Щербакова, Трусова, Медведева и Загитова выступят в шоу «Влюбленные в фигурное катание» 14 февраля

Стало известно, кто из фигуристов выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание» 14 февраля в Москве.

Участие примут Анна Щербакова, Александра Трусова, Алина Загитова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Евгения Медведева, которая представит сольный номер и парный с Александром Энбертом.

Мероприятие пройдет на «ЦСКА-Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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