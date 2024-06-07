Валентин Писеев: «Российского вопроса в повестке, которую формирует совет ISU, не значится. Вместе с тем у нашей делегации в США будет немало работы»

Теги Валентин Писеев сборная России ISU ФФКР Фигурное катание

Писеев заявил, что у российской делегации на конгрессе ISU будет немало работы.

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) пройдет в Лас-Вегасе с 10 по 14 июня.

«Российского вопроса» в повестке, которую формирует совет ISU, не значится, и пока, на мой взгляд, бесполезно ожидать иного.

Вместе с тем у нашей делегации в США будет немало работы, и то, что ФФКР будет представлена на конгрессе, это важно. Надо общаться с людьми, надо присутствовать на обсуждении технических вопросов.

У ISU, членами которого мы являемся, новый президент, новый генеральный директор – нужно налаживать контакты с новым руководством, укреплять новые связи», – сказал почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев.

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