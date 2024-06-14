Андрей Ежлов: «Думаем, что на следующий сезон мы покажем сальто в одной из программ»

Андрей Ежлов хочет включить сальто в соревновательную программу.

Ежлов выступает в танцах на льду с Софьей Шевченко.

Ранее ISU исключил сальто из списка запрещенных элементов. Ранее за исполнение сальто фигурист наказывался двумя баллами штрафа.

«Мы очень рады, что ISU, наконец-то, признал сальто легальным элементом.

Честно признаюсь, мы уже думали над тем, чтобы вставить его в одну из программ на будущий сезон, пытались сделать сальто с помощью взаимодействия между партнерами, чтобы не получить дедакшн.

Теперь задача стала куда проще. Мы думаем, что на следующий сезон мы покажем сальто в одной из программ», – сказал Ежлов.