Ежлов о новом ритм-танце: «Мы взяли Элвиса Пресли. Надо будет поработать над имиджем»

Софья Шевченко и Андрей Ежлов раскрыли музыку для нового ритм-танца.

– Вы уже смогли определиться, какое направление будете развивать в своих постановках?

Шевченко: Не хотим развивать что-то одно и на этом зацикливаться, хотим пробовать разное. По прошествии сезона поняли, что сейчас нам нравится и подходит зажигательный, резкий и яркий танец. Основываясь на этом, поставили новую произвольную программу.

– А про ритм-танец уже можете что-то сказать?

Ежлов: Мы взяли Элвиса Пресли. Надо будет поработать над имиджем.

Шевченко: Музыка интересная. Нужно и темп держать, и возможность расслабиться, протянуть движения есть... В тех десятилетиях, которые были заданы, есть много зажигательной и веселой музыки. Мы предлагали Елене Станиславовне ( ) разные варианты, но идея кататься под Пресли принадлежит ей. «Зачем мы будем катать ни о чем и передавать просто какой-то абстрактный танец, когда есть действительно известные культовые вещи тех времен, на которые можно равняться, и образы, которые можно переносить из поколения в поколение», – так она сказала.

Мы поняли, что это действительно работает. Когда ставишь малоизвестный трек тех годов на льду, да, есть веселый настрой, хочется двигаться, танцевать, но за ним больше ничего нет. Когда же ставишь известных исполнителей, сразу появляется определенный образ, вырисовываются движения, это уже целая история. Наверное, такой вариант более выигрышный и зрелищный. <...>

– А Илья Авербух работает с вами в плане программ?

Шевченко: Да, в произвольном танце он был важным звеном в цепочке выбора музыки. Мы взяли довольно глобальную, известную тему, но при этом она звучит в очень оригинальном исполнении. Хореографию подбираем соответствующую.

Ежлов: Вы таких мелодий не слышали, скажу вам точно.

Шевченко: Да, мы не видели, чтобы под эти композиции кто-то катался. Илья Изяславович приходил на тренировку, мы вместе несколько часов слушали разную музыку, они обсуждали ее с Еленой Станиславовной. Он сделал несколько ключевых выводов, которые сложили композицию программы.

– Для вас было важно взять что-то оригинальное, что никто не брал, или просто так совпало?

Ежлов: Хотелось, конечно, отличиться оригинальностью, но тему мы взяли достаточно известную.

: Я могу сказать, что мы, наверное, наоборот, не рассчитывали взять то, что никто не брал. Тема обширная. Идея программы пришла достаточно давно, мы долго искали музыку и не могли найти то, что брало бы за душу, было бы действительно мощно, оправдывало бы наши ожидания касательно этой темы. Компоновали разные варианты, классические и неклассические, мешали. В итоге пришли к выбору, который всех действительно зацепил, и сошлись на том, что будем ставить программу.