Рудковская о том, почему Муравьева не выступит в шоу: «Мы предлагали ей главные роли. Увы, не смогли договориться в вопросе гонорара»

Яна Рудковская объяснила, почему Софья Муравьева отказалась выступать в шоу.

Муравьева сказала, что не будет выступать в шоу «в связи с обстоятельствами, которые зависят не от нее».

«Мы Соне предложили ключевые, главные роли в шоу, включая съемку во всем промо наших сказок. Увы, не смогли договориться в вопросе гонорара, поэтому Соня приняла решение не участвовать в шоу. И сконцентрироваться только на спорте в сезоне. Евгений ее в этом поддержал.

Это ее решение, и я его уважаю, мне очень жаль, что Соня не украсит наши шоу в этом сезоне.

Также хочу отметить, что четко разделяю спорт (это вотчина Евгения) и шоу (здесь я генеральный продюсер, и все ключевые решения за мной), поэтому прошу избежать проекций таких решений на спортивную карьеру Сони в Академии.

Мы даем спортсменам возможность дополнительно зарабатывать в шоу, но в допустимых для нас размерах. Ледовые шоу – это бизнес, который мы создавали с Евгением вдвоем годами, и в этом бизнесе я четко знаю стоимость каждой составляющей.

Для действующих спортсменов главное – это соревновательный сезон!

У Сони будут интересные программы в этом году, к ним подошли с креативом, и я тоже идейно в этом участвовала, будем наслаждаться катанием Сони на спортивных соревнованиях и показательных выступлениях», – написала .

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