Рудковская о том, что номер Муравьевой не показали в эфире Первого канала: «Это сделано намеренно из-за предвзятости к штабу Плющенко и всем его спортсменам»
Яна Рудковская рассказала, что ждет извинений от Первого канала.
На турнире шоу-программ «Русский вызов» фигуристка Софья Муравьева выступила с номером, посвященным памяти двукратного олимпийского чемпиона Сергея Гринькова.
В телевизионный эфир Первого канала номер не попал.
«Пока никто не извинялся. Мы извинений, конечно же, ждем, но сами будем принимать меры.
Считаем, что это сделано намеренно из-за предвзятости, которая продолжается уже четыре года, к нашему штабу, лично к Евгению Плющенко и всем его спортсменам», – сказала Рудковская.
Шоу-турнир фигуристов накрыла ругань: Ягудин против болельщиков и соперников, Первый канал вырезал номера
(Напоминаю, шесть человек вообще без призов остались, но это же другое)
Вы либо крестик наденьте, либо исподнее снимите, не получается каменный цветок.
Но посмотрела эту прогу. Первый правильно сделал, что вырезал , " спекуляция " на очень трагической истории, у спортсмена прямо на льду остановилось сердце . А девочка держит его сердце в руках. Ну о чем речь. Может хватит ?
И другие тоже должны знать " кто заказывает музыку тот и танцует" . шоу на первом , у них контракт с Авером , так что все в порядке вещей. Вот ТШТ не стали участвовать в этом " фарсе " и никаких претензий у них нет.
Какая же склочная..
Одну вообще сняли
Других вырезали из эфира
Нацепили 1ое место гениальному гению Ягудину, который по народному голосованию на последнем месте 🤡
1. "Смеет идти против системы, высказывать мнение о судействе" - требует к себе особого отношения и блатных преференций, как только ожидания не совпадают с реалиями оскорбляет и клевещет. Очень много болтает, смеет набрасывать на более успешных коллег, на судей. Страдает манией величия, крайне тщеславен, представляет себя "тренером N1"
2. "частная школа" - коммерческое шоу-предприятие-новодел не воспитавшее пока ни одного успешного спортсмена, но бодро открывающее филиалы в столице на дармовой земле, и не только.
3. "Раздражает Яна" - зарвавшаяся продюсер лезет в область проф.спорта, где абсолютно не компетентна, несет в нее шоу-биз, склоки, грязь. Очень много болтает, в основном глупости, клевещет, оскорбляет, фантазирует, пытается управлять процессами. Страдает манией величия, крайне тщеславна, представляет себя "матерью фк"
4. "демонстрация материального благополучия" - нарочито бряцают богатствами, не гнушаясь при этом остервенело рвать бюджет при любой возможности
5. "Уход Трусовой и Косторной к Плющенко" - плановое сманивание чужих топов с помощью разных инструментов, в т.ч. при содействии переметнувшегося тренера. Попытка заехать своим шоу-предприятием-новоделом в олимпиаду с помощью чужих топов. Фиаско.
6. "Федерация привыкла работать с другим штабом.....а Плющенко лезет со своей академией". Плющенко пылесосит чужие штабы на предмет перспективных спортсменов, своих в академии нет, результатов нет, но при этом требует считать здесь и сейчас свое шоу-предприятие-новодел аналогичным самому успешному и результативному ТШ современного фк с 10летним победным бэкграундом.