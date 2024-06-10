Рудковская о том, почему Муравьева не выступит в шоу: «Мы предлагали ей главные роли. Увы, не смогли договориться в вопросе гонорара»
Яна Рудковская объяснила, почему Софья Муравьева отказалась выступать в шоу.
Муравьева сказала, что не будет выступать в шоу Евгения Плющенко «в связи с обстоятельствами, которые зависят не от нее».
«Мы Соне предложили ключевые, главные роли в шоу, включая съемку во всем промо наших сказок. Увы, не смогли договориться в вопросе гонорара, поэтому Соня приняла решение не участвовать в шоу. И сконцентрироваться только на спорте в сезоне. Евгений ее в этом поддержал.
Это ее решение, и я его уважаю, мне очень жаль, что Соня не украсит наши шоу в этом сезоне.
Также хочу отметить, что четко разделяю спорт (это вотчина Евгения) и шоу (здесь я генеральный продюсер, и все ключевые решения за мной), поэтому прошу избежать проекций таких решений на спортивную карьеру Сони в Академии.
Мы даем спортсменам возможность дополнительно зарабатывать в шоу, но в допустимых для нас размерах. Ледовые шоу – это бизнес, который мы создавали с Евгением вдвоем годами, и в этом бизнесе я четко знаю стоимость каждой составляющей.
Для действующих спортсменов главное – это соревновательный сезон!
У Сони будут интересные программы в этом году, к ним подошли с креативом, и я тоже идейно в этом участвовала, будем наслаждаться катанием Сони на спортивных соревнованиях и показательных выступлениях», – написала Рудковская.
Муравьева отписалась от Трусовой и Самоделкиной в инстаграме
Слова Муры про "независящие от нее обстоятельства", удаление всех фото с трусовой и отписка от нее и самоделкиной в нельзяграмме, говорят совершенно о другом...
Стремительно теряющая лицо Рудковская выглядит, мягко говоря, так себе 😅
P.S. Рудковские временами реально семейку Тенардье напоминают. Кто читал "Отверженных", тот поймет
Хотела предложить работать за еду?
А вообще забавно, что сама она сказала, что причина - независящие от нее обстоятельства, а тут оказывается это ее решение.
Даже если вопрос в гонораре, реально они там не могли единственной своей спортсменке, реальной приме денежек накинуть? Или она на равне с гномычем получает?
Что то тревожно стало за программу Муры
Что там Яна накреативила
никогда не поверю, что он имеет хоть какие-то доходы без грантов
Дальше про спорт, как вотчину Евгения, можно было и не говорить. "Вотчина" - как потуже набить свой карман. У обоих.