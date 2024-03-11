Рудковская о том, что номер Муравьевой не показали в эфире Первого канала: «Это сделано намеренно из-за предвзятости к штабу Плющенко и всем его спортсменам»

Теги Евгений Плющенко телевидение сборная России Первый канал женское катание Яна Рудковская Софья Муравьева Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Яна Рудковская рассказала, что ждет извинений от Первого канала.

На турнире шоу-программ «Русский вызов» фигуристка Софья Муравьева выступила с номером, посвященным памяти двукратного олимпийского чемпиона Сергея Гринькова.

В телевизионный эфир Первого канала номер не попал.

«Пока никто не извинялся. Мы извинений, конечно же, ждем, но сами будем принимать меры.

Считаем, что это сделано намеренно из-за предвзятости, которая продолжается уже четыре года, к нашему штабу, лично к Евгению Плющенко и всем его спортсменам», – сказала Рудковская.

Шоу-турнир фигуристов накрыла ругань: Ягудин против болельщиков и соперников, Первый канал вырезал номера

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61 комментарий
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У Рудковской мания преследования. 🤦‍♀️ Ладно бы одну Муравьёву вырезали, так ведь нет, не только её... Теперь вечно их нытьё слушать, прошёл и прошёл турнир, кто хотел посмотрел на сайте, можно двигаться дальше.
+37
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+33
Какие ужасные люди!!! И приз Соне денежный дали не иначе как из предвзятости к Великой академии)))
(Напоминаю, шесть человек вообще без призов остались, но это же другое)
+35
-4
+31
Ответ Jessi
Комментарий скрыт
Да-да, именно так и было, какой смелый человек, пошел против системы. И ТМ и Мозалеву ничего не дали потому что... А почему, кстати? Если притесняют и обижают именно плющинских? И если они такие обиженные, почему у Муры медали есть? Почему у Гнома место в сборной?
Вы либо крестик наденьте, либо исподнее снимите, не получается каменный цветок.
+26
-2
+24
Но вырезали не только ученицу акадЭмии, причем тут предвзятость к Плющенко?
+25
-5
+20
Яна идет на опережение 😂 Теперь получше и почаще ущемленными прикидываться и выпрашивать плюшки) Все это смотрится тем более абсурдно, что только что ее сын пафосно признался в блате и в том что его поверх более достойных спортсменов пропихнули в сборную
+20
-3
+17
Она успокоится или нет?
+18
-2
+16
Когда обьявили тему шоу программ , было ясно , что никто нормально поставить не успеет . Так что никакого интереса у меня не было и не смотрела.
Но посмотрела эту прогу. Первый правильно сделал, что вырезал , " спекуляция " на очень трагической истории, у спортсмена прямо на льду остановилось сердце . А девочка держит его сердце в руках. Ну о чем речь. Может хватит ?
И другие тоже должны знать " кто заказывает музыку тот и танцует" . шоу на первом , у них контракт с Авером , так что все в порядке вещей. Вот ТШТ не стали участвовать в этом " фарсе " и никаких претензий у них нет.
+19
-4
+15
Из предвзятости к вам вырезали Кагановскую. Ну да, все логично, чего уж там! 😁
+16
-1
+15
Ответ polinarmax
Она успокоится или нет?
Когда Саша Плющенко в юниоры выйдет, тогда эти высказывания цветочками покажутся.
+17
-2
+15
Ответ Mira Val
Когда Саша Плющенко в юниоры выйдет, тогда эти высказывания цветочками покажутся.
А он вообще дойдет до этих юниоров? Такое чувство, что так и будет кататься по всяким там узорам до конца карьеры
+12
-1
+11
Как же это легко и просто, проф.непригодность АП, ведь их воспитанники до сих пор ничего не выиграли, списывать на какие то мифические заговоры, преследования, засушивания.
+12
-2
+10
Гордеева не помогла.. пора начать угрожать судами..
Какая же склочная..
+14
-4
+10
Итоги кринж турнира:
Одну вообще сняли
Других вырезали из эфира
Нацепили 1ое место гениальному гению Ягудину, который по народному голосованию на последнем месте 🤡
+13
-5
+8
Ответ Jessi
Комментарий скрыт
А сколько танцевальных дуэтов вырезали ?
+10
-2
+8
И на голую вечеринки не ходит, и всегда в первых рядах. И всё равно не берут в свой круг, что ты будешь делать
+9
-2
+7
Плющенкофобия.)
+9
-2
+7
Кококо
+8
-2
+6
Интересно, крышу катка уже отремонтировали ?
+8
-2
+6
Много шоу из ничего…
+6
-2
+4
Дело не в предвзятости. Это шоу, на котором делают бабки, и продюсеры говорят, что показывать, а что нет. Тут не надо искать судейских заговоров, и масонов. Просто бабло на интересе зрителей.
