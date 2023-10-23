Валиева и Щербакова исполнят роль Одарки в шоу «Вечера на хуторе», Навка и Сотникова – роль Екатерины II

Камила Валиева и Анна Щербакова исполнят роль Одарки в шоу «Вечера на хуторе».

Ледовый спектакль Татьяны Навки будет проходить с 23 декабря по 7 января в московском «Мегаспорте».

Шоу с участием Щербаковой запланировано на 23 декабря – 5 января, с Валиевой – на 6-7 января.

Также в «Вечерах на хуторе» выступят сама Навка и Аделина Сотникова (в роли Екатерины II), Петр Чернышев (Князь Потемкин), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Оксана и Вакула), Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас (Солоха и Черт).