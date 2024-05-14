Шевченко о Масленниковой: «Она никогда не бросит, не скажет: «У тебя нет таланта и данных, иди отсюда». Будет бороться за каждого своего спортсмена»

Теги сборная России танцы на льду Елена Масленникова Софья Шевченко Андрей Ежлов Фигурное катание

Фигуристка Софья Шевченко охарактеризовала тренера Елену Масленникову.

Шевченко выступает в танцах на льду с Андреем Ежловым.

– Расскажите подробнее про Елену Станиславовну, какой она человек? Мне кажется, она достаточно нестандартный тренер для нашего фигурного катания.

Ежлов: Она искренняя, открытая, добрая, понимающая. Это очень важные качества не только для человека, но и для тренера. С ней всегда можно что-то обсудить, она поймет, поддержит. С ней легко.

Шевченко: Она не старается держать дистанцию между нами – это важно. Иногда тренеры действительно требуют жесткой субординации, и это отдаляет, особенно взрослого спортсмена. Конечно, мы Елену Станиславовну уважаем и ценим, но не потому, что она говорит, что так должно быть, а потому, что она вызывает такие чувства своими действиями по отношению к нам. Вместе можем куда-то сходить, что-то обсудить, поделиться впечатлениями и в работе, и вне льда. Диалог важен.

Еще одно качество Елены Станиславовны непосредственно в тренерстве – она действительно хочет добиться результата и очень много для этого делает. Абсолютно точно может выйти из зоны комфорта, если это нужно, чтобы помочь своим спортсменам. При этом совершенно неважно, какого уровня спортсмен. В нашей группе нет такого, что есть взрослые пары и только им уделяется внимание.

Если у спортсмена есть желание, то Елена Станиславовна будет это желание поддерживать и стараться довести спортсмена до его максимума – неважно, где этот максимум находится, но он будет. Она никогда не бросит, не скажет: «У тебя нет таланта и данных, иди отсюда». Будет бороться за каждого своего спортсмена.

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