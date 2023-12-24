Евгений Плющенко: «Если спортсмены хотят перейти в академию Плющенко, они знают телефон, по которому можно позвонить. Приму всех, кто этого пожелает»
Плющенко заявил, что примет всех спортсменов, которые захотят у него тренироваться.
– Вы строили, строили и, наконец, построили академию «Ангелы Плющенко» в Москве. Какие планы связываете с работой своей школы?
– В группах начальной подготовки у нас уже занимаются около двухсот человек, хотя мы только открылись. Наплыв желающих тренироваться у нас огромный.
Свои группы набрала олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая, отделение танцев на льду возглавила Наталья Линичук. Надеемся, что в ближайшее время у нее будет полноценная группа.
Со спортивными парами очень хорошо работает Арина Ушакова. База есть, остается только работать.
– Будете ли вы приглашать в свою академию уже известных фигуристов, как это было с Аленой Косторной и Александрой Трусовой?
– Они сами пришли ко мне. Всегда говорил, что не являюсь инициатором приглашения спортсменов из других групп. Изменять этому принципу не буду.
Если спортсмены хотят перейти в академию «Ангелы Плющенко», они знают телефон, по которому можно позвонить. Приму всех, кто этого пожелает, – сказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
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Хорошо быть принципиальным, при беспринципной жене.
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