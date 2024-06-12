Бестемьянова о повышении возраста юниоров: «Пары создаются трудно, их не так много. Требуется многолетняя работа, прежде чем ребята начинают как-то кататься»

прокомментировала новость о повышении максимального возраста для юниоров в парах

По решению конгресса девушки в спортивных парах смогут выступать на юниорских стартах до 21 года, юноши – до 23 лет.

«Очень трудно создаются пары, особенно на Западе, их не так много. Хотят дать возможность юниорам кататься больше. Танцевальные дуэты и спортивные пары требуют многолетней работы, прежде чем ребята начинают как-то кататься.

Увеличение максимального возраста дает возможность парам встать, накататься на юниорском уровне, чтобы позже уходить на взрослые соревнования. Время покажет, было ли это решение правильным», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.