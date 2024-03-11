Рудковская о том, что номер Муравьевой не показали в эфире Первого канала: «Это сделано намеренно из-за предвзятости к штабу Плющенко и всем его спортсменам»

Яна Рудковская рассказала, что ждет извинений от Первого канала.

На турнире шоу-программ «Русский вызов» фигуристка выступила с номером, посвященным памяти двукратного олимпийского чемпиона Сергея Гринькова.

В телевизионный эфир Первого канала номер не попал.

«Пока никто не извинялся. Мы извинений, конечно же, ждем, но сами будем принимать меры.

Считаем, что это сделано намеренно из-за предвзятости, которая продолжается уже четыре года, к нашему штабу, лично к Евгению Плющенко и всем его спортсменам», – сказала .

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