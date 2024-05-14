Шевченко о Масленниковой: «Она никогда не бросит, не скажет: «У тебя нет таланта и данных, иди отсюда». Будет бороться за каждого своего спортсмена»

Фигуристка Софья Шевченко охарактеризовала тренера Елену Масленникову.

выступает в танцах на льду с Андреем Ежловым.

– Расскажите подробнее про Елену Станиславовну, какой она человек? Мне кажется, она достаточно нестандартный тренер для нашего фигурного катания.

Ежлов: Она искренняя, открытая, добрая, понимающая. Это очень важные качества не только для человека, но и для тренера. С ней всегда можно что-то обсудить, она поймет, поддержит. С ней легко.

Шевченко: Она не старается держать дистанцию между нами – это важно. Иногда тренеры действительно требуют жесткой субординации, и это отдаляет, особенно взрослого спортсмена. Конечно, мы Елену Станиславовну уважаем и ценим, но не потому, что она говорит, что так должно быть, а потому, что она вызывает такие чувства своими действиями по отношению к нам. Вместе можем куда-то сходить, что-то обсудить, поделиться впечатлениями и в работе, и вне льда. Диалог важен.

Еще одно качество Елены Станиславовны непосредственно в тренерстве – она действительно хочет добиться результата и очень много для этого делает. Абсолютно точно может выйти из зоны комфорта, если это нужно, чтобы помочь своим спортсменам. При этом совершенно неважно, какого уровня спортсмен. В нашей группе нет такого, что есть взрослые пары и только им уделяется внимание.

Если у спортсмена есть желание, то Елена Станиславовна будет это желание поддерживать и стараться довести спортсмена до его максимума – неважно, где этот максимум находится, но он будет. Она никогда не бросит, не скажет: «У тебя нет таланта и данных, иди отсюда». Будет бороться за каждого своего спортсмена.