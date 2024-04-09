Артур Минчук: «Кроме Миронова, пока мы не видим никого в паре с Кадыровой. У ребят хорошее настроение, им все нравится, все получается»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Артур Минчук Академия Плющенко Илья Миронов Ясмина Кадырова Фигурное катание

Артур Минчук рассказал о возможном партнере фигуристки Ясмины Кадыровой.

Кадырова выступала в спортивной паре с Валерием Колесовым, но в феврале дуэт распался. Позже стало известно, что фигуристка скатывается с Ильей Мироновым.

– Ребята катаются, пока мы, кроме Ильи, никого в паре с Ясминой не видим. Они не так долго катаются, вроде неплохо. У ребят хорошее настроение, им всё нравится, у них все получается.

– Илья покинул академию «Ангелы Плющенко»?

– В мае проходит трансферное окно, они поговорили со всеми, в том числе и с тренером. А документами будут заниматься методисты.

– Считаете эту пару перспективной?

– Я вижу перспективу у всех, давайте смотреть на соревнования, там все увидим, – сказал тренер Минчук, который работает в штабе Тамаре Москвиной.

Кадырова и Колесов в минувшем сезоне заняли третье место на этапе Гран‑при России, а на чемпионате страны стали седьмыми.

Миронов – серебряныйпризер Юношеских олимпийских игр и финала юниорской серии Гран‑при в паре с Дианой Мухаметзяновой. Позже он также выступал с Екатериной Гейниш и Таисией Собининой.

1 комментарий
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Хочется надеяться, что для Ясмины нашли партнёра и пара будет работать, скатываться и готовиться вместе к новому сезону.
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