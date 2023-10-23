Валиева и Щербакова исполнят роль Одарки в шоу «Вечера на хуторе», Навка и Сотникова – роль Екатерины II

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Камила Валиева и Анна Щербакова исполнят роль Одарки в шоу «Вечера на хуторе».

Ледовый спектакль Татьяны Навки будет проходить с 23 декабря по 7 января в московском «Мегаспорте».

Шоу с участием Щербаковой запланировано на 23 декабря – 5 января, с Валиевой – на 6-7 января.

Также в «Вечерах на хуторе» выступят сама Навка и Аделина Сотникова (в роли Екатерины II), Петр Чернышев (Князь Потемкин), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Оксана и Вакула), Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас (Солоха и Черт).

14 комментариев

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Katerina Sunny
Навка и Сотникову вернула в свои шоу.
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Ольга Ив
Ответ Белла
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Ну у девочек пока в этих сказках маленькие роли на несколько минут:что в Шахерезаде, что на Хуторе, похоже. А Алина с главными полноценным ролями по городам. А на новый год, как обычно, наверное, в Сочи.
+14
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Kareglazaya
Дробязко должна подойти эта роль. Интересно было бы посмотреть. Жаль, что шоу только в крупных городах проходят.
+6
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EmperorNazer
"Шоу с участием Щербаковой запланировано 23-31 декабря, Валиева на данный момент не указана в расписании." Это не так, на сайте есть еще вкладка с январем, Аня будет со 2 по 5 января, Камила - 6 и 7.
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Поговорим
Показалось, что «Вечера...» - сомнительная идея для шоу, учитывая текущие реалии.Впрочем парубок Вакула на афише в прикиде с плеча Ивана-царевича, видимо от Гоголя вообще мало что осталось, да и от хутора тоже. Одарка откуда то, наверное из гарнизона из свадьбы в Малиновке. Чем дальше, тем сказки у Навки все чудесатее.
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Sveta Arhipova
А кто же тогда в роли Оксаны?
+1
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Eva2426
Ответ Katerina Sunny
Навка и Сотникову вернула в свои шоу.
Сотникова боец, настоящий профессионал в шоу!
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Лидия Раз
Ответ Белла
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Что это за роль Одарка?Одно имя чего стоит????Алина катает главные большие роли ,которые не катают другие!!!!
+8
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+1
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Аленка_76
Очень рада за Ками и Аню!
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Shveddka
Сотникова Екатерина??? Ну куда...
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Вера Черкасская
Ответ Лидия Раз
Что это за роль Одарка?Одно имя чего стоит????Алина катает главные большие роли ,которые не катают другие!!!!
А чем Вам не нравится украинский вариант имени Дарья?
0
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0
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Лидия Раз
Ответ Olga.t
Почитайте Гоголя, узнаЕте кто такая Одарка.
Ну и представьте ее на коньках!!!Обалдеть !!!
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