Валентин Писеев: «Российского вопроса в повестке, которую формирует совет ISU, не значится. Вместе с тем у нашей делегации в США будет немало работы»

Писеев заявил, что у российской делегации на конгрессе ISU будет немало работы.

Конгресс Международного союза конькобежцев ( ) пройдет в Лас-Вегасе с 10 по 14 июня.

«Российского вопроса» в повестке, которую формирует совет ISU, не значится, и пока, на мой взгляд, бесполезно ожидать иного.

Вместе с тем у нашей делегации в США будет немало работы, и то, что будет представлена на конгрессе, это важно. Надо общаться с людьми, надо присутствовать на обсуждении технических вопросов.

У ISU, членами которого мы являемся, новый президент, новый генеральный директор – нужно налаживать контакты с новым руководством, укреплять новые связи», – сказал почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев.