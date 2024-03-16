Директор НОК США о команднике ОИ-2022: «Награждение может задержаться из-за множества апелляций. Его можно провести вне зависимости от слушаний»

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России ОКР НОК США CAS сборная США Олимпиада-2022 женское катание Париж-2024 Сара Хиршланд Камила Валиева Фигурное катание

В США считают, что апелляции по делу Валиевой задержат награждение за ОИ-2022.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел итоги командного турнира фигуристов на Олимпийских играх-2022. Из-за допинг-бана Камилы Валиевой сборная России переместилась с первого места на третье, а золото досталось США.

Российская сторона подала три апелляции на это решение. Также его обжаловала канадская команда, которая на тех соревнованиях стала четвертой.

«Награждение медаляии может задержаться из-за множества апелляций, хотя мы надеемся и искренне заинтересованы в том, чтобы это случилось в Париже [во время Олимпиады-2024]. Команда сделала соответствующий запрос, и мы считаем, что его можно провести вне зависимости от слушаний.

Очевидно, что мы не влияем на сроки [рассмотрения], но мы, безусловно, надеемся, что сможем провести [награждение]», – сказала генеральный директор Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сара Хиршланд

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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28 комментариев
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можно награждать вне зависимости от результатов соревнований. можно экстерном
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Ну так наградите. Сделайте медальки и повесте на шеи. Делов то! Всё знают кто выиграл на самом деле!
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нормально....то есть, плюнем на суд, все одно будет в нашу пользу, поэтому - вручим...
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Дык и нужно было провести награждение в Пекине. А теперь чего уж горевать - раз все решили судиться - ждите тогда окончания всех юридических процедур.
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Ну это вы так считаете. А на период рассмотрения апелляции решение суда приостанавливается.
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Ответ Добрый_Ээх
можно награждать вне зависимости от результатов соревнований. можно экстерном
А несогласных в бетон. И демократическим напалмом сверху в качестве салюта в честь победителей🥰
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Шоколадные медальки подарите, пусть порадуются немного.
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«Награждение может задержаться из-за множества апелляций. Его можно провести вне зависимости от слушаний»
Ну, что за наглость! То есть, у штатов уже всё решено, и плевать им на дальнейшие разбирательства((
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В смысле? Один раз уже отменили награждение, теперь все будут ждать вынесения окончательного решения.
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США могут награждать медалями своих спортсменов до соревнований, остальные пусть боятся за деревянные и нижн
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Ответ Кирилл.С-Пб
Ну так наградите. Сделайте медальки и повесте на шеи. Делов то! Всё знают кто выиграл на самом деле!
Да хоть из картона пусть вырежут, хоть каждому по две.
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Чего мелочиться - можно прямо сейчас в Белом Доме наградить.
Байдену понравится, главное чтобы он не перепутал спортсменов с военными или, например, пожарными.
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Ответ Алеся Ткаченко
А это как ,до окончания?Наградить США и Японию а россиянам если что потом по почте бронзовые медали прислать?
Так и по поводу золота апелляция подана. Да и странно награждать на летней зимников.
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Желательно с закруткой на спине.
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Господи да отдайте им уже эти медальки.
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Директор НОК США: "Выдайте нам уже золотые медали командника, да поскорее! А апелляции можно и не рассматривать!"
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А это как ,до окончания?Наградить США и Японию а россиянам если что потом по почте бронзовые медали прислать?
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Ответ Мороженко
Вы путаете их с Валиевой
Окончание на О ....
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Олимпийские чемпионы на территории Х
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Ответ Алеся Ткаченко
А это как ,до окончания?Наградить США и Японию а россиянам если что потом по почте бронзовые медали прислать?
Да. А потом отдельно - канадцев.
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Ответ Katerina Sunny
Так и по поводу золота апелляция подана. Да и странно награждать на летней зимников.
Странно,но до следующих зимних ОИ еще 2 года
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