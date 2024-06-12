Бестемьянова о повышении возраста юниоров: «Пары создаются трудно, их не так много. Требуется многолетняя работа, прежде чем ребята начинают как-то кататься»

Теги ISU пары Наталья Бестемьянова Фигурное катание

Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о повышении максимального возраста для юниоров в парах

По решению конгресса ISU девушки в спортивных парах смогут выступать на юниорских стартах до 21 года, юноши – до 23 лет. 

«Очень трудно создаются пары, особенно на Западе, их не так много. Хотят дать возможность юниорам кататься больше. Танцевальные дуэты и спортивные пары требуют многолетней работы, прежде чем ребята начинают как-то кататься.

Увеличение максимального возраста дает возможность парам встать, накататься на юниорском уровне, чтобы позже уходить на взрослые соревнования. Время покажет, было ли это решение правильным», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий