Глава ISU: «Наша аудитория стареет. Мы должны привлечь молодежь в качестве зрителей наших соревнований и в фанатское сообщество»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию ISU сборная США мужское катание Илья Малинин Чжэ Ель Ким Фигурное катание

В ISU выразили беспокойство из-за стареющей аудитории фигурного катания.

Об этом высказался президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чжэ Ель Ким в ходе конгресса организации в Лас-Вегасе.

«Это большая проблема. В последние годы доходы ISU в застое. И ожидается их снижение, если мы не предпримем решительные меры. Наш контент должен быть более привлекательным.

Чемпионат мира, где Илья Малинин творил историю, на NBC посмотрело 1,6 миллиона зрителей, это был спорт номер 3 по просматриваемости в это время. Этим мы можем гордиться. Но сколько из этих зрителей было моложе 34 лет? Всего лишь 2,4%.

Наша аудитория стареет, и эта проблема заставляет меня просыпаться по ночам. Мы должны привлечь молодую аудиторию в качестве зрителей наших соревнований и в фанатское сообщество», – цитирует «Р-Спорт» слова главы ISU.

5 комментариев
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Возраст спортсменок повысить, сложность программ и возраст зрителей понизить- надежный рецепт повышения доходов ISU )))
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Чтобы аудитория молодела, надо идти на технический прорыв, чем-то удивлять, и уж точно не отстранять от соревнований тех, кто способен это делать!
ИСУ в последнее время делает всё наоборот,--всё ограничивает, всё упрощает технически. Поэтому они должны надеяться только на то, что и оставшиеся возрастные зрители не уйдут из ФК
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Это вступает в противоречия с целями заработать. Молодёжь не так платёжеспособна, как люди среднего возраста и старше. И это проблема почти во всех видах спорта, решить её в отдельно взятом фигурном катании никак не получится. Да и вообще не получится.
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мдя... да у вас не только стареет аудитория... она исчезает... 1.6 ляма... да это "слёзы" для одной из крупнейших тк в сша... к которой ещё и самая "молодая" аудитория из все тк сша...
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1,6 миллиона это вообще ни о чем…
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