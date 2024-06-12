Конгресс ISU одобрил увеличение максимального возраста для юниоров в парном катании и танцах на льду

Теги ISU танцы на льду пары Бенуа Лавуа Фигурное катание

Конгресс ISU одобрил увеличение максимального возраста для юниорских пар и танцев на льду.

В парном катании девушки смогут выступать на юниорских стартах до 21 года, юноши – до 23.

В танцах на льду девушки и юноши смогут выступать в юниорах до 21 года. Между партнерами допускается максимальная разница в возрасте в 7 лет.

«Это было сделано из соображений безопасности, чтобы обеспечить защиту от чрезмерной разницы в возрасте между мальчиком и девочкой.

Мы подумали, что хорошим способом для этого станет увеличение правил, которые рассматривали бы нормальную разницу в возрасте между двумя фигуристами», – сказал вице-президент ISU по фигурному катанию Бенуа Лавуа.

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3 комментария
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Юниор в 23?
Он уже алкоголь официально может пить во всех странах. У него семья может быть. К этому возрасту в армии отслужили и вузы закончили, и он юниор? Миленько.
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Куда всё катится, теперь девка 20лет с мужиком 22года будут обыгрывать 15ти летних!
Что за юниоры старше 20ти лет.
Ну ребята, теперь в Юниорах, чтобы что-то выиграть надо будет практически до пенсии докататься.
Надеюсь мы у себя возраст поднимать не будем.
Это решение принято без нашего участия, БЕЗ НАС! и обусловлено нехваткой пар, но это неизбежно приведёт к тому, что молодых пар станет ещё меньше.
У нас некоторые девчонки уже в 11лет начинают заниматься парным катанием, танцами ещё раньше, у нас виден сильно возросший интерес к юниорскому парному катанию, а теперь как?!
У меня ощущение, что всё, что они напринимали за последние годы и ещё напринимают, это для того, чтобы снизить интерес к Фигурному катанию у НАС, иначе нас нельзя победить.
У нас сейчас такое большое количество Ярких и Очень молодых пар, как в парах, так и в Танцах, что иного способа нас сдержать просто нет!
Они понимают, что к Олимпиаде 30 у нас будет совершенно невероятный состав, а им предложить будет вообще нечего, вот и принимают Самоубийственные правила.
По моему они СПЯТИЛИ🤯 и это уже очевидно.
Я очень надеюсь, что у себя мы возраст поднимать не будем.
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