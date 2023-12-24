Евгений Плющенко: «Если спортсмены хотят перейти в академию Плющенко, они знают телефон, по которому можно позвонить. Приму всех, кто этого пожелает»

Плющенко заявил, что примет всех спортсменов, которые захотят у него тренироваться.

– Вы строили, строили и, наконец, построили академию «Ангелы Плющенко» в Москве. Какие планы связываете с работой своей школы?



– В группах начальной подготовки у нас уже занимаются около двухсот человек, хотя мы только открылись. Наплыв желающих тренироваться у нас огромный.

Свои группы набрала олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая, отделение танцев на льду возглавила . Надеемся, что в ближайшее время у нее будет полноценная группа.

Со спортивными парами очень хорошо работает Арина Ушакова. База есть, остается только работать.

– Будете ли вы приглашать в свою академию уже известных фигуристов, как это было с Аленой Косторной и Александрой Трусовой?

– Они сами пришли ко мне. Всегда говорил, что не являюсь инициатором приглашения спортсменов из других групп. Изменять этому принципу не буду.

Если спортсмены хотят перейти в академию «Ангелы Плющенко», они знают телефон, по которому можно позвонить. Приму всех, кто этого пожелает, – сказал двукратный олимпийский чемпион .

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