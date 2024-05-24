Роднина о школе Загитовой: «К открытию отношусь замечательно. Очень важно, чтобы наши именитые спортсмены приходили в спорт как наставники»

Теги Владислав Третьяк Евгений Плющенко сборная России Ирина Роднина Алексей Немов Александр Карелин пары женское катание Алина Загитова Академия Плющенко Фигурное катание

Ирина Роднина рассказала об отношении к школе Алины Загитовой в Казани.

Строительство спортивного объекта планируют начать летом 2024 года.

– Как вы относитесь к планам по открытию школы фигурного катания Алины Загитовой?

– К открытию школы отношусь замечательно. Мне кажется, очень важно, чтобы наши именитые спортсмены приходили снова в спорт как педагоги и наставники. Это будет очень важно. Буквально вчера я была в академии Евгения Плющенко и видела, какое количество детей занимается там. Как он сам с увлечением не просто приходит на работу, а вот видно, что это ему приносит огромное удовольствие.

Было время, у нас проводились соревнования «Страна чемпионов». Многие дети хотели бы выступать на соревнованиях имени Александра Карелина, той же Загитовой или Алексея Немова. Тогда и соревнования будут более направленными.

И, естественно, каждый чемпион станет следить за этими соревнованиями, уделять им особое внимание, так как это его именные соревнования. Дети же всегда реагируют, когда им уделяют больше внимания и интереса.

– А как вы воспринимаете метания Загитовой от бокса и фехтования до журналистики?

– Это не метания. Она ушла из фигурного катания в ранге олимпийской чемпионки. И что? А почему вы не считаете, что ей будет полезно попробовать себя и там и там? Я тоже, когда закончила выступать, работала в ЦК ВЛКСМ…

– Вместе с Владиславом Третьяком?

– Нет, он там не работал. Потом я работала в институте, потом я руководила группой в парном катании, потом я работала по контракту в Международном центре фигурного катания. Почему нет? Молодежь имеет право мечтать, дерзать и действовать, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.

Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя

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20 комментариев
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Загитова - наставник ?!
БезЫзбежно :)
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Неужели это действительно та самая Роднина, от которой очень редко можно услышать что-то позитивное...
+13
-7
+6
Роднину случайно не променяли ? Удивительно от нее такое слышать )
Хвалебные слова
+7
-3
+4
Роднина еще что- то может советовать? Лужков открыл ей каток и казалось, что будет продвижение с ее стороны. Но этого не произошло… смылась в штаты…. и до сих пор в думе? Зачем ….
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+3
вряд ли загитова будет наставником в казани... а когда тогда филеем на яхтах отсвечивать?
+11
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+3
Если бы Загитова действительно была наставником, тренером.
Поехала бы работать в регион развивать там фигурное катание
Это было бы достойно уважения.
А на деле мы видим самолюбование, нелепые танцы для китайских соц.сетей, *опа на весь экран и интервью про сородичей.
Огромное уважение вызывают ОЧ Сотникова и Липницкая, особенно Юля. Уже спортсменов своих выводят на соревновательный лед.
От Алины такого не дождешься даже в Москве, а тем более в регионе.
И все разговоры о школе Загитовой уже смешны.
Да и надоели.
+8
-5
+3
Загитова не объявляла о наставничестве - зачем хрень лепить?
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+2
– А как вы воспринимаете метания Загитовой от бокса и фехтования до журналистики? (c)
О каких метаниях говорит журналист Гаврилов?
О разовых акциях по популяризации спорта в рамках которых Алина проводила эти выставочные «бои»?
Остальные девочки, кто бегал/прыгал/играл в теннис тоже метались? 😂
Хорош уже истерить вокруг Загитовой )
+5
-3
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Загитова - наставник ?! БезЫзбежно :)
А чем она хуже Самодуровой?
+8
-6
+2
«К открытию отношусь замечательно. --- Какое открытие? Там конь не валялся, даже проектной документации ещё нет.
+3
-2
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Ну еще бы. Загитова всегда была фавориткой бомонда ФК..
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0
Алина будет наставником русской словесности.
+8
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топовый наставник)
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0
Что-то я запамятовал, так Загитова завершила карьеру или нет?
+3
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0
На сей раз Ирина Константиновна не повелась на намеки
интервьюера. А как бы ему хотелось услышать что то в стиле Родниной
+1
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0
Зачем она Плющенко здесь упомянула? Плющенко 24 часа в сутки живёт работой, постоянно на ней находится и его академия по праву носит его имя, кто бы что про него не говорил. Очередная блажь не наигравшейся в развитие бывшей спортсменки здесь вообще не к месту.
+1
-1
0
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