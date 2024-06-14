ФФКР удалила с сайта новость об изменении правил в сезоне. Конгресс ISU отсрочил поправки до 2026 года

Теги ISU ФФКР Фигурное катание

ФФКР удалила с сайта новость об изменении правил в сезоне-2024/25.

В конце мая Федерация фигурного катания России опубликовала документ с изменениями: ойлер без стоимости, не более трех одинаковых прыжков в произвольной и прочие.

При этом ФФКР указала, что правила поменяются уже с сезона-2024/25.

Однако вчера конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) отсрочил применение новых поправок до сезона-2026/27. Новость про правила сразу пропала с сайта ФФКР.

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10 комментариев
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Рано прогнулись?
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Клоуны
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Самые популярные комментарии на ту новость
- Совершенно очевидно, что ФФКР лучше нас знает что будет принято, а что нет.
- надо понимать что федра приняла эти решения, в соответствии с полученной инструкцией от ису на сезон 24-25,

и т.д. )
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Поспешишь-людей насмешишь.
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Что самим не понравилось что написали 🤔🤔🤔
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Помню, как люди тут уверяли нас, что федре уже было известно, что изменения введут со следующего сезона, поэтому они выложили их заранее)
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кучка дебилов
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Со скоростью света размещают на сайте то, чего ещё нет, но не дождешься там важной информации.
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Ответ deligy
Самые популярные комментарии на ту новость - Совершенно очевидно, что ФФКР лучше нас знает что будет принято, а что нет. - надо понимать что федра приняла эти решения, в соответствии с полученной инструкцией от ису на сезон 24-25, и т.д. )
Ну так, Сихарулидзе всегда на связи с ИСУ, они с ним советуются.
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