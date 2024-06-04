Александр Галлямов: «Нас часто спрашивают, в чем секрет наших побед. Надо тупо чисто катать»
Фигурист Александр Галлямов заявил, что для побед надо «тупо чисто катать».
Галлямов – чемпион мира в паре с Анастасией Мишиной.
«🧸 Нас часто спрашивают, в чем секрет наших побед?
😼 Про магию говорить не могу, там Тамара Николаевна (Москвина) главная, нам эти секреты не открывают.
💎 Мы же пользуемся одной формулой. Чтобы побеждать – надо тупо чисто катать», – написал Галлямов в телеграм-канале.
Александра Бойкова: «Если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Когда ты тупой – это проще дается»
У Галлямова впервые удачно получилось прокомментить )
Но на этот раз у него довольно неплохо получилось..