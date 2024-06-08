Сихарулидзе не примет участия в конгрессе ISU в Лас-Вегасе («Р-Спорт»)

Теги ISU Антон Сихарулидзе ФФКР Фигурное катание

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе не примет участия в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).

Об этом пишет «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Причины не уточняются.

Конгресс пройдет с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что ISU пригласил российскую делегацию в составе с Сихарулидзе, гендиректором ФФКР Александром Коганом, представителем федерации Сергеем Свиридовым и судьей Юлией Андреевой. В итоге от ФФКР отправится три делегата.

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5 комментариев
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Визу не дали? Будет и дальше рассказывать, как он общается из России.
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"Причины не уточняются". Умора)
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Отпуск важнее?
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Он не только сам не должен участвовать, но и должен был запретить кому-либо еще из ФФКР участвовать. А в ответ на приглашения слать их на хутор. О наших спортсменов вытирают ноги, а наши чиновники это одобряют.
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