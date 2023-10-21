Валиева и Щербакова в декабре выступят в шоу Навки «Вечера на хуторе»
Камила Валиева и Анна Щербакова выступят в новом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе».
Оно пройдет с 23 декабря по 7 января во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.
Также роли в спектакле исполнят Татьяна Навка, Петр Чернышев, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие.
Точных дат выступления Валиевой и Щербаковой пока нет. С 20 по 24 декабря в Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию.
Хорошие такие, вечера, на.....хуторе, блин....
В Питере - богини, в Москве - богини роль.
Навка хайпит на самых популярных. Роль будет небольшая (ставят на танцоров), как в Шахерезаде, но зрителя привлекают на имена.