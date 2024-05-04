Наталья Линичук: «Мне всегда было интересно пройти со спортсменами весь путь от начала и до чемпионства. Грищук я привела к золоту Олимпиады с азов»

Линичук рассказала, почему приняла предложение Плющенко работать в его школе.

Наталья – олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду. Этой зимой она возглавила танцевальное отделение академии «Ангелы Плющенко».

– Наталья Владимировна, как вы устроились на новом месте?

– Ледовый дворец фантастический. В нем удивительно грамотно продумано внутреннее наполнение: все в зоне доступности, все удобно для спортсменов, тренеров, родителей.

Ясно, что Яна и весь свой жизненный опыт, который они накопили, все свои знания о фигурном катании воплотили в этом здании. Тут все продумано досконально, как, впрочем, и в Горках. Ясно, что созданием катка занимались профессионалы.

– Почему вы решили начать работать именно в «Ангелы Плющенко»?

– Я приняла предложение Евгения, потому что мы с ним единомышленники во взгляде на фигурное катание и мы полны энергии работать, создавать что-то новое, интересное и неповторимое.

Я просто не могла по-другому отреагировать на его предложение. Моя задача как тренера – передать свои знания и опыт молодому поколению. В данный момент мы дали объявление о наборе в группу фигуристов 11 лет и старше, где указали, что опыт в танцах совершенно не обязателен.

– Вас не смущает, что как тренер вы в этом случае начинаете с нуля?

– Я всегда понимала: чтобы стать профессиональным тренером, надо пройти все этапы становления от начала и до конца. Когда я начинала свою тренерскую карьеру, то начинала ее с детьми 12-13 лет.

Мне всегда было интересно пройти со спортсменами весь путь от начала и до чемпионства: 12-летнюю я привела к золотой олимпийской медали с азов.

В основе этого пути – скольжение, которому надо учить с точки зрения физиологии человека, биомеханики движения на льду. Надо к каждому подобрать ту методику, которая будет близка именно ему, чтобы спортсмен мог использовать энергию льда, а не бороться с ним.

Лед надо понимать, чувствовать, уважать, в конце концов. Лед – это стихия, им надо наслаждаться, – сказала тренер.

Наш топ-тренер вернулась после 30 лет в США. Набирает дуэты в академии Плющенко и приручает Ангелопола