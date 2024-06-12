Конгресс ISU одобрил увеличение максимального возраста для юниоров в парном катании и танцах на льду

Конгресс ISU одобрил увеличение максимального возраста для юниорских пар и танцев на льду.

В парном катании девушки смогут выступать на юниорских стартах до 21 года, юноши – до 23.

В танцах на льду девушки и юноши смогут выступать в юниорах до 21 года. Между партнерами допускается максимальная разница в возрасте в 7 лет.

«Это было сделано из соображений безопасности, чтобы обеспечить защиту от чрезмерной разницы в возрасте между мальчиком и девочкой.

Мы подумали, что хорошим способом для этого станет увеличение правил, которые рассматривали бы нормальную разницу в возрасте между двумя фигуристами», – сказал вице-президент ISU по фигурному катанию Бенуа Лавуа.