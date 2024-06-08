Сихарулидзе не примет участия в конгрессе ISU в Лас-Вегасе («Р-Спорт»)

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе не примет участия в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).

Об этом пишет «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Причины не уточняются.

Конгресс пройдет с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что ISU пригласил российскую делегацию в составе с Сихарулидзе, гендиректором ФФКР Александром Коганом, представителем федерации Сергеем Свиридовым и судьей Юлией Андреевой. В итоге от ФФКР отправится три делегата.

«Готовимся к Олимпиаде, но много не обсуждаем допуск с ISU». Боссы нашей фигурки запутались