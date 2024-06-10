Тренер Арина Ушакова будет совмещать работу с парами в «Ангелах Плющенко» и на катке «Мечта»

Теги сборная России пары Академия Плющенко Арина Ушакова Фигурное катание

Арина Ушакова будет совмещать работу в «Ангелах Плющенко» и на катке «Мечта».

В группе 34-летнего специалиста тренируются чемпионы юниорского первенства России в парном катании Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик.

«Я буду совмещать работу в «Ангелах Плющенко» с моей одной парой Анастасией Чернышовой и Владиславом Вильчиком. Остальные пары будут выступать за «Мечту».

По факту я буду работать в двух клубах, всех это устроило и меня тоже», – рассказала Ушакова.

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28 комментариев
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Арина, видимо, хотела уйти из АП, но контракт держит))))
+14
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+13
Яна просто доннакарлионе)
+14
-3
+11
АП рассыпаются прям на глазах..
+14
-3
+11
У ЧВ, видимо, тоже контракт западного образца.
+12
-1
+11
Ответ lepestok
Яна на медийке собаку съела)))
в оф новости заголовок:
"В академии «Ангелы Плющенко» небольшие изменения в парном катании" )))
Небольшие?) Свалили все)
Если бы в ТШТ такое случилось, писали бы -
Крах Тутберидзе, фигуристы всей группой сбежали в другую школу
+10
0
+10
Я правильно поняла что все пары кроме одной ушли от Плющенко?)
А как новость красиво преподали))
+9
0
+9
Ответ nina1212
Я правильно поняла что все пары кроме одной ушли от Плющенко?) А как новость красиво преподали))
Угу, разваливается ангельская академия походу
+8
0
+8
может, Плющ ценник поднял?)) или на фоне истории с Парсеговой пары от греха подальше решили свалить )))
+9
-1
+8
не выдержала теплых ангельских объятий?
+10
-2
+8
Да, замахнулся "величайший" и парное и танцы, а толку нет)), а после этого межсезонья так вообще никто не пойдёт, сейчас будут контрактами на 10 лет привязывать
+7
0
+7
А эту пару так понимаю не отпустили как победителей юниорского первенства)), Ангелопол то там ещё или убежал сверкая пятками
+8
-2
+6
Видимо, к Плющенко парники не идут, что приходится работать в двух местах.
+8
-2
+6
Контракты, а тем более долгосрочные и обязательно европейского образца ( где работодатель может предъявить финансовый иск ) теперь многих заставляет призадуматься с работой и тренировками в АП. Не надо испытывать судьбу и попадаться на удочку предприимчивых дельцов от фигурного катания.
+5
-1
+4
А кто в Мечте из парного сейчас? Росляков с Куницами?
+4
0
+4
Ответ Элен Карташова
Комментарий удален модератором
правда? крышу нового катка тоже Тутберидзе видимо развалила)
+4
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+4
Ответ Элен Карташова
Ну есть же умные люди, которые читают контакты перед подписанием)), ЧВ в сборной, там уже долгосрочный контракт есть наверняка
Скорее всего пришло время контракт перезаключать, а тут история Арины подьехала и все сразу бросились контракты свои на проверку юристам отдавать и много интересного выяснили. Ну и решили свалить, пока в ловушку не попали. А ЧВ видно попали(
+4
0
+4
Ответ nina1212
Я правильно поняла что все пары кроме одной ушли от Плющенко?) А как новость красиво преподали))
Яна на медийке собаку съела)))
+4
0
+4
Потихоньку и эту пару в "Мечту" переведёт, и сама перейдёт)
+3
0
+3
Ответ lepestok
может, Плющ ценник поднял?)) или на фоне истории с Парсеговой пары от греха подальше решили свалить )))
Ну есть же умные люди, которые читают контакты перед подписанием)), ЧВ в сборной, там уже долгосрочный контракт есть наверняка
+3
0
+3
как ни странно, среди всех видов ученики Плющенко абсолютные лидеры в.... парном катании)))) речь о юниорах, так как во взрослых только Мура
+3
-1
+2
Ответ Lennuci
А кто в Мечте из парного сейчас? Росляков с Куницами?
Росляков вроде бы в Медведково
+1
0
+1
Ответ Lennuci
А кто в Мечте из парного сейчас? Росляков с Куницами?
Дмитриев
+1
0
+1
Сколько еще тренеров и спортсменов должно туда прийти и сбежать через год, чтобы этот поток прекратился?
Как уж нахваливали Розанова при переходе, чуть ли не главным тренером Хрустального его назначили, что только он всем ультра си и ставил, и что в итоге?

Сколько уже можно эту лапшу с ушей не снимать? Плющенко начиная с Сочи и его срежиссированного снятия там - сплошной фейспалм, куча разговоров и обещаний, которые если и выполняются, то процентов на 10 не больше
+1
0
+1
Ответ Элен Карташова
Наверное, кого-то прыгать по крыше отправила))
как говорится, не рой другому яму..
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Ответ Lerochka
А ведь ещё толькоипонедельник🙈Кто останется в академии в пятницу?
следующий этап - Плющенко с Гномом и Жилиной стучатся в дверь Хрустального - возьмите тренером)
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Ответ Oleandra
АП рассыпаются прям на глазах..
А ведь ещё толькоипонедельник🙈Кто останется в академии в пятницу?
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Ответ Oleandra
правда? крышу нового катка тоже Тутберидзе видимо развалила)
Наверное, кого-то прыгать по крыше отправила))
+1
-1
0
Ответ Oleandra
АП рассыпаются прям на глазах..
Комментарий удален модератором
Ответ lepestok
как ни странно, среди всех видов ученики Плющенко абсолютные лидеры в.... парном катании)))) речь о юниорах, так как во взрослых только Мура
То, что они его ученики - это слишком громко сказано, они занимались на другом льду и к нему никакого отношения не имели
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