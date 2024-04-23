Авербух о новой короткой программе Мишиной и Галлямова: «Мне кажется, постановка получилась динамичная, интересная, яркая»

Илья Авербух рассказал о постановке короткой программы для Мишиной и Галлямова.

– Вы работали над короткой программой и . Как это было?

– Я приехал в Петербург по приглашению Тамары Николаевны Москвиной. Процесс поиска свободной даты был очень сложным – она трижды переносила нашу встречу. Но Тамара Николаевна не отступает, если поставила задачу.

На протяжении нескольких дней мы сделали прекрасную работу. Это первый набросок программы, будем дорабатывать – важно, чтобы все лилось. Короткая программа очень насыщенная – мало времени, чтобы разбежалась фантазия. Но, мне кажется, постановка получилась динамичная, интересная, яркая.

Не могу раскрыть всех секретов, но могу сказать, что Настя и Саша работали очень убедительно, искали новые элементы. У них горят глаза, они в строю. А Тамара Николаевна всегда рядом – фантастическая женщина, фантастический тренер. Огромное ей уважение, а также Алексею Мишину, когда от них приходит приглашение поработать – двух мнений быть не может.

Работать с главной парой России – это здорово. До этого я сотрудничал с Наташей Хабибуллиной и Ильей Княжуком, и это мой второй опыт сотрудничества именно со спортивным дуэтом.

– Знакомы с творчеством Галлямова? Медиафутбол, рэп, телеграм-канал.

– Так глубоко еще не ознакомился. Но он молодец. Я считаю, чем шире творческий диапазон человека, тем лучше, – сказал .