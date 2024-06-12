ISU отменил квалификационный раунд на чемпионатах мира. Его ввели в 2022 году, но ни разу не проводили

Теги чемпионат мира по фигурному катанию ISU Фигурное катание

ISU отменил квалификационный раунд на чемпионатах мира по фигурному катанию.

Такое решение было принято сегодня на конгрессе.

ISU ввел квалификационный раунд летом 2022 года (тоже на конгрессе). В рамках квалификации фигуристы должны были катать только произвольные программы и отбираться в основной турнир. Продолжительность чемпионата мира увеличилась бы до 8 дней.

Количество участников мирового первенства хотели увеличить до 54 в женском и мужском одиночном катании, до 32 – в парах и до 40 – в танцах на льду. В финальный раунд попадали бы 24 фигуриста в женском и мужском одиночном, 16 пар и 20 танцевальных дуэтов.

Нововведение должны были применить с сезона-2024/25. Но сегодня делегаты проголосовали за его отмену.

Предложение внесла Австрия, с поддержкой выступили США, Япония и Чехия.

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6 комментариев
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Это были бы дополнительные расходы, плюс от стран такого количества участников, наверняка, нет. Есть техминимум.
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И правильно, это изначально была мертворожденная идея. При квотовых ограничениях не получится собрать 54 участника, которые смогут выполнить техминимум ЧМ. Да и финансовых расходов на это потребовалось бы немало, а как отбивать? Единицы вещателей бы согласились покупать права на эти трансляции.
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Туды-сюды...
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Какой ИСУ переменчивый)
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Ну, что же. Первый шаг нового гендиректора правильный.
Посмотрим дальше...
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всякую дурь в 2022 ввели, чтоб через 2 года отменить

а юниорских ЧЕ и ЧЧК как не было, так и нет...

всякий шлак обсуждают и вводят, сколько денег на ветер...
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