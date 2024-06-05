Москвина о новых программах Мишиной и Галлямова: «Главное, что ребятам нравятся предложенные музыка, стиль»
Тамара Москвина высказалась о новых программах Мишиной и Галлямова.
«Обе программы вчерне уже были поставлены перед отпуском, а возобновляем мы работу с 5 июня.
В этом межсезонье постановками с нашим творческим коллективом занимались Илья Авербух, а также Ирина Жук и Александр Свинин. Илья ставил ребятам короткую программу, Ирина и Александр – произвольную.
Что касается того, то они не похожи на то, что мы делали раньше, – главное, что ребятам нравятся предложенные музыка, стиль», – сказала тренер.