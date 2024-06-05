Москвина о новых программах Мишиной и Галлямова: «Главное, что ребятам нравятся предложенные музыка, стиль»

Теги Тамара Москвина Илья Авербух сборная России Ирина Жук Александр Свинин пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Тамара Москвина высказалась о новых программах Мишиной и Галлямова.

«Обе программы вчерне уже были поставлены перед отпуском, а возобновляем мы работу с 5 июня.

В этом межсезонье постановками с нашим творческим коллективом занимались Илья Авербух, а также Ирина Жук и Александр Свинин. Илья ставил ребятам короткую программу, Ирина и Александр – произвольную.

Что касается того, то они не похожи на то, что мы делали раньше, – главное, что ребятам нравятся предложенные музыка, стиль», – сказала тренер.

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4 комментария
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Ух ты, надеюсь, правда что-то новенькое. Слова ТН обнадёживают
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Ответ Даша Лавренова
Ух ты, надеюсь, правда что-то новенькое. Слова ТН обнадёживают
Она скорее ушла от ответа в последнем предложении. Москвина говорит так каждый раз, а на выходе получается то, что нравится ей. Но это никак не отражается на выступлениях ребят, они, уверена, прокатают хорошо обе проги. А так, новенького по стилю очень хотелось бы конечно, причем давно.
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Тамара Николаевна доверилась выбору и вкусу постановщикам и реакции на программы своих учеников. С интересом посмотрим на эти новые программы.
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Да пусть уже будут не похожи, и перед прокакатами ни программы, ни музыка, чтобы не поменялись.
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