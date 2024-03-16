Директор НОК США о команднике ОИ-2022: «Награждение может задержаться из-за множества апелляций. Его можно провести вне зависимости от слушаний»

В США считают, что апелляции по делу Валиевой задержат награждение за ОИ-2022.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел итоги командного турнира фигуристов на Олимпийских играх-2022. Из-за допинг-бана Камилы Валиевой сборная России переместилась с первого места на третье, а золото досталось США.

Российская сторона подала три апелляции на это решение. Также его обжаловала канадская команда, которая на тех соревнованиях стала четвертой.

«Награждение медаляии может задержаться из-за множества апелляций, хотя мы надеемся и искренне заинтересованы в том, чтобы это случилось в Париже [во время Олимпиады-2024]. Команда сделала соответствующий запрос, и мы считаем, что его можно провести вне зависимости от слушаний.

Очевидно, что мы не влияем на сроки [рассмотрения], но мы, безусловно, надеемся, что сможем провести [награждение]», – сказала генеральный директор Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сара Хиршланд

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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