+6
-2
+4
Ответ Jessi
Комментарий скрыт
Насмешили)) перевожу с темника на фактический:
1. "Смеет идти против системы, высказывать мнение о судействе" - требует к себе особого отношения и блатных преференций, как только ожидания не совпадают с реалиями оскорбляет и клевещет. Очень много болтает, смеет набрасывать на более успешных коллег, на судей. Страдает манией величия, крайне тщеславен, представляет себя "тренером N1"
2. "частная школа" - коммерческое шоу-предприятие-новодел не воспитавшее пока ни одного успешного спортсмена, но бодро открывающее филиалы в столице на дармовой земле, и не только.
3. "Раздражает Яна" - зарвавшаяся продюсер лезет в область проф.спорта, где абсолютно не компетентна, несет в нее шоу-биз, склоки, грязь. Очень много болтает, в основном глупости, клевещет, оскорбляет, фантазирует, пытается управлять процессами. Страдает манией величия, крайне тщеславна, представляет себя "матерью фк"
4. "демонстрация материального благополучия" - нарочито бряцают богатствами, не гнушаясь при этом остервенело рвать бюджет при любой возможности
5. "Уход Трусовой и Косторной к Плющенко" - плановое сманивание чужих топов с помощью разных инструментов, в т.ч. при содействии переметнувшегося тренера. Попытка заехать своим шоу-предприятием-новоделом в олимпиаду с помощью чужих топов. Фиаско.
6. "Федерация привыкла работать с другим штабом.....а Плющенко лезет со своей академией". Плющенко пылесосит чужие штабы на предмет перспективных спортсменов, своих в академии нет, результатов нет, но при этом требует считать здесь и сейчас свое шоу-предприятие-новодел аналогичным самому успешному и результативному ТШ современного фк с 10летним победным бэкграундом.
+3
0
+3
Гуменник и Мозалёв тоже тьфу тьфу тьфу из штаба Плющенко? Мурочке хоть бабок подкинули и как-то выделили, а этих двух парней с абсолютно потрясающими, тематически правильно выверенными, концептуально шикарными номерами, без спекуляций на чужом горе и т.д. вообще прокатили, как будто их и не было.
+4
-1
+3
Семейка получает такое к ним отношение, какое они заслуживают.
+4
-1
+3
Ох уж эта Рудковская. Как она надоела...
+3
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+2
Какие ж ты меры-то собиралась принимать, душенька? Просто интересно
+2
0
+2
вона оно что
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+2
This woman is insane! 😂
+2
0
+2
Принимать меры, это какие? Царю пожалуется? Так не до неё сейчас 😏
+2
0
+2
Ответ garovatat
Насмешили)) перевожу с темника на фактический: 1. "Смеет идти против системы, высказывать мнение о судействе" - требует к себе особого отношения и блатных преференций, как только ожидания не совпадают с реалиями оскорбляет и клевещет. Очень много болтает, смеет набрасывать на более успешных коллег, на судей. Страдает манией величия, крайне тщеславен, представляет себя "тренером N1" 2. "частная школа" - коммерческое шоу-предприятие-новодел не воспитавшее пока ни одного успешного спортсмена, но бодро открывающее филиалы в столице на дармовой земле, и не только. 3. "Раздражает Яна" - зарвавшаяся продюсер лезет в область проф.спорта, где абсолютно не компетентна, несет в нее шоу-биз, склоки, грязь. Очень много болтает, в основном глупости, клевещет, оскорбляет, фантазирует, пытается управлять процессами. Страдает манией величия, крайне тщеславна, представляет себя "матерью фк" 4. "демонстрация материального благополучия" - нарочито бряцают богатствами, не гнушаясь при этом остервенело рвать бюджет при любой возможности 5. "Уход Трусовой и Косторной к Плющенко" - плановое сманивание чужих топов с помощью разных инструментов, в т.ч. при содействии переметнувшегося тренера. Попытка заехать своим шоу-предприятием-новоделом в олимпиаду с помощью чужих топов. Фиаско. 6. "Федерация привыкла работать с другим штабом.....а Плющенко лезет со своей академией". Плющенко пылесосит чужие штабы на предмет перспективных спортсменов, своих в академии нет, результатов нет, но при этом требует считать здесь и сейчас свое шоу-предприятие-новодел аналогичным самому успешному и результативному ТШ современного фк с 10летним победным бэкграундом.
Браво, ни убавить, ни прибавить 👏👍
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+1
Ответ Железная Леди
Сегодня день Плющенко на спорте.
Для них вся эта ситуация только на руку, можно ещё долго вещать, и быть в центре внимания, вот увидите это не последний пост на эту тему.
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