Валиева и Щербакова в декабре выступят в шоу Навки «Вечера на хуторе»

Камила Валиева и Анна Щербакова выступят в новом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе».

Оно пройдет с 23 декабря по 7 января во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Также роли в спектакле исполнят , , , , , и другие.

Точных дат выступления и пока нет. С 20 по 24 декабря в Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию.

ФОТО