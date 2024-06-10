Тренер Арина Ушакова будет совмещать работу с парами в «Ангелах Плющенко» и на катке «Мечта»

Арина Ушакова будет совмещать работу в «Ангелах Плющенко» и на катке «Мечта».

В группе 34-летнего специалиста тренируются чемпионы юниорского первенства России в парном катании Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик.

«Я буду совмещать работу в «Ангелах Плющенко» с моей одной парой Анастасией Чернышовой и Владиславом Вильчиком. Остальные пары будут выступать за «Мечту».

По факту я буду работать в двух клубах, всех это устроило и меня тоже», – рассказала Ушакова.