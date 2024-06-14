ФФКР удалила с сайта новость об изменении правил в сезоне. Конгресс ISU отсрочил поправки до 2026 года
ФФКР удалила с сайта новость об изменении правил в сезоне-2024/25.
В конце мая Федерация фигурного катания России опубликовала документ с изменениями: ойлер без стоимости, не более трех одинаковых прыжков в произвольной и прочие.
При этом ФФКР указала, что правила поменяются уже с сезона-2024/25.
Однако вчера конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) отсрочил применение новых поправок до сезона-2026/27. Новость про правила сразу пропала с сайта ФФКР.
«Можно мне слово на одну минуту?» – «Нет!» В фигурке подавили бунт
- Совершенно очевидно, что ФФКР лучше нас знает что будет принято, а что нет.
- надо понимать что федра приняла эти решения, в соответствии с полученной инструкцией от ису на сезон 24-25,
и т.д. )