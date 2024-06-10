Рудковская о том, почему Муравьева не выступит в шоу: «Мы предлагали ей главные роли. Увы, не смогли договориться в вопросе гонорара»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Яна Рудковская Софья Муравьева ледовые шоу Фигурное катание

Яна Рудковская объяснила, почему Софья Муравьева отказалась выступать в шоу.

Муравьева сказала, что не будет выступать в шоу Евгения Плющенко «в связи с обстоятельствами, которые зависят не от нее».

«Мы Соне предложили ключевые, главные роли в шоу, включая съемку во всем промо наших сказок. Увы, не смогли договориться в вопросе гонорара, поэтому Соня приняла решение не участвовать в шоу. И сконцентрироваться только на спорте в сезоне. Евгений ее в этом поддержал.

Это ее решение, и я его уважаю, мне очень жаль, что Соня не украсит наши шоу в этом сезоне.

Также хочу отметить, что четко разделяю спорт (это вотчина Евгения) и шоу (здесь я генеральный продюсер, и все ключевые решения за мной), поэтому прошу избежать проекций таких решений на спортивную карьеру Сони в Академии.

Мы даем спортсменам возможность дополнительно зарабатывать в шоу, но в допустимых для нас размерах. Ледовые шоу – это бизнес, который мы создавали с Евгением вдвоем годами, и в этом бизнесе я четко знаю стоимость каждой составляющей.

Для действующих спортсменов главное – это соревновательный сезон!

У Сони будут интересные программы в этом году, к ним подошли с креативом, и я тоже идейно в этом участвовала, будем наслаждаться катанием Сони на спортивных соревнованиях и показательных выступлениях», – написала Рудковская.

Муравьева отписалась от Трусовой и Самоделкиной в инстаграме

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178 комментариев
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Это даже не смешно, людей за идиотов держат)
Слова Муры про "независящие от нее обстоятельства", удаление всех фото с трусовой и отписка от нее и самоделкиной в нельзяграмме, говорят совершенно о другом...
Стремительно теряющая лицо Рудковская выглядит, мягко говоря, так себе 😅
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То есть по версии Рудковской, она с Муравьевой не договорились по деньгам, поэтому Муравьева перестала общаться с Трусовой. Л - логика
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+47
Ответ ретроградный меркурий
То есть по версии Рудковской, она с Муравьевой не договорились по деньгам, поэтому Муравьева перестала общаться с Трусовой. Л - логика
Просто весь гонорар Трусовой ушел, для Муры не осталось
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+38
Ответ vanessa2021
Комментарий скрыт
Вы пытаетесь Муравьеву, которая просит фанатов вместо подарков ей отправлять деньги в благотворительный фонд, выставить завистливой и жадной? Свежо предание, да верится с трудом. Соня не производит впечатления помешанной на деньгах или настолько склочной, что с ней нельзя договориться. И не стала бы тогда она писать "по не зависящим от меня причинам"
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Яна отдает отчет в том, что она написала? То есть для своей единственной топовой спортсменки, члена сборной России гонорара у главных патриотов, сидящих на гос грантах, не хватило? Они настолько убыточны? Или всё ушло на оплату ролей в каждом шоу свежеиспечённой казахстанки Самоделкиной и её подружки?
+33
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+30
Чувствуется взаимное недовольство и явный конфликт между Рудковскими и Муравьевыми)
+30
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У Яны финансовые проблемы, что ли, начались? С Парсеговой неустойку отжимает, Муравьевой гонорар в шоу зажала. Выпускайте Арсения, пора отрабатывать вложенное, а то чего Гном Гномыч один пашет...
P.S. Рудковские временами реально семейку Тенардье напоминают. Кто читал "Отверженных", тот поймет
+41
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+29
Увы, не смогли договориться в вопросе гонорара...(с)
Хотела предложить работать за еду?
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Ответ vanessa2021
Комментарий скрыт
А почему Вы считаете, что именно версия Рудковской о причинах неучастия Муравьевой в шоу, соответствует действительности?
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Единственная успешная спортсменка из академии Ангелов и на нее денег не нашлось.
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Вчера прочитала, из-за чего Шифрина покинула АП.. платила ежемесячно 60 тыс., а после ЧМ, где она провалилась, Плющенко потребовал 150 тыс... она предпочла уйти.
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0
+17
Правды мы никогда не узнаем, потому что контракт, и Мура бедная если хоть слово скажет, прилетит иск миллионный.

А вообще забавно, что сама она сказала, что причина - независящие от нее обстоятельства, а тут оказывается это ее решение.

