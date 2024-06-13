Маргарита Дробязко: «Очень рада вернуться в Сочи с шоу «Руслан и Людмила» – это был наш первый совместный проект с Навкой, и поэтому самый волнительный»

Дробязко и Ванагас поделились эмоциями от выступления в шоу Навки в Сочи.

«Мы очень рады вернуться в волшебную атмосферу «Сочи Парка». Это не ледовая арена, а скорее ледовый театр, где царит романтичная атмосфера, далекая от спорта. Здесь мы заряжаемся и отдыхаем душой.

Очень рада вернуться сюда снова с шоу «Руслан и Людмила» – это был наш первый совместный проект с , и поэтому самый волнительный. Но он остается нашим самым любимым», – сказала .

«Хочу добавить, что в Сочи особенные зрители – мы чувствуем настроение курорта, отдыха, счастья и моря. Мы участвуем в программах ледовых шоу уже около 10 лет. И это всегда особенная энергия.

Но когда мы стали приезжать с нашими гастролями в Сочи Парк, мы почувствовали эту атмосферу праздника и сказки. Это была гениальная идея залить лед в этом шатре и представить зимнюю ледовую сказку посреди жаркого летнего Сочи!» – добавил .