Авербух о новой короткой программе Мишиной и Галлямова: «Мне кажется, постановка получилась динамичная, интересная, яркая»

Теги Тамара Москвина Илья Авербух сборная России Алексей Мишин пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Илья Княжук Наталья Хабибуллина Фигурное катание

Илья Авербух рассказал о постановке короткой программы для Мишиной и Галлямова.

– Вы работали над короткой программой Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Как это было?

– Я приехал в Петербург по приглашению Тамары Николаевны Москвиной. Процесс поиска свободной даты был очень сложным – она трижды переносила нашу встречу. Но Тамара Николаевна не отступает, если поставила задачу.

На протяжении нескольких дней мы сделали прекрасную работу. Это первый набросок программы, будем дорабатывать – важно, чтобы все лилось. Короткая программа очень насыщенная – мало времени, чтобы разбежалась фантазия. Но, мне кажется, постановка получилась динамичная, интересная, яркая.

Не могу раскрыть всех секретов, но могу сказать, что Настя и Саша работали очень убедительно, искали новые элементы. У них горят глаза, они в строю. А Тамара Николаевна всегда рядом – фантастическая женщина, фантастический тренер. Огромное ей уважение, а также Алексею Мишину, когда от них приходит приглашение поработать – двух мнений быть не может.

Работать с главной парой России – это здорово. До этого я сотрудничал с Наташей Хабибуллиной и Ильей Княжуком, и это мой второй опыт сотрудничества именно со спортивным дуэтом.

– Знакомы с творчеством Галлямова? Медиафутбол, рэп, телеграм-канал.

– Так глубоко еще не ознакомился. Но он молодец. Я считаю, чем шире творческий диапазон человека, тем лучше, – сказал Авербух.

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10 комментариев
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Илье хвалить себя и свою работу не привыкать. Вот увидят КП на соревнованиях судьи, специалисты, болельщики ФК и оценят насколько программа динамичная, интересная и яркая.
+10
-3
+7
Ответ Vendetta4111323
Да, после постановки для ХК год назад , он говорил, что получился шедевр, который перевернет фк На выходе имеем добротную прогу, и не более
За Ильёй водится подобная практика в отношении своих постановок, когда ещё их никто не видел. Оценивать работу будут другие, а у создателей всегда шедевры, яркие и интересные и т.д.
+7
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+6
У Наташи с Ильей программы были очень хорошие. Надеюсь, что-то поменяется у Насти с Сашей.
+2
0
+2
Чувствую за километр халтуру
+2
-1
+1
Ответ Док Аксель
Илье хвалить себя и свою работу не привыкать. Вот увидят КП на соревнованиях судьи, специалисты, болельщики ФК и оценят насколько программа динамичная, интересная и яркая.
Да, после постановки для ХК год назад , он говорил, что получился шедевр, который перевернет фк
На выходе имеем добротную прогу, и не более
+3
-2
+1
Ответ Vendetta4111323
Да, после постановки для ХК год назад , он говорил, что получился шедевр, который перевернет фк На выходе имеем добротную прогу, и не более
Справедливости ради, ребята катали эти поограммы без лоска.
+1
0
+1
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Т.е. снова "эсмеральда"? Я была уверена, что он им её и поставит, под другую музычку.
Не видел, но уверен)
+2
-2
0
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Т.е. снова "эсмеральда"? Я была уверена, что он им её и поставит, под другую музычку.
Когда они Эсмеральду оставили на ОИ, это было очень странное решение.
+1
-1
0
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