).
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Ежлов дождался своего звёздного часа и теперь сальто будет крутить охотно на соревнованиях.
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