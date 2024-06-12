Елена Радионова: «Парень, который катается в 22-23 года, явно уже не юниор. Решение ISU неожиданное, это будет уже не юниорское катание»

Радионова высказалась о повышении максимального возраста для юниорских пар.

Конгресс ISU одобрил увеличение максимального возраста юниоров в парном катании. Девушки смогут выступать на юниорских стартах до 21 года, юноши – до 23 лет.

«У мальчиков в спортивных парах выходит очень высокая возрастная граница. Парень, который катается в 22-23 года, явно уже не юниор.

Решение принято неожиданное, не знаю, к чему это приведет. Но это уже будет не юниорское катание», – сказала призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова.

Авербух о повышении максимального возраста для юниорских пар: «Немного странная история. Адаптация во взрослом спорте все равно занимает несколько лет»