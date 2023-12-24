Евгений Плющенко: «Если спортсмены хотят перейти в академию Плющенко, они знают телефон, по которому можно позвонить. Приму всех, кто этого пожелает»

Теги Наталья Линичук Евгений Плющенко сборная России Юлия Липницкая Академия Плющенко Фигурное катание

Плющенко заявил, что примет всех спортсменов, которые захотят у него тренироваться.

– Вы строили, строили и, наконец, построили академию «Ангелы Плющенко» в Москве. Какие планы связываете с работой своей школы?
 
– В группах начальной подготовки у нас уже занимаются около двухсот человек, хотя мы только открылись. Наплыв желающих тренироваться у нас огромный.

Свои группы набрала олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая, отделение танцев на льду возглавила Наталья Линичук. Надеемся, что в ближайшее время у нее будет полноценная группа.

Со спортивными парами очень хорошо работает Арина Ушакова. База есть, остается только работать.

– Будете ли вы приглашать в свою академию уже известных фигуристов, как это было с Аленой Косторной и Александрой Трусовой?

– Они сами пришли ко мне. Всегда говорил, что не являюсь инициатором приглашения спортсменов из других групп. Изменять этому принципу не буду.

Если спортсмены хотят перейти в академию «Ангелы Плющенко», они знают телефон, по которому можно позвонить. Приму всех, кто этого пожелает, – сказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Плющенко открыл новый каток: на льду Трусова, Самоделкина и Ангелопол, среди гостей Киркоров

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
– Они сами пришли ко мне. Всегда говорил, что не являюсь инициатором приглашения спортсменов из других групп. Изменять этому принципу не буду.

Хорошо быть принципиальным, при беспринципной жене.
+19
-1
+18
Вот это рекламный пассаж! Осталось опубликовать телефон горячей линии и пустить подписной лист прямо на ЧР, не дожидаясь трансферного окна)
+13
0
+13
А сами с Янкой по-любому уже спам-рассылку под кодовым названием «Алиночка, привет!» запустили))
+12
-1
+11
Тут комментировать - только портить. Сам все выложил на блюдечке😄
+10
0
+10
Началось в колхозе утро, кто бы сомневался😂😂😂
+6
0
+6
И рефреном: "Не виноват я, они сами пришли")
+6
0
+6
"Не виноватый я, они сами пришли"))) да ладно, ЕвГений, хорш заливать. Переманивали и будете периманивать дальше, бряцая льдами, багатствами, грядками, баньками и гостишками/избенками. "Алиночка, мы тебя очень ждем, у нас очень много льда" - этот призыв актуален как никогда в связи с запуском тропарева. Приходите значит, кто пожелает)) Вопрос: вот говорят что Костылевы очень даже желали! Почему их не приняли, м? Ведь талант, и яркий! Хороший материал - работай, расти свою новую звезду. Неужто янбилановна таки боится что не справится с мамо?
+7
-1
+6
Толпа сейчас фигуристов будет ломиться
+5
0
+5
Не реклама...
+3
0
+3
Женя, меня возьми! И плевать что мне уже полтинник, сделаешь из меня чемпионку, и тогда твоя академия загремит по всему миру.
😂🤣🤭
+4
-1
+3
Совсем никто не приходит?
+3
0
+3
"Мы никого не переманиваем" ... а только лучших !
+2
0
+2
А если Плющенко еще и с Самоделкиной на международных соревнованиях рядышком сидеть будет,то тут точно многие фигуристы к нему в штаб ломануться,по кастингу принимать будут.
+1
0
+1
Хочешь уютный домик, комфортный каток, топовых специалистов, послеспортивную гарантированную занятость в шоу и шоу-бизенсе? Звони 3-22-22-3-322😁Только неадекватным персонажам и их родителям не обращаться. Не смотря на талант.
+2
-1
+1
Бизнес - проект надо рекламировать и продвигать, чтобы материально процветать.
+1
0
+1
Ответ Ирина Иванова
Вот это рекламный пассаж! Осталось опубликовать телефон горячей линии и пустить подписной лист прямо на ЧР, не дожидаясь трансферного окна)
Продукт плейсмент) скрытая реклама, интегрированная в контент.
+1
0
+1
Это не реклама. Реклама что-то обещает. Плющ же не обещает сделать из них чемпионов.
+3
-3
0
Это что уже пора списывать нынешних и принимать новых?
0
0
0
Ответ garovatat
"Не виноватый я, они сами пришли"))) да ладно, ЕвГений, хорш заливать. Переманивали и будете периманивать дальше, бряцая льдами, багатствами, грядками, баньками и гостишками/избенками. "Алиночка, мы тебя очень ждем, у нас очень много льда" - этот призыв актуален как никогда в связи с запуском тропарева. Приходите значит, кто пожелает)) Вопрос: вот говорят что Костылевы очень даже желали! Почему их не приняли, м? Ведь талант, и яркий! Хороший материал - работай, расти свою новую звезду. Неужто янбилановна таки боится что не справится с мамо?
Там в следующем вопросе Плющенко сказал, что всех неадекватных мамаш вместе с их чадами сразу выгоняют.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий