Валиева и Щербакова в декабре выступят в шоу Навки «Вечера на хуторе»

Теги Татьяна Навка сборная России танцы на льду женское катание Петр Чернышев Никита Кацалапов Виктория Синицина Повилас Ванагас Маргарита Дробязко Анна Щербакова Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Камила Валиева и Анна Щербакова выступят в новом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе».

Оно пройдет с 23 декабря по 7 января во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. 

Также роли в спектакле исполнят Татьяна Навка, Петр Чернышев, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие.

Точных дат выступления Валиевой и Щербаковой пока нет. С 20 по 24 декабря в Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию. 

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10 комментариев

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ДИОНИС
Видимо, до Нового Года в этом шоу будет выступать Аня, а после - Камила.
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ДИОНИС
Ответ Анастасия Платонова
А Диканька-то куда делась? Хорошие такие, вечера, на.....хуторе, блин....
Это какой-то другой хутор, очень далеко от Диканьки!
+8
0
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Анастасия Платонова
А Диканька-то куда делась?
Хорошие такие, вечера, на.....хуторе, блин....
+7
-3
+4
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evgeni009
С интересом жду премьеру
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Vladimir Arutin
Ответ Анастасия Платонова
А Диканька-то куда делась? Хорошие такие, вечера, на.....хуторе, блин....
Диканки сейчас нельзя .
+6
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oldparakhod
Ответ Vladimir Arutin
Диканки сейчас нельзя .
Нельзя в Бельдяшки..
+4
-2
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Ливия
Они видимо чередоваться будут.
В Питере - богини, в Москве - богини роль.
Навка хайпит на самых популярных. Роль будет небольшая (ставят на танцоров), как в Шахерезаде, но зрителя привлекают на имена.
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Gaga Gaga
круто
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