Даже если вопрос в гонораре, реально они там не могли единственной своей спортсменке, реальной приме денежек накинуть? Или она на равне с гномычем получает?
+19
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+17
Я думаю нас ждет лето удивительных историй от Рудковских.. Ну а как иначе, им же нужно как то коротать время до их реальных шоу. А пока будем слушать сказки Плющенко на спортсе..
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Ответ ретроградный меркурий
У Яны финансовые проблемы, что ли, начались? С Парсеговой неустойку отжимает, Муравьевой гонорар в шоу зажала. Выпускайте Арсения, пора отрабатывать вложенное, а то чего Гном Гномыч один пашет... P.S. Рудковские временами реально семейку Тенардье напоминают. Кто читал "Отверженных", тот поймет
Конечно шоу то убыточные и Трусова ещё на шее со своим контрактом который надо исполнять
+19
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+16
Ответ tanya_1111
Так те кто по шоу тусят уже отпахали своё. Соне ничего не мешает закончить карьеру и уйти в шоу, но для больших гонораров для начала надо имя заработать.
Самоделкина, Сарновские, Титова, Костылева, Игнатов, Жилины, не говоря уже о приглашенных Алиеве, Семененко, и т.д., уже отпахали своё?
+16
-1
+15
Итак, Мура в АП на правах золушки, и выбить повышение не удалось. Продолжаем наблюдения.
+21
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+15
Объяснение пользователями спортса не принимается. Пусть Рудковская переписывает и выдвигает новую версию.
+15
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Жадная ты, Яна. Для своей лучшей фигуристки гонорар зажала.
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Ответ Ягун Ягунини
Ну так всё-таки, не будет по независящим от Муравьевой обстоятельствам, или это решение Муравьевой? Путаются в показаниях)
За бесплатно наверное хотели что бы она у них выступала или за домик. Она член сборной ее государство финансирует но у Рудковской один подход. Плющенко там вообще как придаток который ничего не решает.
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+14
. Крайне редко захожу в новости фигурного катания, но вот , как не загляну , одни интриги, скандалы, расследования.. От фигурного осталось только "фиг".
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Начало конца идиллии в АП. Главных ролей в шоу меньше, чем претенденток на них.
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"У Сони будут интересные программы в этом году, к ним подошли с креативом, и я тоже идейно в этом участвовала"
Что то тревожно стало за программу Муры
Что там Яна накреативила
+13
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+12
Ответ Леди Брэкнелл
А вы считаете, что она может претендовать на гонорар Трусовой? С чего? Муре мало, а Само эти же деньги норм. Хотя я уверена, что Само платят меньше, так как у неё нет титулов и она ноунейм фактически. Но её устраивает значит.
Я не знаю претендовала она на гонорар Трусовой или нет, у меня нет такой информации. Однако вы вчера весь вечер мне рассказывали, как Муру ценят в АП, и что я не прав по поводу её положения золушки. Ну а сегодня Яна сама рассказывает, что Мурино место десятое, и серебро ЧР её на ставку в шоу не влияет. Т.е. использовать они её в шоу хотят, платить больше не хотят.
+16
-4
+12
Ответ vanessa2021
Комментарий скрыт
Глупо ведёт себя Рудковская. Сочиняя сказки.
+17
-5
+12
> Ледовые шоу – это бизнес

никогда не поверю, что он имеет хоть какие-то доходы без грантов
+12
-1
+11
это просто смех, а не отмазка;)))Никогда не поверю, что Мура просила заоблачные гонорары. Может за булочку отказалась выступать, ну так и правильно сделала.
+15
-4
+11
"Hо в допустимых для нас размерах".
Дальше про спорт, как вотчину Евгения, можно было и не говорить. "Вотчина" - как потуже набить свой карман. У обоих.
+10
0
+10
Предложение, от которого невозможно не отказаться? Что мы Яну не знаем)
+10
-1
+9
Ответ N-fox
"Неладно что-то в датском королевстве..." Соня просто алчная, а Евгений Викторович ее поддерживает во всем, не смотря на это. То есть спортсменка все сама решила, ну а мать и отец фигурного катания ее обожают и во всем согласны. Судя по тексту. Все белые и пушистые, кроме Сони.
На фоне того, как Яна размахивает своими договорами, особенно забавно читать, что все кроме них с Плющенко помешаны на деньгах.
+10
-1
+9
Ответ *** Monik ***
Это даже не смешно, людей за идиотов держат) Слова Муры про "независящие от нее обстоятельства", удаление всех фото с трусовой и отписка от нее и самоделкиной в нельзяграмме, говорят совершенно о другом... Стремительно теряющая лицо Рудковская выглядит, мягко говоря, так себе 😅
Возможно переговоры ведет мама Сони, тогда от самой Сони действительно ничего не зависит.
+23
-14
+9
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