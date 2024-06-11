Глава ISU: «Наша аудитория стареет. Мы должны привлечь молодежь в качестве зрителей наших соревнований и в фанатское сообщество»

В ISU выразили беспокойство из-за стареющей аудитории фигурного катания.

Об этом высказался президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чжэ Ель Ким в ходе конгресса организации в Лас-Вегасе.

«Это большая проблема. В последние годы доходы ISU в застое. И ожидается их снижение, если мы не предпримем решительные меры. Наш контент должен быть более привлекательным.

Чемпионат мира, где Илья Малинин творил историю, на NBC посмотрело 1,6 миллиона зрителей, это был спорт номер 3 по просматриваемости в это время. Этим мы можем гордиться. Но сколько из этих зрителей было моложе 34 лет? Всего лишь 2,4%.

Наша аудитория стареет, и эта проблема заставляет меня просыпаться по ночам. Мы должны привлечь молодую аудиторию в качестве зрителей наших соревнований и в фанатское сообщество», – цитирует «Р-Спорт» слова главы ISU.