Александр Галлямов: «Нас часто спрашивают, в чем секрет наших побед. Надо тупо чисто катать»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Фигурист Александр Галлямов заявил, что для побед надо «тупо чисто катать».

Галлямов – чемпион мира в паре с Анастасией Мишиной.

«🧸 Нас часто спрашивают, в чем секрет наших побед?

😼 Про магию говорить не могу, там Тамара Николаевна (Москвина) главная, нам эти секреты не открывают.

💎 Мы же пользуемся одной формулой. Чтобы побеждать – надо тупо чисто катать», – написал Галлямов в телеграм-канале.

Александра Бойкова: «Если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Когда ты тупой – это проще дается»

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33 комментария
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Тупо хорошо катать- идеальный ответ 😂
У Галлямова впервые удачно получилось прокомментить )
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Аха, правильно, Санек!
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Молодец Саша, умыл Бойкову. После этого Александра будет не только умная, но и чистая.
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Ахаха, четко у него в этот раз получилось подметить )))
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Саша не заставил ждать с ответом! Молодец! Даже если Бойкова не хотела никого обидеть, всё равно надо думать, прежде чем говорить и строить из себя умную. Всё таки в этом сезоне буду болеть за Мишек. Обе пары нравятся, но высокомерие Александры отталкивает.
+14
-5
+9
1:0 в пользу Галлямова)
+6
-1
+5
Ответ Алена Иванова
На воре и шапка горит )))А вообще одна Саша ляпнула, другой Саша зачем то прокомментировал.
Она не ляпнула, а соперников, которых не может обыграть, назвала тупыми.
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Вот и ответ. Быстро.
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Ну Галлямов не был бы Галлямовым если бы промолчал.
Но на этот раз у него довольно неплохо получилось..
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молодец Санька всё правильно,не то что Бойкова сказала
+6
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+4
Ответочка для Бойковой?😁
+3
0
+3
Формула успеха проста, но для многих сложна...
+3
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+2
Ответ Oleandra
Всегда могут найтись те, кто не просто "тупо чисто", но и тупо красиво откатаются и опередят, как ТМ на ОИ)
У них своих косяков в карьере хватает.
+3
-1
+2
Главное, чтобы тупо чисто катать, а не чисто тупо! :)
+2
0
+2
Ответ Kareglazaya
Он прав. Сильная сторона этой пары - безошибочность.
И определенный градус тупости))
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Ответ Raduga
Может им в пару встать?
Через день разбегутся, в поисках Козловского и Мишиной.
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Он только что доказал, что Бойкова права.
+1
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Я ждала 😂
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зачет
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Мне кажется если Мишина ответила Бойковой своим "не хера не поняла" Было б лучшее😁
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Он прав. Сильная сторона этой пары - безошибочность.
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Галлямов опять зажёг) Бывают тупые отличницы - зубрилки, Бойкова из их когорты.
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Может им в пару встать?
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