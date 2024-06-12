ISU отменил квалификационный раунд на чемпионатах мира. Его ввели в 2022 году, но ни разу не проводили
ISU отменил квалификационный раунд на чемпионатах мира по фигурному катанию.
Такое решение было принято сегодня на конгрессе.
ISU ввел квалификационный раунд летом 2022 года (тоже на конгрессе). В рамках квалификации фигуристы должны были катать только произвольные программы и отбираться в основной турнир. Продолжительность чемпионата мира увеличилась бы до 8 дней.
Количество участников мирового первенства хотели увеличить до 54 в женском и мужском одиночном катании, до 32 – в парах и до 40 – в танцах на льду. В финальный раунд попадали бы 24 фигуриста в женском и мужском одиночном, 16 пар и 20 танцевальных дуэтов.
Нововведение должны были применить с сезона-2024/25. Но сегодня делегаты проголосовали за его отмену.
Предложение внесла Австрия, с поддержкой выступили США, Япония и Чехия.
Посмотрим дальше...
а юниорских ЧЕ и ЧЧК как не было, так и нет...
всякий шлак обсуждают и вводят, сколько денег на ветер...