Навка о своем шоу в Сочи: «Роль Людмилы будут по очереди исполнять Синицина, Валиева, Загитова и Тарасова»

Теги Татьяна Навка сборная России Виктория Синицина Евгения Тарасова Алина Загитова Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Татьянка Навка рассказала о начале летних гастролей в Сочи со своим ледовым шоу.

«В этом году весь мир отмечает 225-летие со дня рождения А. С. Пушкина, поэтому мы с Сочи Парком решили представить в этом году наше потрясающее шоу «Руслан и Людмила», созданное по мотивам поэмы великого русского писателя и поэта, вдохновленной древнерусскими былинами. Эта ледовая сказка стала нашим первым шоу в 2017 году, ее любят наши зрители по всей России.

Кроме того, у нас в этом году есть новости для поклонников фигурного катания – роль Людмилы будут по очереди исполнять наши звезды фигурного катания – Виктория Синицина, Камила Валиева, Алина Загитова и Евгения Тарасова! Каждая из них добавляет героине свои черты характера, свою энергию и грацию! Каждый раз – на лед будет выходить новая Людмила.

Я желаю «Сочи Парку» процветания – это настоящий сказочный город аттракционов и развлечений, который развивается и растет с каждым годом, дарит счастье и радость! Надеюсь, наши шоу через 10, 20, 50 и даже 100 лет будут частью этого сказочного мира», – сказала Навка.

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4 комментария
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Вы это поосторожнее с заголовками. А то прочитав "Тарасова", я уж решил, что Анатольевну на лёд выпихают.
+7
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+7
Ответ Дмитрий Рабко
Вы это поосторожнее с заголовками. А то прочитав "Тарасова", я уж решил, что Анатольевну на лёд выпихают.
Блин, вы меня опередили. Я только это хотела написать)) Конечно, Женя великолепная фигуристка, но эта фамилия всё таки более с ТАТ ассоциируется)
+6
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+6
Людмил на любой вкус и цвет, а как там с Русланами ?...
+5
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+5
Ответ Док Аксель
Людмил на любой вкус и цвет, а как там с Русланами ?...
там почти весь состав будет меняться...
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