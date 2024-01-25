Щербакова, Трусова, Медведева и Загитова выступят в шоу «Влюбленные в фигурное катание» 14 февраля

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Стало известно, кто из фигуристов выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание» 14 февраля в Москве.

Участие примут Анна Щербакова, Александра Трусова, Алина Загитова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Евгения Медведева, которая представит сольный номер и парный с Александром Энбертом.

Мероприятие пройдет на «ЦСКА-Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Завидую зрителям». Загитова – о том, что выступит на шоу «Влюбленные в фигурное катание» под живой вокал Zivert

18 комментариев
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Будем ждать. Надеюсь в этот раз никто не будет экспериментировать с проявлениями. Как бы в прошлом году хватило).
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Удачи всем участникам шоу! Надеюсь на прямой эфир, как всегда!
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Ответ fillette
Как это не будет? А парное катание? )))
Надеюсь, парного катания именно с Зиверт не будет).
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Ответ Аленка_76
Удачи всем участникам шоу! Надеюсь на прямой эфир, как всегда!
Тоже надеюсь, что прямой эфир будет))
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Ждем шоу,будет круто
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Ответ Lana-shu
Будут. Женя.
Ну Женя же не с Зиверт в паре будет. А в вполне сложившейся паре, которая ездит по всем городам России с ошеломительным успехом каждый раз.
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Отличный состав! Удачи!
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Воу-воу-воу, сегодня же патриарх Гундяев запретил 14 февраля, сказал что это бесовский, чуждый нашим традициям праздник. Так что все, расходимся! Переносите праздник на июль, на день семьи и верности, Гундяев разрешил
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Супер! Жду это шоу, надеюсь будет трансляция. Интересно какие будут номера
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Все действующие будут готовится к Спартакиаде так что недействующим придется поднапрячся
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Как в фестивале под названием "Влюбленные в ФК", может принимать участие фигуристка, которая кричала, что ненавидит его?
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Ответ Lana-shu
Будут. Женя.
Женя впервые в парном будет проявляться? Хмм. Вроде она давно уже показала себя великолепной парницей в многочисленных шоу. Одни восторги от зрителей.
Удачи Жене с Сашей. Саше можно доверить Женю, не боясь.
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Ответ Аврора кубик
Тоже надеюсь, что прямой эфир будет))
На матче обычно
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