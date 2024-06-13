Навка о своем шоу в Сочи: «Роль Людмилы будут по очереди исполнять Синицина, Валиева, Загитова и Тарасова»

Татьянка Навка рассказала о начале летних гастролей в Сочи со своим ледовым шоу.

«В этом году весь мир отмечает 225-летие со дня рождения А. С. Пушкина, поэтому мы с Сочи Парком решили представить в этом году наше потрясающее шоу «Руслан и Людмила», созданное по мотивам поэмы великого русского писателя и поэта, вдохновленной древнерусскими былинами. Эта ледовая сказка стала нашим первым шоу в 2017 году, ее любят наши зрители по всей России.

Кроме того, у нас в этом году есть новости для поклонников фигурного катания – роль Людмилы будут по очереди исполнять наши звезды фигурного катания – , , и ! Каждая из них добавляет героине свои черты характера, свою энергию и грацию! Каждый раз – на лед будет выходить новая Людмила.

Я желаю «Сочи Парку» процветания – это настоящий сказочный город аттракционов и развлечений, который развивается и растет с каждым годом, дарит счастье и радость! Надеюсь, наши шоу через 10, 20, 50 и даже 100 лет будут частью этого сказочного мира», – сказала .