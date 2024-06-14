ФФКР удалила с сайта новость об изменении правил в сезоне. Конгресс ISU отсрочил поправки до 2026 года

ФФКР удалила с сайта новость об изменении правил в сезоне-2024/25.

В конце мая Федерация фигурного катания России опубликовала документ с изменениями: ойлер без стоимости, не более трех одинаковых прыжков в произвольной и прочие.

При этом указала, что правила поменяются уже с сезона-2024/25.

Однако вчера конгресс Международного союза конькобежцев ( ) отсрочил применение новых поправок до сезона-2026/27. Новость про правила сразу пропала с сайта ФФКР.

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