Авербух о повышении максимального возраста для юниорских пар: «Немного странная история. Адаптация во взрослом спорте все равно занимает несколько лет»

Авербух назвал «странной историей» повышение максимального возраста для юниорских пар.

Сегодня стало известно, что конгресс одобрил увеличение максимального возраста юниоров в парном катании и танцах на льду.

В парах девушки смогут выступать на юниорских стартах до 21 года, юноши – до 23. В танцах на льду девушки и юноши смогут выступать в юниорах до 21 года.

«Что касается танцев – вполне логичная история, как правило, в 90% дуэтов партнер всегда немного старше партнерши. Мерить будут по старшему, так и было.

23 года для партнера в спортивных парах? Парное катание всегда считалось наиболее сложным видом с физической точки зрения для партнеров. Может, из-за этого. Хотя мне кажется, что были нормальные возрастные рамки.

Вспоминая свое время, я, став двукратным чемпионом мира среди юниоров, был вынужден перейти на взрослый уровень уже в 19 лет. До 21 – более логично, сейчас сколько бы я мог накопить титулов чемпиона мира, если даже до 18 смог два раза выиграть.

Основная идея нововведений в парном катании в том, чтобы рано выходящие юниоры не были задавлены на новом уровне взрослыми парами и искали свою дорогу.

С другой стороны, пары, переходящие на взрослый уровень в 21 год, несколько сезонов набирались опыта во взрослом катании. К 24-25 годам начинали заявлять о себе.

Возрастной ценз до 23 лет – такая искусственная история, немного странная. Адаптация во взрослом спорте все равно занимает несколько лет, не знаю, насколько это логично», – сказал серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду.