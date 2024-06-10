Тренер Арина Ушакова будет совмещать работу с парами в «Ангелах Плющенко» и на катке «Мечта»
Арина Ушакова будет совмещать работу в «Ангелах Плющенко» и на катке «Мечта».
В группе 34-летнего специалиста тренируются чемпионы юниорского первенства России в парном катании Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик.
«Я буду совмещать работу в «Ангелах Плющенко» с моей одной парой Анастасией Чернышовой и Владиславом Вильчиком. Остальные пары будут выступать за «Мечту».
По факту я буду работать в двух клубах, всех это устроило и меня тоже», – рассказала Ушакова.
"В академии «Ангелы Плющенко» небольшие изменения в парном катании" )))
Небольшие?) Свалили все)
Если бы в ТШТ такое случилось, писали бы -
Крах Тутберидзе, фигуристы всей группой сбежали в другую школу
А как новость красиво преподали))
Как уж нахваливали Розанова при переходе, чуть ли не главным тренером Хрустального его назначили, что только он всем ультра си и ставил, и что в итоге?
Сколько уже можно эту лапшу с ушей не снимать? Плющенко начиная с Сочи и его срежиссированного снятия там - сплошной фейспалм, куча разговоров и обещаний, которые если и выполняются, то процентов на 10 не больше